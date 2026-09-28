Аффилированные лица?

Ситуация. Учредитель и генеральный директор организации «А», которая находится на УСН и подбирается к порогу 490,5 млн. руб. в год, является учредителем и генеральным директором еще нескольких фирм. При этом работники, места работы, вид деятельности у этих компаний разные.

Ситуация. Учредитель и генеральный директор организации “А”, которая находится на УСН и подбирается к порогу 490,5 млн. руб. в год, является учредителем и генеральным директором еще нескольких фирм. При этом работники, места работы, вид деятельности у этих компаний разные. Они не проводят постоянные сделки друг с другом и никак не влияют на деятельность друг друга, хотя отдельные сделки между этими компаниями все же бывают. Остальные компании тоже находятся на УСН. Какие-то компании не платят НДС вовсе, так как не превысили порог в 20 млн. в год, какие-то платят НДС 5% или 7%.

Федеральный закон № 176-ФЗ от 12 июля 2024 г. ввел понятие “дробление бизнеса”. Законодательное определение звучит так: “Дробление бизнеса — разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, индивидуальными предпринимателями), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путём применения специальных налоговых режимов с превышением пределов осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налогов, предусмотренных статьёй 54.1 Налогового кодекса РФ”.

Не будет ли претензий у налоговой и не приведет ли такая ситуация к доначислению налогов по этим организациям? Ведь, если бы все виды предпринимательской деятельности учитывались на одном юридическом лице, то есть на организации “А”, она давно должна перейти на ОСНО и платить НДС и налог на прибыль, превышающие все совместно уплаченные налоги по другим организациям.