ФНС списала налоговый долг компании: почему директор все равно может отвечать своими деньгами

У ООО накопился крупный налоговый долг.

Взыскать его с компании не получилось.

Спустя время задолженность признали безнадежной.

Кажется, можно поставить точку:

если государство само признало долг безнадежным, с кого теперь что взыскивать?

Но в 2026 году Верховный суд отдельно разобрал эту ситуацию.

И вывод для директоров и собственников бизнеса довольно важный.