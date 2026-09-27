Госпомощь 300 тысяч и выплаты Wildberries за сгоревший товар: как их учесть и не потерять требование к площадке

Откуда берутся 300 тысяч

Основание в законе - ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»: государство осуществляет компенсационные выплаты лицам, которым причинён ущерб в результате теракта, в порядке, установленном Правительством

Сумма прописана в подп. «г» п. 5 Правил, утверждённых постановлением Правительства РФ от 28.12.2019 № 1928, в редакции от 20.11.2025 № 1844. Это финансовая помощь в связи с утратой имущества, 300 тыс. рублей на каждое юрлицо и на каждого ИП. От размера ущерба сумма не зависит

Платит регион по своему порядку за счёт трансферта из резервного фонда Правительства. По опубликованному в сентябре порядку Воронежской области для заявления нужны:

постановление о признании потерпевшим по делу по ст. 205 УК РФ (теракт) или пострадавшим при его пресечении

подтверждение муниципальной комиссии, что утраченное имущество принадлежало заявителю

заявление в региональное министерство предпринимательства

Выплата там однократная, а страховое возмещение права на неё не лишает. В других регионах порядок может отличаться, смотреть нужно по месту нахождения склада

Практическая сложность в статусе потерпевшего. Продавцы пишут, что следствие пока не признаёт их пострадавшими, потому что площадка не передала данные инвентаризации. Поэтому 300 тысяч сейчас скорее возможность, чем деньги в плане поступлений