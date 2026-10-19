Налог на проценты по вкладам может вырасти до 22%: как заранее посчитать его с помощью ИИ

Правительство предложило изменить порядок налогообложения процентов по банковским вкладам. Если законопроект № 617-9 примут, такие проценты будут включать в общую налоговую базу вместе с зарплатой и рядом других доходов.

Одновременно банки могут стать налоговыми агентами: они будут рассчитывать и удерживать НДФЛ непосредственно при выплате процентов.

Пока это только законопроект. По состоянию на 19 октября 2026 года окончательный закон не принят.