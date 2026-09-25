СК отказал в справке об атаке на склад: можно ли требовать компенсацию без нее

Коротко
Справка следственного комитета не названа в оферте Wildberries среди условий компенсации утраченного товара. Отказ в ней не закрывает договорный путь, а сроки возврата по оферте продавец может запустить сам
60 дней по п. 11.3.1 оферты. Если площадка не вернула товар в течение 60 дней с момента требования продавца о возврате, товар признаётся утраченным
90 дней при инвентаризации. Если до истечения 60 дней площадка сообщила о необходимости инвентаризации, товар признаётся утраченным, когда он не возвращён в течение 90 дней с этого сообщения
Сообщение об утрате тоже считается. По п. 11.3.2 утрата наступает, когда площадка сообщила о ней, в том числе через перечень в кабинете, отчёт о реализации или ежедневные отчёты. Дату определяет п. 11.3.3
Реальный ущерб по п. 11.3.4 возмещается при утрате, кроме случаев непреодолимой силы. Доказывать непреодолимую силу должна площадка: п. 3 ст. 401 ГК РФ, ст. 65 АПК РФ
Отказ из-за незавершённой инвентаризации означает, что объём уничтоженного пока не установлен никем, включая площадку. Ссылка на форс-мажор по конкретным единицам вашего товара на сегодня ничем не подтверждена
Что продавцы получают от следственного комитета в сентябре 2026?
Отказ в справке с объяснением, что инвентаризация на складах не закончена. Вопрос поднимался в чате селлеров 24 сентября 2026 года, и формулировку лучше привести дословно
Кто-нибудь получал справку от следственного комитета по поводу атак на склады? Мне ответили отказом в связи с незаконченной инвентаризацией на складах
Сообщение продавца в чате селлеров, 24 сентября 2026 года, 13:37
Тем же утром другой продавец спрашивал, есть ли в личном кабинете Wildberries раздел, где можно посмотреть количество товаров, повреждённых при инциденте на складе. По сути это один вопрос: продавец не знает, сколько его товара пострадало, и не может получить ответ ни от следствия, ни от площадки
За этими вопросами стоят события, в которых есть пострадавшие люди, и следствие ведёт по ним свою работу в своём темпе. Эта статья не о том, как торопить следователей. Она о том, что договорные права продавца от темпа следствия не зависят
Как подавать заявление в СК и добиваться статуса потерпевшего, я подробно разбирала в статье о заявлении в СК после удара по складу. Там же вывод, который здесь важен: документы следствия дают официальные подтверждения, а не деньги, и договорный трек с площадкой идёт параллельно
Является ли справка СК условием выплаты по оферте?
Нет. Раздел 11.3 оферты связывает утрату товара с двумя событиями: истечением срока возврата после требования продавца либо сообщением площадки об утрате. Справка следственного органа, постановление о возбуждении дела или статус потерпевшего среди этих условий не названы
Логика раздела такая. Пункт 11.3.1 определяет, когда товар признаётся утраченным по сроку. Пункт 11.3.2 добавляет утрату по сообщению площадки. Пункт 11.3.3 устанавливает дату утраты. Пункт 11.3.4 закрепляет обязанность возместить реальный ущерб, кроме случаев непреодолимой силы. Ни одно звено этой цепочки не ждёт документа от следствия
Что юридически означает отказ из-за незавершённой инвентаризации?
Он означает, что объём уничтоженного товара на складе на сегодня не установлен. Ни продавцом, ни следствием, ни площадкой. Для спора это важнее, чем кажется
Пункт 11.3.4 освобождает площадку от возмещения только при непреодолимой силе. Чтобы воспользоваться этим исключением, мало сослаться на сам факт атаки: нужно показать, что конкретный товар конкретного продавца погиб именно вследствие события. Если сама площадка ещё считает остатки, её утверждение о том, что ваши единицы уничтожены, пока ничем не подтверждено
Отсюда два практических следствия:
Часть товара могла уцелеть. Обязанность вернуть уцелевшее никуда не делась, и её можно потребовать письменно уже сейчас
По неустановленным единицам спор о форс-мажоре по существу не начался. Пока площадка не показала, что именно погибло, отказ в возмещении со ссылкой на непреодолимую силу держится на общем факте события, а не на доказательствах по вашему товару
Сам подпункт о БПЛА, подп. 6 п. 11.3.4.1, действует с редакции оферты № 98 от 7 июля 2026 года. Почему он ограничивает договорную компенсацию, но не права собственника по главе 51 ГК РФ, разобрано в статье про форс-мажор и БПЛА в оферте
Кто должен доказать, что товар погиб при атаке?
Площадка. Бремя доказывания непреодолимой силы лежит на той стороне, у которой товар находился и которая на непреодолимую силу ссылается
п. 3 ст. 401 ГК РФ. что устанавливает: Предприниматель отвечает за неисполнение, если не докажет, что исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы; что это значит для продавца: Непреодолимую силу доказывает площадка, а не вы
п. 1 ст. 901 ГК РФ. что устанавливает: Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение принятых вещей по основаниям ст. 401; что это значит для продавца: Достаточно показать, что товар принят на склад
ст. 902 ГК РФ. что устанавливает: Размер ответственности хранителя за утрату и повреждение вещей; что это значит для продавца: Ориентир для расчёта: стоимость утраченного
п. 1 ст. 998 ГК РФ. что устанавливает: Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества комитента; что это значит для продавца: Та же ответственность по конструкции комиссии
ст. 65 АПК РФ. что устанавливает: Каждое лицо доказывает обстоятельства, на которые ссылается; что это значит для продавца: Ссылка на форс-мажор требует доказательств от того, кто её делает
Продавцу в этой конструкции нужно доказать своё: товар был поставлен и принят, числился на складе в остатках, не возвращён. Это документы, которые у вас уже есть или которые можно выгрузить из кабинета сегодня. Справка следствия в этот перечень не входит
Как запустить утрату по оферте без справки?
Письменно потребовать от площадки возврат остатков. С момента такого требования начинает течь 60-дневный срок п. 11.3.1, и по его истечении товар признаётся утраченным по договору, независимо от того, что происходит в следствии
Требование подаётся через раздел Поддержка в личном кабинете. В нём указываются склад, артикулы, количество по выгрузке остатков и пункт выдачи, куда нужно доставить товар. Номер и дата обращения фиксируются скриншотом: от этой даты будет считаться срок
Дальше возможны три сценария:
Товар вернули. Уцелевшее у вас, требование о возмещении заявляется только по тому, что не пришло
Не вернули и промолчали. По истечении 60 дней товар признаётся утраченным, дата утраты по п. 11.3.3 это истечение срока
Сообщили о необходимости инвентаризации до конца 60 дней. Срок меняется на 90 дней с даты сообщения, по их истечении без возврата товар признаётся утраченным
Если площадка сама сообщит об утрате через перечень в кабинете, отчёт о реализации или ежедневные отчёты, утрата наступает по п. 11.3.2 с момента получения сообщения, в том числе раньше 60 дней. Требование о возврате этому не мешает
Как считать сроки п. 11.3.1 на конкретных датах?
Со дня, следующего за датой требования о возврате. Пример ниже построен на требовании, поданном в день публикации статьи
Требование о возврате, площадка молчит. когда товар признаётся утраченным: По истечении 60 дней с требования; пункт оферты: п. 11.3.1, п. 11.3.3
Площадка до истечения 60 дней сообщила об инвентаризации. когда товар признаётся утраченным: Если товар не возвращён в течение 90 дней с сообщения; пункт оферты: п. 11.3.1, п. 11.3.3
Площадка сообщила об утрате через перечень, отчёт о реализации или ежедневные отчёты. когда товар признаётся утраченным: С момента получения сообщения; пункт оферты: п. 11.3.2, п. 11.3.3
Утрата наступила. когда товар признаётся утраченным: Возмещение реального ущерба, кроме непреодолимой силы; пункт оферты: п. 11.3.4, подп. 6 п. 11.3.4.1
Условия приведены по тексту оферты, скачанному 25 сентября 2026 года. Площадка меняет оферту часто, поэтому формулировку пунктов 11.3.1 - 11.3.4 стоит сверить в кабинете на дату своего требования и сохранить файл с датой скачивания
Где в кабинете увидеть, какой товар пострадал?
Оферта называет каналы, через которые площадка сообщает об утрате: сведения о перечне, количестве и стоимости утраченного товара в кабинете, в том числе в отчёте о реализации или в ежедневных отчётах. Их и нужно проверять, а сообщение в любом из них запускает п. 11.3.2
Если по вашему товару с пострадавшего склада там ничего нет, утрату площадка пока не объявила. Ждать, пока она это сделает, не обязательно: требование о возврате запускает свой срок
Для будущей претензии пригодится собственный перечень: артикул, количество, склад, дата поставки, себестоимость, документ-основание. Как его собрать, чтобы он выдерживал построчную проверку, разобрано в статье о перечне утраченного товара к претензии
Что сохранить уже сейчас, пока идёт инвентаризация?
Всё, что показывает, сколько вашего товара было на складе до события и что площадка сообщала после. Остатки в кабинете пересчитываются, и снимок на сегодняшнюю дату завтра может выглядеть иначе
Чек-лист продавца без справки СК
Выгрузка остатков по пострадавшему складу с датами: на дату до события и на текущую дату
Акты приёмки и документы поставки на этот склад: что и когда принято
Отчёты о реализации и ежедневные отчёты за период до и после события
Скриншоты уведомлений об инциденте в кабинете, статусов товара и ответов поддержки с датой и временем
Письменное требование о возврате остатков через Поддержку с перечнем артикулов и выбранным пунктом выдачи, номер обращения
Календарь сроков: дата требования плюс 60 дней, а при сообщении об инвентаризации дата сообщения плюс 90 дней
Документы о себестоимости: договоры, УПД, товарные накладные, платёжные поручения. По п. 11.3.7 оферты площадка вправе их запросить, и на ответ даётся 10 дней
Ответ СК об отказе в справке сохраните как есть: он фиксирует, что объём уничтоженного на дату ответа не установлен
Повторный запрос в СК и заявление о признании потерпевшим по ст. 42 УПК РФ после завершения инвентаризации
Стоит ли дальше добиваться справки и статуса потерпевшего?
Да, но как усиление, а не как условие. Документы следствия подтверждают событие объективно, а не со слов сторон, и нужны страховой, бухгалтерии для учёта потерь и суду
Отказ из-за незавершённой инвентаризации по смыслу временный: он говорит о том, что данных пока нет, а не о том, что их не будет. После завершения инвентаризации запрос можно повторить. Статус потерпевшего по ст. 42 УПК РФ получает собственник пострадавшего имущества, а собственником товара на складе остаётся продавец в силу п. 1 ст. 996 ГК РФ
Главное здесь не перепутать порядок. Договорный механизм с его сроками запускается сразу, работа со следствием идёт параллельно. Если ждать справку и не подавать требование о возврате, 60 дней п. 11.3.1 не начинают течь
Каковы честные перспективы требования без справки?
Судебной практики, где исход спора об утрате на складе маркетплейса зависел бы от наличия или отсутствия справки СК, на дату публикации нет. Прогнозировать по аналогии с решёнными делами здесь нельзя, и я этого делать не буду
Что можно сказать на уровне конструкции. Позиция продавца опирается на текст самой оферты: сроки п. 11.3.1 и обязанность возместить реальный ущерб по п. 11.3.4 работают без документов следствия. Бремя доказывания непреодолимой силы по закону лежит на площадке. Слабые места тоже есть: площадка будет ссылаться на подп. 6 п. 11.3.4.1, спор о том, какие единицы погибли, может затянуться, а для товара, принятого на склад после 7 июля 2026 года, аргумент о неприменимости новой редакции не работает
Поэтому результат здесь зависит не от справки, а от того, насколько полно продавец зафиксировал свои остатки и насколько рано подал требование о возврате
Что ещё спрашивают?
Нужна ли справка следственного комитета, чтобы получить от Wildberries компенсацию за утраченный товар?
По тексту оферты нет. Пункты 11.3.1 - 11.3.4 связывают утрату с истечением сроков возврата либо с сообщением площадки об утрате, а возмещение реального ущерба с самим фактом утраты. Справка следствия среди этих условий не названа. Она полезна как доказательство события, но её отсутствие не останавливает договорный порядок
Кто должен доказывать, что товар уничтожен при атаке, а не пропал по другой причине?
Площадка. Лицо, которое ссылается на непреодолимую силу как на основание освобождения от ответственности, доказывает её само: это пункт 3 статьи 401 ГК РФ и статья 65 АПК РФ. Хранитель и комиссионер отвечают за утрату принятого имущества по пункту 1 статьи 901 и пункту 1 статьи 998 ГК РФ, поэтому продавцу достаточно показать, что товар был принят на склад и не возвращён
С какой даты товар считается утраченным, если Wildberries сообщил об инвентаризации?
Если площадка до истечения 60 дней с требования о возврате сообщила о необходимости инвентаризации, срок продлевается: товар признаётся утраченным, если он не возвращён в течение 90 дней с даты такого сообщения. Датой утраты по пункту 11.3.3 оферты считается истечение этого срока либо получение сообщения об утрате, если оно пришло раньше
Материал носит информационный характер, отражает правовую позицию автора на 25 сентября 2026 года и не является юридической консультацией по конкретной ситуации. Условия оферты приведены по тексту, скачанному 25 сентября 2026 года, площадка меняет редакции регулярно, поэтому применимую к вашей поставке редакцию нужно проверять на дату требования. Судебной практики по отказам следственных органов в справках об атаках на склады на дату публикации нет, выводы основаны на тексте оферты и норм закона. Гарантировать исход спора нельзя. Автор материала - Галина Мелега, практикующий юрист, 13 лет практики, специализация: споры продавцов с маркетплейсами. Обновлено 25 сентября 2026 года
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