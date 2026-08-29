Уволились с должности директора, но остались в ЕГРЮЛ: почему об этом опасно забывать

Почему запись сама не исчезает
Прекращение работы директора и изменение сведений в ЕГРЮЛ — разные юридические действия.
Компания должна сообщить регистрирующему органу об изменении сведений о руководителе.
Но на практике собственники иногда этого не делают.
Например, нового директора еще не нашли, участники конфликтуют или компания вообще фактически перестала работать.
В результате бывший руководитель уже не управляет бизнесом, а его фамилия продолжает находиться в реестре.
Почему это может создать проблемы
Представим ситуацию.
Вы ушли с должности два года назад. Компания после этого накопила долги, перестала сдавать отчетность и фактически была заброшена собственниками.
Но в ЕГРЮЛ руководителем по-прежнему указаны вы.
Это еще не означает, что все долги компании автоматически станут вашими.
Однако в случае спора придется объяснять, когда именно прекратились ваши полномочия и имели ли вы отношение к действиям компании после увольнения.
И гораздо проще делать это, когда прекращение полномочий своевременно оформлено и подтверждается документами.
Что может сделать бывший директор
Если организация сама не исправляет сведения, бывший руководитель не обязан бесконечно ждать действий собственников.
Он может сообщить регистрирующему органу о недостоверности сведений о себе как о руководителе организации.
Такой механизм как раз позволяет зафиксировать ситуацию, когда человек фактически больше не является директором, но компания продолжает числить его в ЕГРЮЛ.
И здесь появляется важный нюанс из практики Верховного суда.
Что разъяснил Верховный суд
В Обзоре судебной практики № 2 за 2026 год ВС рассмотрел ситуацию бывшего руководителя, который самостоятельно сообщил о недостоверности сведений о себе.
Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ.
Позже компанию исключили из реестра.
Возник спор о том, с какого момента считать ограничение, связанное с возможностью регистрации этого человека руководителем другой организации.
Верховный суд указал: человека, который сам заявил о недостоверности сведений о себе как о директоре, нельзя фактически ограничивать дважды — сначала из-за записи о недостоверности, а потом заново из-за последующего исключения компании из ЕГРЮЛ.
То есть своевременное заявление бывшего директора имеет вполне конкретное юридическое значение.
Что проверить после увольнения
Одного заявления об увольнении недостаточно, чтобы навсегда забыть о компании.
Через некоторое время стоит получить актуальную выписку из ЕГРЮЛ и посмотреть, кто указан руководителем.
Если там по-прежнему ваша фамилия, ситуацию лучше не оставлять на годы.
Сохраните документы о прекращении полномочий, переписку с собственниками и подтверждение передачи документов компании.
Если сведения не исправлены — необходимо отдельно решать вопрос с записью в реестре.
Главное
После ухода директора есть две реальности.
В первой он действительно больше не управляет компанией.
Во второй — государственный реестр продолжает показывать всем, что руководитель именно он.
И чем дольше эти две реальности не совпадают, тем больше вопросов может возникнуть спустя несколько лет.
✔ Сохраните статью, если когда-либо были директором ООО. Иногда серьезные вопросы возникают не в момент увольнения, а спустя годы — когда выясняется, что для ЕГРЮЛ вы из старой компании так и не ушли.
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