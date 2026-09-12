НДС придется заплатить из своей цены: с 1 октября меняются правила для старых договоров

Представим ситуацию.

Компания заключила долгосрочный договор на 1 млн рублей.

На момент подписания продавец не должен был платить НДС, поэтому в договоре про налог практически ничего не написали.

Позже законодательство изменилось — и у продавца появилась обязанность платить НДС.

Возникает логичный вопрос:

можно ли просто добавить налог сверху к согласованному миллиону?

С 1 октября 2026 года для таких ситуаций начинают действовать новые правила.

И некоторым компаниям НДС фактически придется платить из собственной договорной цены.