Платите самозанятому каждый месяц: в какой момент ФНС может увидеть обычного сотрудника

Особенно опасна идея «перевести сотрудников в самозанятые»

Здесь есть еще прямое налоговое ограничение.

Доходы от оказания услуг бывшему работодателю не подпадают под НПД, если после увольнения прошло менее двух лет.

Поэтому схема:

увольняем сотрудников в пятницу → в понедельник заключаем с ними договоры как с самозанятыми

не дает того налогового результата, ради которого обычно и задумывается.