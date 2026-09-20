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Анастасия Корзан
Субсидиарная ответственность
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ФНС списала налоговый долг компании: почему директор все равно может отвечать своими деньгами

Запись «задолженность признана безнадежной к взысканию» звучит так, будто история закончилась. Но Верховный суд объяснил: для руководителя компании это не всегда означает освобождение от личной ответственности.

2 открытия

У ООО накопился крупный налоговый долг.

Взыскать его с компании не получилось.

Спустя время задолженность признали безнадежной.

Кажется, можно поставить точку:

если государство само признало долг безнадежным, с кого теперь что взыскивать?

Но в 2026 году Верховный суд отдельно разобрал эту ситуацию.

И вывод для директоров и собственников бизнеса довольно важный.

ФНС списала налоговый долг компании: почему директор все равно может отвечать своими деньгами

Безнадежный долг не означает «прощенный всем»

Налоговый кодекс действительно предусматривает случаи, когда недоимка, пени и штрафы могут быть признаны безнадежными к взысканию.

Например, определенные основания возникают после ликвидации организации, банкротства или утраты налоговым органом возможности взыскать задолженность.

Но здесь нужно разделять два вопроса.

Первый:

можно ли взыскать налог непосредственно с самой компании?

Второй:

есть ли основания привлечь контролировавшего ее человека к ответственности?

Это не одно и то же.

Что сказал Верховный суд

В 2026 году ВС рассматривал спор, где нижестоящие суды фактически исходили из простой логики:

налоговая задолженность признана безнадежной → значит, учитывать ее при привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности нельзя.

Верховный суд с таким автоматическим подходом не согласился.

Необходимо установить, почему взыскание долга стало невозможным.

Представим две разные ситуации

В первой компания задолжала налоги.

У ФНС были возможности для взыскания, но соответствующие действия своевременно не были предприняты.

В результате возможность взыскать долг была утрачена.

Это одна история.

А теперь другая.

Компания выводит активы.

Деньги переводятся связанным лицам.

Имущество исчезает.

К моменту взыскания брать с организации уже нечего.

Формально результат одинаковый:

налоговый долг стал безнадежным.

Но причины совершенно разные.

Именно на эту разницу обратил внимание Верховный суд.

Почему закрыть ООО недостаточно

До сих пор встречается опасная идея:

«Оставим компанию без имущества, ФНС ее потом исключит, и долги исчезнут вместе с ООО».

Само прекращение существования юридического лица действительно имеет последствия для его собственных обязательств.

Но оно не гарантирует, что к действиям бывших руководителей и контролирующих лиц больше никогда не возникнет вопросов.

Особенно если невозможность взыскания связывают с их поведением.

Поэтому перед закрытием проблемного бизнеса важно смотреть не только на сегодняшний баланс.

Нужно восстановить историю:

куда уходили активы;

какие сделки совершались;

кто принимал решения;

что происходило после появления налоговой задолженности;

почему компания в итоге не смогла рассчитаться.

ФНС списала налоговый долг компании: почему директор все равно может отвечать своими деньгами

А участник ООО тоже рискует?

Сам по себе статус учредителя еще не означает автоматической обязанности погашать все налоги компании.

У ООО есть собственная имущественная ответственность.

Для перехода к личной ответственности нужны предусмотренные законом основания.

Но если участник фактически контролировал компанию и его действия стали причиной невозможности рассчитаться с кредиторами, ситуация может оцениваться уже иначе.

Поэтому фраза:

«Я всего лишь собственник»

сама по себе спор не заканчивает.

Суд будет смотреть на реальную роль человека в управлении бизнесом.

Главное

Списание налоговой задолженности как безнадежной и освобождение контролирующего лица от субсидиарной ответственности — разные юридические вопросы.

Верховный суд указал: нужно выяснять причину, по которой налог стало невозможно взыскать.

Если проблема возникла из-за поведения самого налогоплательщика и контролировавших его лиц, одно только признание задолженности безнадежной не должно автоматически защищать руководство.

Поэтому самый рискованный сценарий — считать, что достаточно оставить старое ООО без имущества и дождаться, когда налоговая проблема исчезнет сама.

✔ Сохраните статью, если вы директор или собственник компании с серьезной налоговой задолженностью. Иногда налоговый долг действительно исчезает из карточки самой организации, но вопрос о том, почему его невозможно было взыскать, только начинает иметь значение.

В нашем Telegram-канале мы разбираем банкротство компаний, налоговые долги, субсидиарную ответственность и практику Верховного суда — особенно ситуации, когда корпоративный долг неожиданно превращается в личный риск директора или собственника.

Информации об авторе

Анастасия Корзан

Анастасия Корзан

Юрист в ИП

2 подписчика33 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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