Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: "Бухгалтер IT компании IT-льготы под прицелом ФНС"
Анастасия Корзан
Внесение изменений в ЕГРЮЛ
Читать 2 мин

Уволились с должности директора, но остались в ЕГРЮЛ: почему об этом опасно забывать

Директор написал заявление, передал документы собственникам и ушел из компании. Прошел год. Бывший руководитель давно работает в другом месте, но однажды проверяет ЕГРЮЛ — и обнаруживает там свою фамилию. Для государства он по-прежнему указан руководителем старого ООО. Просто забыть об этом — не лучший вариант.

5 просмотров3 открытия

Почему запись сама не исчезает

Прекращение работы директора и изменение сведений в ЕГРЮЛ — разные юридические действия.

Компания должна сообщить регистрирующему органу об изменении сведений о руководителе.

Но на практике собственники иногда этого не делают.

Например, нового директора еще не нашли, участники конфликтуют или компания вообще фактически перестала работать.

В результате бывший руководитель уже не управляет бизнесом, а его фамилия продолжает находиться в реестре.

Уволились с должности директора, но остались в ЕГРЮЛ: почему об этом опасно забывать

Почему это может создать проблемы

Представим ситуацию.

Вы ушли с должности два года назад. Компания после этого накопила долги, перестала сдавать отчетность и фактически была заброшена собственниками.

Но в ЕГРЮЛ руководителем по-прежнему указаны вы.

Это еще не означает, что все долги компании автоматически станут вашими.

Однако в случае спора придется объяснять, когда именно прекратились ваши полномочия и имели ли вы отношение к действиям компании после увольнения.

И гораздо проще делать это, когда прекращение полномочий своевременно оформлено и подтверждается документами.

Что может сделать бывший директор

Если организация сама не исправляет сведения, бывший руководитель не обязан бесконечно ждать действий собственников.

Он может сообщить регистрирующему органу о недостоверности сведений о себе как о руководителе организации.

Такой механизм как раз позволяет зафиксировать ситуацию, когда человек фактически больше не является директором, но компания продолжает числить его в ЕГРЮЛ.

И здесь появляется важный нюанс из практики Верховного суда.

Что разъяснил Верховный суд

В Обзоре судебной практики № 2 за 2026 год ВС рассмотрел ситуацию бывшего руководителя, который самостоятельно сообщил о недостоверности сведений о себе.

Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ.

Позже компанию исключили из реестра.

Возник спор о том, с какого момента считать ограничение, связанное с возможностью регистрации этого человека руководителем другой организации.

Верховный суд указал: человека, который сам заявил о недостоверности сведений о себе как о директоре, нельзя фактически ограничивать дважды — сначала из-за записи о недостоверности, а потом заново из-за последующего исключения компании из ЕГРЮЛ.

То есть своевременное заявление бывшего директора имеет вполне конкретное юридическое значение.

Что проверить после увольнения

Одного заявления об увольнении недостаточно, чтобы навсегда забыть о компании.

Через некоторое время стоит получить актуальную выписку из ЕГРЮЛ и посмотреть, кто указан руководителем.

Если там по-прежнему ваша фамилия, ситуацию лучше не оставлять на годы.

Сохраните документы о прекращении полномочий, переписку с собственниками и подтверждение передачи документов компании.

Если сведения не исправлены — необходимо отдельно решать вопрос с записью в реестре.

Уволились с должности директора, но остались в ЕГРЮЛ: почему об этом опасно забывать

Главное

После ухода директора есть две реальности.

В первой он действительно больше не управляет компанией.

Во второй — государственный реестр продолжает показывать всем, что руководитель именно он.

И чем дольше эти две реальности не совпадают, тем больше вопросов может возникнуть спустя несколько лет.

✔ Сохраните статью, если когда-либо были директором ООО. Иногда серьезные вопросы возникают не в момент увольнения, а спустя годы — когда выясняется, что для ЕГРЮЛ вы из старой компании так и не ушли.

В нашем Telegram-канале мы разбираем судебную практику по ответственности директоров и собственников бизнеса, корпоративные споры, изменения законодательства и ситуации, в которых обычная запись в ЕГРЮЛ спустя несколько лет становится предметом судебной оценки.

Информации об авторе

Анастасия Корзан

Анастасия Корзан

Юрист в ИП

1 подписчик11 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка