ООО «Ситилинк» ведёт в Арбитражном суде Московской области два спора с ООО «РВБ» на 371,4 млн рублей: 263,3 млн по иску начала сентября 2026 года (дело № А41-91919/2026) и 108,1 млн по иску, поступившему 14 октября. Сведения ниже - из публикаций «Ведомостей» от 13.11.2026, Мойки78 от 16.11.2026 и блога SelSup от 06.10.2026. Это суммы требований, а не присуждённые деньги, исход дел не прогнозируется. Сообщений об итогах заседания по второму иску, назначенного на 16 ноября, на 17 ноября нет

По данным «Ведомостей», речь об убытках от утраты товаров. Где и при каких обстоятельствах товар утрачен, стороны не сообщали, обе отказались от комментариев. Связь с атаками беспилотников на склады публично не подтверждена