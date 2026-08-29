Уволились с должности директора, но остались в ЕГРЮЛ: почему об этом опасно забывать

Почему это может создать проблемы

Представим ситуацию.

Вы ушли с должности два года назад. Компания после этого накопила долги, перестала сдавать отчетность и фактически была заброшена собственниками.

Но в ЕГРЮЛ руководителем по-прежнему указаны вы.

Это еще не означает, что все долги компании автоматически станут вашими.

Однако в случае спора придется объяснять, когда именно прекратились ваши полномочия и имели ли вы отношение к действиям компании после увольнения.

И гораздо проще делать это, когда прекращение полномочий своевременно оформлено и подтверждается документами.