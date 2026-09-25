«Платеж передан в ручную обработку»: с какого дня это просрочка Wildberries

Что означает статус «Платёж передан в ручную обработку»?

Это статус заявки на вывод в кабинете Wildberries, при котором деньги продавцом уже востребованы, но не перечислены, а автоматическая выплата остановлена. Площадка не объясняет, что именно происходит с платежом и когда он будет проведён. В тексте оферты такого понятия нет вообще

Как статус появился у продавцов, видно по живому чату селлеров на 39 тысяч участников. Хронология одного дня, 24 сентября 2026 года

Встроенный бот чата в дайджесте за 24 сентября вынес вопрос «Что такое зачисление в ручную обработку?» в топ тем дня. Это сообщения участников рынка, а не официальные данные площадки, но картина у них одна: статус ставится выборочно, критерии никто не знает, срок никто не называет