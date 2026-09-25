«Платеж передан в ручную обработку»: с какого дня это просрочка Wildberries

Коротко
«Ручная обработка» это внутренний статус площадки, а не основание договора. Срок выплаты он не продлевает
Срок выплаты по п. 5.7 оферты - не позднее 7 рабочих дней со дня создания заявки на вывод, при сумме от 500 рублей
Пример недели, закрытой 31.08.2026: окно замечаний 01.09-14.09, отчёт утверждён 14.09, заявка 15.09, последний день выплаты 24.09, просрочка с 25.09.2026
В п. 5.9 оферты 5 оснований приостановки выплат, перечень закрытый. Статуса «ручная обработка» и технических причин среди них нет, а проверка на недобросовестность требует предварительного уведомления и длится не больше 21 дня
За каждый день просрочки - проценты по ст. 395 ГК РФ по ключевой ставке Банка России. Их можно требовать и после того, как деньги пришли
Что означает статус «Платёж передан в ручную обработку»?
Это статус заявки на вывод в кабинете Wildberries, при котором деньги продавцом уже востребованы, но не перечислены, а автоматическая выплата остановлена. Площадка не объясняет, что именно происходит с платежом и когда он будет проведён. В тексте оферты такого понятия нет вообще
Как статус появился у продавцов, видно по живому чату селлеров на 39 тысяч участников. Хронология одного дня, 24 сентября 2026 года
Встроенный бот чата в дайджесте за 24 сентября вынес вопрос «Что такое зачисление в ручную обработку?» в топ тем дня. Это сообщения участников рынка, а не официальные данные площадки, но картина у них одна: статус ставится выборочно, критерии никто не знает, срок никто не называет
Как Wildberries объясняет задержки выплат?
DDoS-атаками на систему «Баланс продавца». Такое объяснение площадка дала в начале сентября 2026 года, конкретных сроков восстановления выплат не назвав
При повышенной вредоносной нагрузке защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций
Wildberries, комментарий о задержке выплат, издание VC, сентябрь 2026
Масштаб проблемы при этом выходит за пределы отдельных кабинетов. 8 сентября 2026 года The Moscow Times сообщила, что продавцы заявили о невыплате около 20 млрд рублей, а Союз продавцов маркетплейсов обратился к председателю правительства
Какие основания для приостановки выплат есть в оферте?
Пять, и перечень в п. 5.9 оферты закрытый: площадка вправе приостановить выплаты только в этих случаях. Текст сверен по оферте, скачанной 25 сентября 2026 года с официального адреса Wildberries
1. основание: Не подтверждён договор или не выбрано место возврата; предел приостановки: До устранения
2. основание: Проверка на недобросовестное поведение; предел приостановки: Однократно, до 21 дня, с предварительным уведомлением
3. основание: Нарушение заверений; предел приостановки: По условиям подпункта
4. основание: Утрата статуса ИП или НПД; предел приостановки: До 14 дней со дня уведомления
5. основание: Прекращение юридического лица; предел приостановки: По условиям подпункта
нет. основание: «Ручная обработка», технический сбой, внешняя атака; предел приостановки: Основания в оферте нет
Отсюда два практических вывода. Первый: если продавцу не приходило уведомление о проверке, приостановку нельзя подвести под подпункт 2, потому что он требует уведомления заранее. Второй: если договор подтверждён, место возврата выбрано, а статус продавца не менялся, остальные подпункты тоже не подходят. Остаётся обычная задержка денежного обязательства
С какого дня задержка выплаты становится просрочкой?
Со следующего дня после истечения 7 рабочих дней с даты заявки на вывод. Чтобы увидеть всю цепочку, возьмём неделю с 25 по 31 августа 2026 года: 31 августа это конец месяца, поэтому отчётный период закрывается этой датой
25.08-31.08.2026. что происходит по оферте: Отчётный период. Закрывается 31 августа, в последний день месяца
до 07.09.2026. что происходит по оферте: Отчёт площадки: в течение 7 календарных дней после отчётной недели (п. 5.5)
01.09-14.09.2026. что происходит по оферте: 14 календарных дней на мотивированные замечания со дня, следующего за окончанием периода (п. 5.6)
14.09.2026. что происходит по оферте: Замечаний нет, отчёт считается утверждённым. С этого момента продавец вправе востребовать выплату (п. 5.7)
15.09.2026, вторник. что происходит по оферте: Продавец создаёт заявку на вывод. Отсюда считаются 7 рабочих дней
16, 17, 18, 21, 22, 23, 24.09.2026. что происходит по оферте: Семь рабочих дней на выплату
24.09.2026. что происходит по оферте: Последний день, когда площадка обязана заплатить
25.09.2026. что происходит по оферте: Первый день просрочки, с него начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ
Статус «ручная обработка» по этому примеру появился 24 сентября, то есть ровно в последний день срока. Если деньги в этот день не пришли, 25 сентября просрочка уже наступила, независимо от того, в какой внутренней очереди лежит платёж
Оправдывает ли DDoS-атака задержку выплаты?
По нашей позиции нет: технический сбой собственной системы площадки это её предпринимательский риск, а не непреодолимая сила. Обязательство по выплате должно исполняться надлежащим образом, а односторонний отказ от исполнения недопустим (ст. 309, 310 ГК РФ)
Ключевая норма здесь п. 3 ст. 401 ГК РФ. Предприниматель отвечает за неисполнение обязательства и без вины, если не докажет, что исполнение стало невозможным из-за непреодолимой силы. Сам закон прямо указывает, что к таким обстоятельствам не относятся отсутствие у должника денежных средств и нарушение обязанностей его контрагентами
Для продавца из этого следует простое: бремя доказать, что атака была чрезвычайной и непредотвратимой именно для выплаты по вашей заявке, лежит на площадке. Одного публичного комментария о «вредоносной нагрузке» без сроков и без привязки к конкретным операциям для этого, на наш взгляд, мало. Как оценит такой довод суд, заранее сказать нельзя
Можно ли получить проценты, если деньги в итоге пришли?
Да. Проценты по ст. 395 ГК РФ начисляются за каждый день просрочки по ключевой ставке Банка России, и требовать их можно и после того, как основная сумма поступила на счёт. Выплата долга закрывает долг, но не дни, которые площадка им пользовалась
Параллельно полезно помнить про ст. 999 ГК РФ: площадка как комиссионер обязана отчитаться перед продавцом. Если сумма в заявке расходится с отчётом, это отдельный вопрос, который стоит задать в том же обращении
Что делать продавцу прямо сейчас?
Зафиксировать статус, посчитать свой срок и письменно спросить основание приостановки. Эти три шага занимают один вечер и дают документы для любого следующего хода
Чек-лист: выплата в «ручной обработке»
Скриншот статуса с датой. Заявка, сумма, статус «Платёж передан в ручную обработку», видимая дата. Повторяйте снимок, пока статус не сменится
Дата заявки. Возьмите её из кабинета и отсчитайте 7 рабочих дней со следующего дня. Это ваш последний день выплаты, следующий за ним - первый день просрочки
Запрос основания через «Поддержку». По какому подпункту п. 5.9 приостановлена выплата и когда направлено предварительное уведомление. Сохраните номер обращения и ответ
Расчёт по ст. 395 ГК РФ. Сумма x ключевая ставка / 365 x календарные дни просрочки. Расчёт по дням оформите отдельным листом
Претензия. Через Портал, раздел «Поддержка», категория «Досудебные претензии»: номер и дата заявки, п. 5.7 и последний день выплаты, отсутствие основания по п. 5.9, требование выплаты и процентов с расчётом
Куда подавать претензию и сколько ждать ответа?
Через Портал продавца: раздел «Поддержка», категория «Досудебные претензии». Такой порядок прямо установлен п. 8.9 оферты, и у обращения остаются номер и дата
По денежным вопросам площадка отвечает в течение 30 календарных дней. Если ответ не устроил или его нет, спор по оферте рассматривает Арбитражный суд Московской области. В претензии стоит сразу указать, что проценты по ст. 395 ГК РФ продолжают начисляться по день фактической оплаты, чтобы не переписывать расчёт при каждом новом дне просрочки
Какие перспективы у спора о «ручной обработке»?
Честно: судебной практики именно по статусу «Платёж передан в ручную обработку» пока нет. Статус появился в сентябре 2026 года, и готовых решений, на которые можно сослаться, у рынка нет
Что есть: оферта с закрытым перечнем оснований приостановки, конкретный срок выплаты в п. 5.7 и общие нормы ГК о надлежащем исполнении, ответственности предпринимателя и процентах. На них строится позиция. Как суды оценят ссылку площадки на DDoS-атаки, пока неизвестно, и обещать исход здесь было бы нечестно
Практический смысл претензии в этих условиях двойной. Она фиксирует дату просрочки и сумму документом, а не перепиской в чате. И она оставляет за вами право на проценты, даже если деньги придут раньше, чем спор дойдёт до суда
Что ещё спрашивают?
Может ли Wildberries держать деньги в ручной обработке без срока?
По тексту оферты нет. Пункт 5.9 содержит закрытый перечень оснований приостановки выплат, и у каждого есть условие или предел: проверка на недобросовестное поведение проводится однократно, до 21 дня и с предварительным уведомлением, приостановка при утрате статуса ИП или НПД длится до 14 дней. Статуса «ручная обработка» и технических причин в перечне нет, поэтому по истечении 7 рабочих дней с заявки идёт просрочка
Нужно ли писать претензию, если деньги уже пришли?
Если выплата пришла позже последнего дня по п. 5.7 оферты, за дни просрочки начисляются проценты по статье 395 ГК РФ, и их можно требовать отдельно после получения основной суммы. Писать ли претензию только на проценты, решается по сумме: на крупных выплатах и долгой просрочке это имеет смысл
В какой суд идти, если Wildberries не ответил на претензию о выплате?
В Арбитражный суд Московской области: так подсудность определена п. 8.9 оферты. До суда нужна претензия через Портал, раздел «Поддержка», категория «Досудебные претензии», и по денежным вопросам площадка отвечает на неё в течение 30 календарных дней
Материал носит информационный характер, отражает правовую позицию автора на 25 сентября 2026 года и не является юридической консультацией по конкретной ситуации. Сведения о статусе «ручная обработка» приведены по сообщениям продавцов в чате и официальными данными площадки не являются. Пример расчёта построен на заявке от 15 сентября 2026 года, свой срок каждый продавец считает от даты своей заявки в кабинете. Оферту площадка меняет регулярно, поэтому пункты 5.5-5.9 и 8.9 нужно сверять с редакцией на дату вашего отчёта и заявки. Судебной практики по статусу «Платёж передан в ручную обработку» на дату публикации нет, гарантировать исход спора и сроки выплат нельзя. Автор материала - Галина Мелега, практикующий юрист, 13 лет практики, специализация: споры продавцов с маркетплейсами. Обновлено 25 сентября 2026 года
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