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Госпомощь 300 тысяч и выплаты Wildberries за сгоревший товар: как их учесть и не потерять требование к площадке

Госпомощь 300 тысяч и выплаты Wildberries за сгоревший товар: как их учесть и не потерять требование к площадке

С 1 октября Wildberries начинает третий этап добровольных выплат продавцам, чей товар пострадал при атаках беспилотников на склады. Параллельно продавцы узнают о помощи государства в 300 тысяч рублей для юрлиц и ИП.

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С 1 октября Wildberries начинает третий этап добровольных выплат продавцам, чей товар пострадал при атаках беспилотников на склады. Параллельно продавцы узнают о помощи государства в 300 тысяч рублей для юрлиц и ИП. Бухгалтеру из-за этого приходится разбираться сразу с тремя вопросами: что это за деньги, как их отразить и не уменьшат ли они будущий иск к площадке. Разберу по порядку

Откуда берутся 300 тысяч

Основание в законе - ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»: государство осуществляет компенсационные выплаты лицам, которым причинён ущерб в результате теракта, в порядке, установленном Правительством

Сумма прописана в подп. «г» п. 5 Правил, утверждённых постановлением Правительства РФ от 28.12.2019 № 1928, в редакции от 20.11.2025 № 1844. Это финансовая помощь в связи с утратой имущества, 300 тыс. рублей на каждое юрлицо и на каждого ИП. От размера ущерба сумма не зависит

Платит регион по своему порядку за счёт трансферта из резервного фонда Правительства. По опубликованному в сентябре порядку Воронежской области для заявления нужны:

  • постановление о признании потерпевшим по делу по ст. 205 УК РФ (теракт) или пострадавшим при его пресечении

  • подтверждение муниципальной комиссии, что утраченное имущество принадлежало заявителю

  • заявление в региональное министерство предпринимательства

Выплата там однократная, а страховое возмещение права на неё не лишает. В других регионах порядок может отличаться, смотреть нужно по месту нахождения склада

Практическая сложность в статусе потерпевшего. Продавцы пишут, что следствие пока не признаёт их пострадавшими, потому что площадка не передала данные инвентаризации. Поэтому 300 тысяч сейчас скорее возможность, чем деньги в плане поступлений

Что с налогами

Здесь опираться стоит на письмо Минфина России от 18.02.2026 № 03-03-05/12414, посвящённое как раз компенсационным выплатам и субсидиям пострадавшим от терактов. Что в нём сказано:

  • НДФЛ не облагаются доходы, полученные пострадавшими от террористических актов в связи с этими событиями, это п. 46 ст. 217 НК РФ. Для ИП на общем режиме это прямой ориентир

  • субсидии, полученные на возмещение расходов, не учитываемых по ст. 270 НК РФ, не облагаются налогом на прибыль по подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ

  • субсидии по региональным программам поддержки МСП на восстановление деятельности после утраты имущества на УСН и ЕСХН учитываются в доходах. Для субсидий по закону о развитии МСП действует особый порядок п. 1 ст. 346.17 НК РФ: доход признаётся пропорционально расходам, но не дольше двух налоговых периодов

Прямого ответа именно про финансовую помощь 300 тысяч для организации или ИП на упрощёнке в письме нет. Если такая выплата придёт, я бы рекомендовала запросить у региона документ, в котором указано основание платежа, и при сомнениях направить письменный запрос в налоговую, а не решать вопрос по аналогии

С добровольными выплатами Wildberries проще. Это поступление от контрагента, а не бюджетная помощь, специальной льготы для таких выплат в НК РФ я не нашла, поэтому исхожу из того, что в доходах их учитывают по общим правилам

Какие документы сохранить

Поступления от государства и от площадки придётся потом показывать и бухгалтерии, и суду. Минимальный пакет:

  • решение региона о выплате помощи с датой, номером и основанием

  • платёжное поручение или выписку по счёту по каждому поступлению

  • скриншот и полный текст уведомления Wildberries о выплате с датой, до того как в нём что-то нажато

  • отчёт о реализации за тот же период: если выплаты в нём нет, это подтверждает, что платёж вне реализации

  • документы о себестоимости утраченного товара: договоры, УПД, товарные накладные, платёжки

Уменьшит ли госпомощь требование к площадке

Иск к Wildberries за утраченный товар строится на договоре: п. 11.3.4 оферты о возмещении реального ущерба и нормы ГК РФ об ответственности хранителя и комиссионера (п. 1 ст. 901, ст. 902, п. 1 ст. 998). Помощь государства выплачивается по другому основанию, её платит регион, а не должник, и сумма не связана с размером ущерба

По моей оценке, у продавца есть основания спорить с вычетом этих 300 тысяч из иска: государство не исполняет обязательство за площадку (ст. 313 ГК РФ), и в отличие от страховщика (ст. 965 ГК РФ) право требования к площадке к бюджету не переходит. Но судебной практики по этому вопросу на конец сентября 2026 года нет, и суд может учесть помощь по принципу, что убытки дважды не возмещаются. Версия «получил госпомощь - в суд нельзя» ни на какую норму не опирается: в худшем случае требование уменьшится на сумму помощи

Добровольные выплаты самой площадки из требования вычитаются, это деньги от должника по тому же событию. Поэтому в расчёте иска полезно разделять:

  • реальный ущерб по документам о себестоимости

  • минус компенсация, уже выплаченная площадкой по формуле оферты

  • минус добровольные выплаты Wildberries с датами и суммами

  • справочно, без вычета: помощь государства с реквизитами решения и пояснением позиции

Что проверить в уведомлении о выплате

Условия третьего этапа, объявленного 18 сентября, публично не раскрыты. Известно, что продавцы получат персональные уведомления на портале. Если в уведомлении будет согласие с условиями, стоит проверить, нет ли там:

  • отказа от требований по событию, складу или утраченному товару

  • слов «в полное возмещение», «окончательный расчёт», «претензий не имеют»

  • указания, что выплата засчитывается в компенсацию по п. 11.3 оферты

  • признания, что товар погиб вследствие непреодолимой силы

  • согласия с перечнем и количеством утраченного товара по данным площадки

Любое из этих условий после нажатия кнопки может стать частью договора и закрыть требование о разнице. Если ничего подобного нет, получение денег остальное требование не прекращает

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Мелега

Мелега

Юрист по маркетплейсам

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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