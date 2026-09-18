Минфин ответил про НДС и налог на прибыль по товарам, уничтоженным при атаках БПЛА

Коллеги, у нас был большой кейс-гид по утраченному товару на складах Wildberries и разбор мер поддержки по постановлению № 1074. А на днях появилось письмо Минфина от 01.09.2026 № 03-07-11/76470 — это ответ на обращение ассоциации производителей и дистрибьюторов электроники. В письме закрыты два вопроса, которые до сих пор вызывали больше всего споров.

Первый — НДС

Выбытие товара в результате событий, которые от вас не зависят, объектом налогообложения НДС не является. Это позиция из п. 1 ст. 146 НК РФ и п. 10 Постановления Пленума ВАС № 33.

И главное: НДС по утраченному товару восстанавливать не нужно. Минфин ссылается на решение ВАС от 23.10.2006 № 10652/06 — утрата имущества в результате ЧС не относится к случаям, когда ранее принятый к вычету НДС подлежит восстановлению.

Второй — налог на прибыль

Убытки от ЧС, включая затраты на ликвидацию последствий атак БПЛА, признаются в составе внереализационных расходов. Основание — п. 2 ст. 265 НК РФ.

Важно: признать их нужно в том периоде, когда произошло уничтожение товара. Не растягивать, не переносить.

Теперь о том, чего в письме нет

Ассоциация просила закрепить запрет на восстановление НДС прямо в НК РФ. Минфин этого не сделал — он просто подтвердил подход, который уже сложился в судебной практике. Новых норм не появилось.

Ещё ассоциация просила признать акты МЧС и Следственного комитета безусловным основанием для списания в расходы. Прямого ответа на это в письме нет. Минфин ограничился общими критериями ст. 252 НК РФ: расходы должны быть документально подтверждены. Какие документы подойдут — не уточняется.

И последнее. Письмо Минфина — не нормативный акт. Оно носит разъяснительный характер. Это значит, что при проверке налоговая может посмотреть на ситуацию иначе. Позиция Минфина — сильный аргумент, но не броня.

Что это меняет на практике

Если у вас есть утраченный товар — вы можете не восстанавливать НДС и списать стоимость в расходы того периода, когда товар погиб. Это подтверждено на уровне Минфина.

Но документы собирайте тщательно. Именно от них зависит, пройдет ли списание при проверке.

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