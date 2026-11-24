Во время проверки СФР посчитал, что компания опоздала, и выписал штраф. Работодатель оспорил его в суде. Дело дошло до кассации, а решающим оказался вопрос, который легко проверить, пока в системе есть история обмена — когда запрос действительно стал доступен компании и что она сделала после этого .

У запроса по больничному оказалось сразу три даты. 24 октября Социальный фонд разместил его в системе. 28 октября , по данным оператора, запрос направили работодателю. 30 октября он появился в аккаунте компании. Бухгалтерия в тот же день подготовила ответ и передала его в электронный документооборот.

Как больничный за 2023 год дошёл до суда в 2026-м

История произошла с ООО «Евсинский комбинат хлебопродуктов» из Новосибирской области. Сам электронный обмен состоялся в октябре 2023 года. Фонд проверил компанию в сентябре 2025-го, в октябре составил акт, а 11 ноября 2025 года вынес решение о штрафе. За нарушение срока представления сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения, часть 3 статьи 15.2 закона № 255-ФЗ предусматривает 5 000 ₽. В этом случае фонд снизил штраф до 2 500 ₽, поскольку посчитал, что нарушение совершено впервые. Компания подала возражения на акт, затем обжаловала решение фонда. После того как жалобу оставили без удовлетворения, работодатель обратился в арбитражный суд. В апреле 2026 года Арбитражный суд Новосибирской области признал решение СФР недействительным. В июле вывод поддержала апелляция. 28 октября 2026 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил оба судебных акта в силе.

Как считать три рабочих дня на ответ

Когда СФР запрашивает сведения для назначения и выплаты пособия по закрытому электронному больничному, у работодателя есть три рабочих дня на их представление. Срок связан с получением запроса. По разъяснению СФР, его отсчитывают со дня, следующего за днём получения. Обычный запрос такого типа проходит в системе как сообщение 100, ответ работодателя — как сообщение 101. Например, запрос доставлен в понедельник, праздников на неделе нет. Три рабочих дня — вторник, среда и четверг. Если сотрудник бухгалтерии открыл уже доставленный запрос только в среду, в расчёте всё равно ориентируемся на дату получения. Поэтому при проверке срока пригодится событие доставки в системе, а у ответственного сотрудника должен быть доступ к входящим и на время отпуска основного бухгалтера. В деле комбината фонд утверждал, что компания могла узнать о запросе с момента его размещения в системе ЭДО. По данным оператора «Тензор», запрос расшифровали и доставили в аккаунт страхователя 30 октября. Именно эту дату суды сопоставили с действиями компании.

Какие факты помогли отменить штраф

Суд восстановил путь одного запроса и связанного с ним ответа. Вот что получилось по материалам дела. Дата Что произошло 24 октября 2023 года СФР разместил запрос в системе ЭДО 28 октября 2023 года По сведениям оператора запрос направили работодателю 30 октября 2023 года Запрос расшифровали и доставили в аккаунт компании 30 октября 2023 года Компания сформировала и загрузила ответ, он был доставлен на сервис системы ЭДО 14 ноября 2025 года Оператор оформил письмо с информацией о проблемах с поступлением сообщений с сервиса ЭДО с 16 октября по 7 ноября 2023 года У работодателя была дата доставки конкретного входящего запроса, история движения ответа по этому же больничному и сведения оператора о технических проблемах в тот период. Вместе эти данные показали, что компания получила запрос 30 октября и в тот же день выполнила действия по отправке ответа. В постановлении история исходящего сообщения за 30 октября заканчивается событием доставки на сервис системы ЭДО. Для разбора дела важно сохранить эту формулировку. У доставки оператору, передачи в систему СФР и итогового результата обработки могут быть разные даты. Если придётся объяснять собственную ситуацию фонду, лучше показать все доступные события и приложить квитанции, которые их подтверждают.

Что проверять, когда в программе написано «Отправлено»

Кнопка «Отправить» занимает секунду. Дальше сообщение проходит несколько этапов. Бухгалтер подписывает ответ, сервис его принимает, сообщение уходит получателю, а система возвращает результат обработки. В интерфейсах эти события могут называться по-разному. Смысл у каждого свой. Допустим, в карточке висит «Отправлено», а подтверждения обработки пока нет. Откройте историю обмена и посмотрите последний зафиксированный этап. Если ответ стоит в очереди, нужно выяснить, почему он не вышел. Если оператор принял его и передал, пригодится подтверждение передачи. Если фонд вернул ошибку, важны её текст и время. Так можно быстро понять, кому писать и что исправлять, пока срок ещё идёт. Для каждого спорного запроса стоит иметь под рукой четыре позиции: Входящий запрос с идентификатором, датой и временем доставки в аккаунт.

Исходящий ответ с идентификатором и отметками о подписании и отправке.

Квитанции, протоколы или сообщения об ошибках , которые пришли по этой отправке.

Обращение в поддержку с номером заявки и ответом оператора, если что-то зависло или даты в системах отличаются. Скриншот карточки тоже пригодится, особенно если статус позднее изменится. Для сверки с фондом полезнее приложить к нему выгрузку истории или квитанцию, где виден идентификатор сообщения. По нему можно связать документы с нужным запросом, даже если в тот день бухгалтерия обрабатывала несколько больничных.

Что запросить у оператора, если обмен завис

Поддержке обычно проще проверить конкретное сообщение. Запрос можно сформулировать так: Просим предоставить историю обмена по входящему запросу СФР № ___ и ответу № ___. Просим указать даты и время доставки запроса в аккаунт, приёма ответа сервисом и его дальнейшей передачи. Если сообщение не было передано или получило ошибку, просим указать последний зафиксированный этап и причину. Если в этот период был технический инцидент, просим сообщить, затрагивал ли он указанный обмен. Такой ответ поможет разобраться, где возникла задержка. Например, оператор подтвердит, что файл всё время лежал в черновиках, потому что его не подписали. Тогда у бухгалтерии есть конкретное действие — подписать и передать ответ. В другой ситуации оператор подтвердит, что принял подписанный документ вовремя, но передача остановилась на его стороне. Для возражений пригодится именно эта запись о конкретном отправлении. Если программа вернула ошибку и срок ещё идёт, имеет смысл сразу открыть заявку, сохранить исходный статус и проверить, возможна ли повторная отправка через СЭДО. Повторную отправку тоже стоит зафиксировать: когда сделана, по какому запросу и с каким результатом. Если первый ответ всё ещё обрабатывается, порядок действий лучше уточнить у оператора, чтобы понять, требуется ли повторять отправку.

Как собрать возражения на акт СФР