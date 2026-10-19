Налог на проценты по вкладам может вырасти до 22%: как заранее посчитать его с помощью ИИ

Правительство предложило изменить порядок налогообложения процентов по банковским вкладам. Если законопроект № 617-9 примут, такие проценты будут включать в общую налоговую базу вместе с зарплатой и рядом других доходов.
Одновременно банки могут стать налоговыми агентами: они будут рассчитывать и удерживать НДФЛ непосредственно при выплате процентов.
Пока это только законопроект. По состоянию на 19 октября 2026 года окончательный закон не принят.
Что предлагают изменить
Сейчас процентный доход по вкладам облагается отдельно по двухступенчатой шкале:
13% — с налоговой базы до 2,4 млн рублей;
15% — с суммы превышения.
По законопроекту проценты по вкладам хотят включить в основную налоговую базу и применять общую прогрессивную шкалу НДФЛ:
13% — с части дохода до 2,4 млн рублей;
15% — с части от 2,4 до 5 млн рублей;
18% — с части от 5 до 20 млн рублей;
20% — с части от 20 до 50 млн рублей;
22% — с части свыше 50 млн рублей.
Это не означает, что весь доход человека сразу обложат по ставке 22%. Повышенная ставка применяется только к части дохода, которая превысила соответствующий порог.
Например, если общая налоговая база составит 5,4 млн рублей, ставка 18% будет применяться только к 400 тыс. рублей сверх порога в 5 млн.
Налог берут не со всей суммы вклада
Сам вклад доходом не считается. НДФЛ рассчитывают только с процентов, превышающих необлагаемый лимит.
Необлагаемый минимум определяется по формуле:
1 млн рублей × установленная ключевая ставка.
Законопроект сохраняет этот принцип, но меняет период, за который берется ключевая ставка. Точный расчет нужно будет проводить по окончательной редакции закона.
Не облагаются также проценты по счетам эскроу и рублевым счетам, ставка по которым в течение года не превышает 1%.
Почему итоговый расчет может отличаться от удержания банка
Предполагается, что каждый банк будет видеть только те проценты, которые выплатил сам. Сведения о зарплате, дивидендах и вкладах клиента в других банках ему недоступны.
Поэтому возможна такая ситуация:
Один банк рассчитает НДФЛ только по своему вкладу.
Второй банк сделает то же самое.
Работодатель отдельно удержит налог с зарплаты.
ФНС после окончания года объединит сведения.
Если человек перешел на следующую ступень прогрессивной шкалы, налоговая начислит разницу.
То есть удержание налога банком не всегда означает, что обязательства полностью закрыты.
Где здесь действительно поможет ИИ
Сам по себе запрос нейросети «посчитай налог по вкладам» ненадежен. Модель может не учесть необлагаемый минимум, перепутать действующий порядок с законопроектом или применить повышенную ставку ко всему доходу.
Полезнее использовать ИИ как инструмент для подготовки и проверки данных.
1. Собрать сведения из нескольких банков
Можно загрузить в защищенную систему выписки и справки о выплаченных процентах. ИИ извлечет:
название банка;
дату выплаты;
сумму начисленных процентов;
сумму удержанного налога;
валюту;
вид счета;
ставку по вкладу.
После этого данные сводятся в одну таблицу, а человеку не приходится вручную переписывать показатели из документов разных форматов.
2. Объединить разные виды доходов
Для предварительной оценки можно добавить:
зарплату;
премии;
дивиденды;
доход от ценных бумаг;
проценты по вкладам;
доход от продажи имущества;
другие выплаты, которые попадут в общую налоговую базу.
Система покажет, какой порог может быть превышен и какая часть дохода окажется под ставкой 15%, 18%, 20% или 22%.
3. Построить несколько сценариев
Например:
если сохранить вклады до конца года;
если проценты выплатят в декабре;
если перенести выплату на следующий год;
если часть дохода будет получена в другом налоговом периоде;
если изменится ключевая ставка или редакция закона.
Это не заменяет налоговую консультацию, но позволяет заранее оценить возможную нагрузку и избежать неожиданной доплаты.
4. Сверить расчет банка с уведомлением ФНС
Когда появится налоговое уведомление, ИИ сможет сравнить его с собственной таблицей и найти расхождения:
банк не учтен в расчете;
одна выплата попала в данные дважды;
неверно определен размер процентного дохода;
не применен необлагаемый минимум;
удержанный банком налог не зачтен;
использована неправильная налоговая ставка.
После проверки система может подготовить перечень расхождений и черновик обращения в банк или налоговую.
Готовый промпт для предварительной проверки
Сначала удалите из документов номера счетов, паспортные данные, адреса и другие лишние персональные сведения.
«Ты выступаешь как помощник по проверке расчета НДФЛ. Используй только сведения из приложенных документов и указанные мной правила. Не придумывай недостающие показатели.
Извлеки суммы зарплаты, дивидендов и процентов по каждому вкладу. Отдельно покажи сумму вклада и сумму процентов — не смешивай их.
Составь таблицу со столбцами:
Источник дохода.
Вид дохода.
Дата получения.
Сумма до налога.
Удержанный НДФЛ.
Сумма после налога.
Документ-основание.
Затем:
рассчитай предварительную общую налоговую базу;
отдельно покажи процентный доход по вкладам;
примени указанный мной необлагаемый лимит;
распредели налоговую базу по ступеням 13%, 15%, 18%, 20% и 22%;
не применяй максимальную ставку ко всему доходу;
сравни расчет с суммами, удержанными банками;
перечисли сведения, которых не хватает для окончательного вывода;
укажи, какие положения относятся к действующему законодательству, а какие — только к законопроекту № 617-9.
Результат представь в виде таблицы и краткого пояснения. Все спорные допущения вынеси в отдельный раздел».
Что нельзя передавать в открытую нейросеть
Для такого расчета не следует загружать без предварительного обезличивания:
полные банковские выписки;
номера счетов и карт;
паспортные данные;
логины и пароли;
документы с электронной подписью;
сведения о доходах сотрудников;
файлы, содержащие банковскую или коммерческую тайну.
Для регулярной работы безопаснее использовать корпоративный контур, локальную модель или автоматизацию, в которой заранее определены права доступа, сроки хранения и перечень обрабатываемых данных.
Главный вывод
Новость стоит формулировать осторожно: Минфин не повысил налог окончательно, а предложил распространить пятиступенчатую шкалу НДФЛ на проценты по вкладам и другие пассивные доходы.
Если инициативу примут, основной сложностью станет не само удержание налога банком, а объединение доходов из разных источников. Именно эту задачу можно автоматизировать: собирать сведения из банковских документов, рассчитывать сценарии, отслеживать переход между налоговыми ступенями и сверять итог с данными ФНС.
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