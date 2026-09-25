СК отказал в справке об атаке на склад: можно ли требовать компенсацию без нее

Что продавцы получают от следственного комитета в сентябре 2026?

Отказ в справке с объяснением, что инвентаризация на складах не закончена. Вопрос поднимался в чате селлеров 24 сентября 2026 года, и формулировку лучше привести дословно

Кто-нибудь получал справку от следственного комитета по поводу атак на склады? Мне ответили отказом в связи с незаконченной инвентаризацией на складах Сообщение продавца в чате селлеров, 24 сентября 2026 года, 13:37

Тем же утром другой продавец спрашивал, есть ли в личном кабинете Wildberries раздел, где можно посмотреть количество товаров, повреждённых при инциденте на складе. По сути это один вопрос: продавец не знает, сколько его товара пострадало, и не может получить ответ ни от следствия, ни от площадки

За этими вопросами стоят события, в которых есть пострадавшие люди, и следствие ведёт по ним свою работу в своём темпе. Эта статья не о том, как торопить следователей. Она о том, что договорные права продавца от темпа следствия не зависят

Как подавать заявление в СК и добиваться статуса потерпевшего, я подробно разбирала в статье о заявлении в СК после удара по складу. Там же вывод, который здесь важен: документы следствия дают официальные подтверждения, а не деньги, и договорный трек с площадкой идёт параллельно