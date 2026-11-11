Оплатили с бизнес-карты? Теперь у налоговой могут возникнуть вопросы

Зачем ФНС расходы на УСН «доходы»

11 ноября 2026 года РБК сообщил, что инспекторы стали чаще запрашивать у компаний на УСН «доходы» документы по покупкам с корпоративных карт. Об этом изданию рассказали налоговые консультанты. Инспекция хочет понять, за что заплатила компания и для кого сделала покупку.

При расчёте налога на УСН «доходы» компания не вычитает расходы из доходов. При этом она по-прежнему ведёт бухучёт и оформляет хозяйственные операции первичными документами. Сам факт оплаты корпоративной картой ещё не объясняет, как покупка связана с работой компании.

Если деньги ушли на личные нужды сотрудника или он не подтвердил их расходование и не вернул остаток, инспекция может посчитать сумму его доходом. В таком споре у компании могут возникнуть претензии по НДФЛ и страховым взносам. Один потерянный чек сам по себе не доказывает, что сотрудник получил доход.