НДС придется заплатить из своей цены: с 1 октября меняются правила для старых договоров

Представим ситуацию.
Компания заключила долгосрочный договор на 1 млн рублей.
На момент подписания продавец не должен был платить НДС, поэтому в договоре про налог практически ничего не написали.
Позже законодательство изменилось — и у продавца появилась обязанность платить НДС.
Возникает логичный вопрос:
можно ли просто добавить налог сверху к согласованному миллиону?
С 1 октября 2026 года для таких ситуаций начинают действовать новые правила.
И некоторым компаниям НДС фактически придется платить из собственной договорной цены.
В чем проблема старых договоров
Когда налоговые правила меняются во время исполнения договора, возникает конфликт.
Продавец говорит:
«Когда мы договаривались о цене, НДС у меня не было. Теперь я должен его заплатить — значит, покупатель должен доплатить».
Покупатель отвечает:
«Мы согласовали цену в 1 млн рублей. Почему теперь я должен платить больше?»
Особенно остро вопрос стоит, если покупатель сам не может принять этот НДС к вычету.
Именно для подобных ситуаций законодатель установил отдельное правило.
Что изменится с 1 октября
Если после заключения договора законодательство изменилось и у продавца возникла обязанность платить НДС, необходимо посмотреть сразу на несколько обстоятельств.
Если покупатель не имеет права принять НДС к вычету, а стороны не изменили цену договора и заранее не предусмотрели, что делать при появлении НДС, налог будет рассчитываться из уже согласованной стоимости.
Проще говоря:
добавить НДС сверху к цене автоматически не получится.
Он окажется внутри той суммы, которую стороны уже указали в договоре.
Покажем на простом примере
Допустим, договор заключен на 1 000 000 рублей.
Компания рассчитывала получить весь миллион как цену своих товаров или услуг.
Но во время исполнения договора у продавца появляется обязанность исчислить НДС.
Если применяются новые правила и цена не была пересмотрена, налог придется выделить из этого миллиона расчетным методом.
То есть часть денег, которую бизнес считал своей выручкой, фактически окажется налогом.
И маржинальность договора изменится.
А если покупатель может принять НДС к вычету?
Тогда ситуация другая.
По новым правилам, если покупатель является налогоплательщиком и имеет право принять соответствующую сумму НДС к вычету, налог продолжает исчисляться дополнительно к договорной цене с оформлением счета-фактуры.
Поэтому один и тот же пункт договора может иметь разные финансовые последствия в зависимости от статуса контрагента.
Почему это особенно важно бизнесу на УСН
После налоговых изменений 2026 года многие компании и ИП на УСН впервые столкнулись с НДС.
И здесь появляется опасная ситуация.
Договор мог быть заключен несколько месяцев или даже несколько лет назад.
Цена зафиксирована.
Исполнение продолжается.
А налоговый статус продавца уже изменился.
Если в договоре нет нормальной налоговой оговорки, вопрос «кто фактически оплачивает появившийся НДС» может превратиться в реальные потери.
Что проверить до 1 октября
Возьмите долгосрочные договоры компании и найдите те, которые будут исполняться после 1 октября.
Особенно внимательно посмотрите договоры с фиксированной ценой.
Проверьте:
есть ли указание, включает цена НДС или нет;
что происходит при изменении налогового законодательства;
можно ли пересмотреть цену;
какой налоговый статус у покупателя;
имеет ли он право на вычет НДС.
Иногда одна строчка о цене договора определяет, кто потеряет несколько процентов от всей сделки.
Главное
С 1 октября 2026 года для длящихся договоров появляется более определенный механизм.
Если после заключения договора у продавца возникла обязанность платить НДС, покупатель не имеет права на вычет, а стороны не договорились об изменении цены, налог в предусмотренной законом ситуации будет рассчитываться из договорной стоимости, а не добавляться к ней сверху.
Поэтому сейчас полезно проверять не только новые договоры.
Гораздо интереснее могут оказаться старые — которые бизнес продолжит исполнять после изменения налоговых правил.
✔ Сохраните статью, если у вашего бизнеса есть долгосрочные договоры с фиксированной ценой. Иногда налоговая реформа меняет не только отчетность — она способна изменить экономику уже подписанной сделки и уменьшить сумму, которую компания рассчитывала оставить себе.
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