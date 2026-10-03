Платите самозанятому каждый месяц: в какой момент ФНС может увидеть обычного сотрудника

Компания нанимает дизайнера.
Но трудовой договор не заключает.
Дизайнер регистрируется как самозанятый.
Каждый месяц получает 90 тысяч рублей.
Работает с 9:00 до 18:00.
Ходит на планерки.
Согласовывает отпуск.
Получает задачи от руководителя отдела.
Использует технику компании.
В договоре при этом написано:
«Исполнитель самостоятельно оказывает услуги заказчику».
Возникает вопрос:
что важнее — текст договора или реальные отношения?
ФНС смотрит не только на договор
Работать с самозанятыми законно.
Бизнес может покупать у них услуги и работы.
Но НПД нельзя использовать просто как более дешевую замену трудовому договору.
Если гражданско-правовые отношения фактически имеют признаки трудовых, появляется риск их переквалификации.
И тогда для компании вопрос уже не ограничивается ставкой налога самозанятого.
Могут возникнуть последствия по НДФЛ и страховым взносам.
Что вызывает вопросы
ФНС регулярно напоминает о признаках, которые могут указывать на подмену трудовых отношений.
Например:
постоянный характер работы;
закрепленная трудовая функция;
подчинение внутреннему распорядку;
регулярная фиксированная оплата;
контроль процесса работы;
включенность человека в структуру компании.
Но снова важно:
один признак автоматически ничего не решает.
ФНС и суд оценивают отношения в совокупности.
Представим двух программистов
Первый работает с пятью клиентами.
Сам выбирает время.
Получает оплату за конкретный результат.
Использует собственное оборудование.
Может привлечь других исполнителей, если это допускает договор.
Это действительно похоже на самостоятельную деятельность.
Второй каждый будний день подключается в 9:00.
Работает только с одной компанией.
У него корпоративная почта.
Руководитель согласовывает ему отсутствие.
Каждый месяц независимо от объема результата перечисляют 150 тысяч рублей.
А вместо должности в договоре написали «оказание IT-услуг».
Юридическая оценка второй ситуации может быть совершенно другой.
Особенно опасна идея «перевести сотрудников в самозанятые»
Здесь есть еще прямое налоговое ограничение.
Доходы от оказания услуг бывшему работодателю не подпадают под НПД, если после увольнения прошло менее двух лет.
Поэтому схема:
увольняем сотрудников в пятницу → в понедельник заключаем с ними договоры как с самозанятыми
не дает того налогового результата, ради которого обычно и задумывается.
А если самозанятый работает только с нами?
Сам по себе один заказчик еще не превращает человека автоматически в работника.
У начинающего специалиста действительно может быть один крупный клиент.
Поэтому нельзя оценивать отношения только по количеству заказчиков.
Нужно смотреть на то, что человек фактически продает компании:
самостоятельную услугу и результат
или
свое рабочее время в рамках организованного работодателем процесса.
Это гораздо более полезный критерий.
Что проверить бизнесу
Возьмите пять самозанятых, которым компания платит чаще всего.
И спросите:
кто ставит им задачи;
кто определяет график;
за что именно они получают деньги;
можно ли определить конкретный результат услуги;
используют ли они ресурсы компании;
почему отношения оформлены именно как гражданско-правовые.
Если ответы звучат точно так же, как для штатного сотрудника, договор стоит перечитать внимательнее.
Главное
Проблема не в том, что компания работает с самозанятыми.
Это абсолютно законная модель.
Проблема появляется, когда налоговый режим используется для оформления отношений, которые фактически являются трудовыми.
И договор с красивым названием сам по себе этого не исправляет.
✔ Сохраните статью, если компания регулярно платит самозанятым. Налоговый риск определяется не названием договора и не чеком из «Мой налог», а тем, как отношения заказчика и исполнителя устроены в реальной жизни.
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