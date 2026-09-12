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Анастасия Корзан
НДС
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НДС придется заплатить из своей цены: с 1 октября меняются правила для старых договоров

Для таких ситуаций начинают действовать новые правила. И некоторым компаниям НДС фактически придется платить из собственной договорной цены.

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Представим ситуацию.

Компания заключила долгосрочный договор на 1 млн рублей.

На момент подписания продавец не должен был платить НДС, поэтому в договоре про налог практически ничего не написали.

Позже законодательство изменилось — и у продавца появилась обязанность платить НДС.

Возникает логичный вопрос:

можно ли просто добавить налог сверху к согласованному миллиону?

С 1 октября 2026 года для таких ситуаций начинают действовать новые правила.

И некоторым компаниям НДС фактически придется платить из собственной договорной цены.

НДС придется заплатить из своей цены: с 1 октября меняются правила для старых договоров

В чем проблема старых договоров

Когда налоговые правила меняются во время исполнения договора, возникает конфликт.

Продавец говорит:

«Когда мы договаривались о цене, НДС у меня не было. Теперь я должен его заплатить — значит, покупатель должен доплатить».

Покупатель отвечает:

«Мы согласовали цену в 1 млн рублей. Почему теперь я должен платить больше?»

Особенно остро вопрос стоит, если покупатель сам не может принять этот НДС к вычету.

Именно для подобных ситуаций законодатель установил отдельное правило.

Что изменится с 1 октября

Если после заключения договора законодательство изменилось и у продавца возникла обязанность платить НДС, необходимо посмотреть сразу на несколько обстоятельств.

Если покупатель не имеет права принять НДС к вычету, а стороны не изменили цену договора и заранее не предусмотрели, что делать при появлении НДС, налог будет рассчитываться из уже согласованной стоимости.

Проще говоря:

добавить НДС сверху к цене автоматически не получится.

Он окажется внутри той суммы, которую стороны уже указали в договоре.

Покажем на простом примере

Допустим, договор заключен на 1 000 000 рублей.

Компания рассчитывала получить весь миллион как цену своих товаров или услуг.

Но во время исполнения договора у продавца появляется обязанность исчислить НДС.

Если применяются новые правила и цена не была пересмотрена, налог придется выделить из этого миллиона расчетным методом.

То есть часть денег, которую бизнес считал своей выручкой, фактически окажется налогом.

И маржинальность договора изменится.

А если покупатель может принять НДС к вычету?

Тогда ситуация другая.

По новым правилам, если покупатель является налогоплательщиком и имеет право принять соответствующую сумму НДС к вычету, налог продолжает исчисляться дополнительно к договорной цене с оформлением счета-фактуры.

Поэтому один и тот же пункт договора может иметь разные финансовые последствия в зависимости от статуса контрагента.

Почему это особенно важно бизнесу на УСН

После налоговых изменений 2026 года многие компании и ИП на УСН впервые столкнулись с НДС.

И здесь появляется опасная ситуация.

Договор мог быть заключен несколько месяцев или даже несколько лет назад.

Цена зафиксирована.

Исполнение продолжается.

А налоговый статус продавца уже изменился.

Если в договоре нет нормальной налоговой оговорки, вопрос «кто фактически оплачивает появившийся НДС» может превратиться в реальные потери.

Что проверить до 1 октября

Возьмите долгосрочные договоры компании и найдите те, которые будут исполняться после 1 октября.

Особенно внимательно посмотрите договоры с фиксированной ценой.

Проверьте:

есть ли указание, включает цена НДС или нет;

что происходит при изменении налогового законодательства;

можно ли пересмотреть цену;

какой налоговый статус у покупателя;

имеет ли он право на вычет НДС.

НДС придется заплатить из своей цены: с 1 октября меняются правила для старых договоров

Иногда одна строчка о цене договора определяет, кто потеряет несколько процентов от всей сделки.

Главное

С 1 октября 2026 года для длящихся договоров появляется более определенный механизм.

Если после заключения договора у продавца возникла обязанность платить НДС, покупатель не имеет права на вычет, а стороны не договорились об изменении цены, налог в предусмотренной законом ситуации будет рассчитываться из договорной стоимости, а не добавляться к ней сверху.

Поэтому сейчас полезно проверять не только новые договоры.

Гораздо интереснее могут оказаться старые — которые бизнес продолжит исполнять после изменения налоговых правил.

✔ Сохраните статью, если у вашего бизнеса есть долгосрочные договоры с фиксированной ценой. Иногда налоговая реформа меняет не только отчетность — она способна изменить экономику уже подписанной сделки и уменьшить сумму, которую компания рассчитывала оставить себе.

В нашем Telegram-канале мы разбираем НДС, налоговые изменения, договорные риски и ситуации, в которых новый закон неожиданно меняет финансовый результат сделки, заключенной задолго до его появления.

Информации об авторе

Анастасия Корзан

Анастасия Корзан

Юрист в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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