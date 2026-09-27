Госпомощь 300 тысяч и выплаты Wildberries за сгоревший товар: как их учесть и не потерять требование к площадке

С 1 октября Wildberries начинает третий этап добровольных выплат продавцам, чей товар пострадал при атаках беспилотников на склады. Параллельно продавцы узнают о помощи государства в 300 тысяч рублей для юрлиц и ИП. Бухгалтеру из-за этого приходится разбираться сразу с тремя вопросами: что это за деньги, как их отразить и не уменьшат ли они будущий иск к площадке. Разберу по порядку
Откуда берутся 300 тысяч
Основание в законе - ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»: государство осуществляет компенсационные выплаты лицам, которым причинён ущерб в результате теракта, в порядке, установленном Правительством
Сумма прописана в подп. «г» п. 5 Правил, утверждённых постановлением Правительства РФ от 28.12.2019 № 1928, в редакции от 20.11.2025 № 1844. Это финансовая помощь в связи с утратой имущества, 300 тыс. рублей на каждое юрлицо и на каждого ИП. От размера ущерба сумма не зависит
Платит регион по своему порядку за счёт трансферта из резервного фонда Правительства. По опубликованному в сентябре порядку Воронежской области для заявления нужны:
постановление о признании потерпевшим по делу по ст. 205 УК РФ (теракт) или пострадавшим при его пресечении
подтверждение муниципальной комиссии, что утраченное имущество принадлежало заявителю
заявление в региональное министерство предпринимательства
Выплата там однократная, а страховое возмещение права на неё не лишает. В других регионах порядок может отличаться, смотреть нужно по месту нахождения склада
Практическая сложность в статусе потерпевшего. Продавцы пишут, что следствие пока не признаёт их пострадавшими, потому что площадка не передала данные инвентаризации. Поэтому 300 тысяч сейчас скорее возможность, чем деньги в плане поступлений
Что с налогами
Здесь опираться стоит на письмо Минфина России от 18.02.2026 № 03-03-05/12414, посвящённое как раз компенсационным выплатам и субсидиям пострадавшим от терактов. Что в нём сказано:
НДФЛ не облагаются доходы, полученные пострадавшими от террористических актов в связи с этими событиями, это п. 46 ст. 217 НК РФ. Для ИП на общем режиме это прямой ориентир
субсидии, полученные на возмещение расходов, не учитываемых по ст. 270 НК РФ, не облагаются налогом на прибыль по подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ
субсидии по региональным программам поддержки МСП на восстановление деятельности после утраты имущества на УСН и ЕСХН учитываются в доходах. Для субсидий по закону о развитии МСП действует особый порядок п. 1 ст. 346.17 НК РФ: доход признаётся пропорционально расходам, но не дольше двух налоговых периодов
Прямого ответа именно про финансовую помощь 300 тысяч для организации или ИП на упрощёнке в письме нет. Если такая выплата придёт, я бы рекомендовала запросить у региона документ, в котором указано основание платежа, и при сомнениях направить письменный запрос в налоговую, а не решать вопрос по аналогии
С добровольными выплатами Wildberries проще. Это поступление от контрагента, а не бюджетная помощь, специальной льготы для таких выплат в НК РФ я не нашла, поэтому исхожу из того, что в доходах их учитывают по общим правилам
Какие документы сохранить
Поступления от государства и от площадки придётся потом показывать и бухгалтерии, и суду. Минимальный пакет:
решение региона о выплате помощи с датой, номером и основанием
платёжное поручение или выписку по счёту по каждому поступлению
скриншот и полный текст уведомления Wildberries о выплате с датой, до того как в нём что-то нажато
отчёт о реализации за тот же период: если выплаты в нём нет, это подтверждает, что платёж вне реализации
документы о себестоимости утраченного товара: договоры, УПД, товарные накладные, платёжки
Уменьшит ли госпомощь требование к площадке
Иск к Wildberries за утраченный товар строится на договоре: п. 11.3.4 оферты о возмещении реального ущерба и нормы ГК РФ об ответственности хранителя и комиссионера (п. 1 ст. 901, ст. 902, п. 1 ст. 998). Помощь государства выплачивается по другому основанию, её платит регион, а не должник, и сумма не связана с размером ущерба
По моей оценке, у продавца есть основания спорить с вычетом этих 300 тысяч из иска: государство не исполняет обязательство за площадку (ст. 313 ГК РФ), и в отличие от страховщика (ст. 965 ГК РФ) право требования к площадке к бюджету не переходит. Но судебной практики по этому вопросу на конец сентября 2026 года нет, и суд может учесть помощь по принципу, что убытки дважды не возмещаются. Версия «получил госпомощь - в суд нельзя» ни на какую норму не опирается: в худшем случае требование уменьшится на сумму помощи
Добровольные выплаты самой площадки из требования вычитаются, это деньги от должника по тому же событию. Поэтому в расчёте иска полезно разделять:
реальный ущерб по документам о себестоимости
минус компенсация, уже выплаченная площадкой по формуле оферты
минус добровольные выплаты Wildberries с датами и суммами
справочно, без вычета: помощь государства с реквизитами решения и пояснением позиции
Что проверить в уведомлении о выплате
Условия третьего этапа, объявленного 18 сентября, публично не раскрыты. Известно, что продавцы получат персональные уведомления на портале. Если в уведомлении будет согласие с условиями, стоит проверить, нет ли там:
отказа от требований по событию, складу или утраченному товару
слов «в полное возмещение», «окончательный расчёт», «претензий не имеют»
указания, что выплата засчитывается в компенсацию по п. 11.3 оферты
признания, что товар погиб вследствие непреодолимой силы
согласия с перечнем и количеством утраченного товара по данным площадки
Любое из этих условий после нажатия кнопки может стать частью договора и закрыть требование о разнице. Если ничего подобного нет, получение денег остальное требование не прекращает
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