ФНС списала налоговый долг компании: почему директор все равно может отвечать своими деньгами

У ООО накопился крупный налоговый долг.
Взыскать его с компании не получилось.
Спустя время задолженность признали безнадежной.
Кажется, можно поставить точку:
если государство само признало долг безнадежным, с кого теперь что взыскивать?
Но в 2026 году Верховный суд отдельно разобрал эту ситуацию.
И вывод для директоров и собственников бизнеса довольно важный.
Безнадежный долг не означает «прощенный всем»
Налоговый кодекс действительно предусматривает случаи, когда недоимка, пени и штрафы могут быть признаны безнадежными к взысканию.
Например, определенные основания возникают после ликвидации организации, банкротства или утраты налоговым органом возможности взыскать задолженность.
Но здесь нужно разделять два вопроса.
Первый:
можно ли взыскать налог непосредственно с самой компании?
Второй:
есть ли основания привлечь контролировавшего ее человека к ответственности?
Это не одно и то же.
Что сказал Верховный суд
В 2026 году ВС рассматривал спор, где нижестоящие суды фактически исходили из простой логики:
налоговая задолженность признана безнадежной → значит, учитывать ее при привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности нельзя.
Верховный суд с таким автоматическим подходом не согласился.
Необходимо установить, почему взыскание долга стало невозможным.
Представим две разные ситуации
В первой компания задолжала налоги.
У ФНС были возможности для взыскания, но соответствующие действия своевременно не были предприняты.
В результате возможность взыскать долг была утрачена.
Это одна история.
А теперь другая.
Компания выводит активы.
Деньги переводятся связанным лицам.
Имущество исчезает.
К моменту взыскания брать с организации уже нечего.
Формально результат одинаковый:
налоговый долг стал безнадежным.
Но причины совершенно разные.
Именно на эту разницу обратил внимание Верховный суд.
Почему закрыть ООО недостаточно
До сих пор встречается опасная идея:
«Оставим компанию без имущества, ФНС ее потом исключит, и долги исчезнут вместе с ООО».
Само прекращение существования юридического лица действительно имеет последствия для его собственных обязательств.
Но оно не гарантирует, что к действиям бывших руководителей и контролирующих лиц больше никогда не возникнет вопросов.
Особенно если невозможность взыскания связывают с их поведением.
Поэтому перед закрытием проблемного бизнеса важно смотреть не только на сегодняшний баланс.
Нужно восстановить историю:
куда уходили активы;
какие сделки совершались;
кто принимал решения;
что происходило после появления налоговой задолженности;
почему компания в итоге не смогла рассчитаться.
А участник ООО тоже рискует?
Сам по себе статус учредителя еще не означает автоматической обязанности погашать все налоги компании.
У ООО есть собственная имущественная ответственность.
Для перехода к личной ответственности нужны предусмотренные законом основания.
Но если участник фактически контролировал компанию и его действия стали причиной невозможности рассчитаться с кредиторами, ситуация может оцениваться уже иначе.
Поэтому фраза:
«Я всего лишь собственник»
сама по себе спор не заканчивает.
Суд будет смотреть на реальную роль человека в управлении бизнесом.
Главное
Списание налоговой задолженности как безнадежной и освобождение контролирующего лица от субсидиарной ответственности — разные юридические вопросы.
Верховный суд указал: нужно выяснять причину, по которой налог стало невозможно взыскать.
Если проблема возникла из-за поведения самого налогоплательщика и контролировавших его лиц, одно только признание задолженности безнадежной не должно автоматически защищать руководство.
Поэтому самый рискованный сценарий — считать, что достаточно оставить старое ООО без имущества и дождаться, когда налоговая проблема исчезнет сама.
✔ Сохраните статью, если вы директор или собственник компании с серьезной налоговой задолженностью. Иногда налоговый долг действительно исчезает из карточки самой организации, но вопрос о том, почему его невозможно было взыскать, только начинает иметь значение.
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