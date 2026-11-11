Оплатили с бизнес-карты? Теперь у налоговой могут возникнуть вопросы

Зачем ФНС расходы на УСН «доходы»
11 ноября 2026 года РБК сообщил, что инспекторы стали чаще запрашивать у компаний на УСН «доходы» документы по покупкам с корпоративных карт. Об этом изданию рассказали налоговые консультанты. Инспекция хочет понять, за что заплатила компания и для кого сделала покупку.
При расчёте налога на УСН «доходы» компания не вычитает расходы из доходов. При этом она по-прежнему ведёт бухучёт и оформляет хозяйственные операции первичными документами. Сам факт оплаты корпоративной картой ещё не объясняет, как покупка связана с работой компании.
Если деньги ушли на личные нужды сотрудника или он не подтвердил их расходование и не вернул остаток, инспекция может посчитать сумму его доходом. В таком споре у компании могут возникнуть претензии по НДФЛ и страховым взносам. Один потерянный чек сам по себе не доказывает, что сотрудник получил доход.
Сколько может стоить спор о тратах
В одном из случаев, о которых пишет Право.ру, компания не подтвердила операции на 1,9 млн рублей. Инспекция доначислила 667 тысяч рублей страховых взносов и назначила штраф в 139 тысяч рублей. Всего по этим двум позициям — 806 тысяч рублей.
Показателен и отдельный судебный спор о подотчётных деньгах директора. В деле № А29-10856/2025 компания принесла авансовые отчёты, но цифры в них не сходились: остаток на конец января отличался от остатка на начало февраля. По части денег компания также не доказала, что потратила их на свои нужды или получила обратно. Кассация оставила в силе решения в пользу инспекции.
Как связать списание с покупкой
Допустим, администратор оплатил с бизнес-карты принтер за 40 тысяч рублей. В выписке видны дата и сумма. Чтобы объяснить трату, бухгалтеру ещё нужно понять, что привёз продавец и зачем это понадобилось компании. Вот какие документы помогают ответить на эти вопросы.
Чем заплатили. Банковская выписка или квитанция по операции помогает подтвердить оплату. Сверьте сумму и дату с документами продавца.
Что получили. Для товара пригодятся кассовый чек с наименованием покупки, накладная или УПД. Для услуги — акт или другой документ, который показывает, что именно сделал исполнитель. Состав комплекта зависит от покупки.
Для чего купили. Свяжите покупку с задачей компании. В нашем примере принтер взяли для рабочего места администратора. Если компания оформила выдачу оборудования или приняла его на учёт, эти документы тоже помогут объяснить, где используют покупку.
Если сотрудник отчитывается за подотчётные деньги, приложите документы к авансовому отчёту. Суммы в отчёте, выписке и документах продавца должны сходиться. Так бухгалтеру не придётся угадывать, к какой операции относится чек из общей папки.
Со снятием наличных логика такая же. Квитанция банкомата показывает, сколько денег сняли. Чтобы подтвердить дальнейшие траты, понадобятся документы по покупкам. Если часть суммы не использовали, проверьте, что возврат остатка отражён в учёте и подтверждён документами.
Что делать, если чек потерялся
Проверьте почту, историю заказов в личном кабинете и переписку с продавцом. Если там чека нет, попросите продавца прислать электронный экземпляр и сообщите дату, сумму и номер заказа, если он сохранился. Если электронный чек попал в сервис ФНС «Мои чеки онлайн», его можно найти там.
Поднимите и остальные документы по операции. Накладная может показать, какой товар получила компания, а документ о его передаче — куда он пошёл. Вместе с выпиской они помогут объяснить фактическую покупку. Одной фразы сотрудника «это точно было для офиса» для этого мало.
Как собрать ответ на требование
Начните с самого требования: за какой период инспекция запрашивает документы, какие операции её интересуют и когда ждёт ответ. Затем свяжите каждое списание с покупкой. Укажите дату, сумму, что приобрели, для какой задачи и какими документами это подтверждается.
В нашем примере пояснение может звучать так: «С корпоративной карты оплатили принтер за 40 000 рублей для рабочего места администратора. Прилагаем выписку банка, электронный кассовый чек и документ о передаче оборудования». Приложите те документы, которые у вас действительно есть по этой операции.
Если требования пока нет, возьмите выписку за последний месяц и проверьте несколько покупок. Начните с тех, где из строки платежа непонятно, что именно оплатили. Восстановить документы проще, пока сотрудник помнит заказ, а продавец может найти покупку.