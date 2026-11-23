ООО «Ситилинк» ведёт в Арбитражном суде Московской области два спора с ООО «РВБ» на 371,4 млн рублей: 263,3 млн по иску начала сентября 2026 года (дело № А41-91919/2026) и 108,1 млн по иску, поступившему 14 октября. Сведения ниже - из публикаций «Ведомостей» от 13.11.2026, Мойки78 от 16.11.2026 и блога SelSup от 06.10.2026. Это суммы требований, а не присуждённые деньги, исход дел не прогнозируется. Сообщений об итогах заседания по второму иску, назначенного на 16 ноября, на 17 ноября нет
По данным «Ведомостей», речь об убытках от утраты товаров. Где и при каких обстоятельствах товар утрачен, стороны не сообщали, обе отказались от комментариев. Связь с атаками беспилотников на склады публично не подтверждена
Что суд запросил у истца
По данным SelSup и «Ведомостей»:
происхождение и наличие товара на дату поставки ответчику: передаточные документы (УПД), накладные
перевозку и передачу на склад: маршрутные листы, данные о перевозках и складском учёте
количество и ассортимент утраченного товара с разбивкой по артикулам
стоимость и сопутствующие расходы: закупка, доставка, упаковка и хранение
НДС, скидки и общехозяйственные расходы, если они влияют на итоговую сумму
Это стандартное бремя доказывания убытков (ч. 1 ст. 65 АПК РФ). Для бухгалтерии продавца последний пункт самый важный. Если в расчёт включена цена с НДС, а сам НДС принят к вычету, или себестоимость посчитана без скидок поставщика, площадка укажет на это в отзыве, и расчёт придётся пересобирать в процессе. Размер убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности, но отказать в иске только из-за невозможности установить его точно суд не вправе (п. 5 ст. 393 ГК РФ)
Как собрать расчёт заранее
передача товара: УПД и накладные на закупку, документы о перевозке, акты приёмки на складе площадки, маршрутные листы, данные складского учёта
разбивка по артикулам: количество и ассортимент, остатки до и после события по данным кабинета, отчёт площадки об утрате, если он есть
расчёт по статьям: отдельно закупка, доставка, упаковка и хранение, с учётом НДС и скидок. У каждой цифры должен быть документ
редакции оферты на дату приёмки и на дату утраты с отметкой о дате скачивания
Редакция важна. По данным Мойки78, изменения оферты Wildberries, действующие с 7 июля 2026 года, исключили обязанность возмещать товар, утраченный из-за атак беспилотников. Для товара, принятого раньше, этой оговорки ещё не было
Проценты: с какого дня
Если стоимость утраченного товара взыскивается как убытки, обязанность их возместить возникает со дня вступления решения суда в силу, и с этого дня начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ, если соглашением сторон не предусмотрено иное (п. 57 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7). Если площадка признала утрату и одобрила компенсацию, но не выплатила её, это денежный долг, и проценты считаются с первого дня просрочки
Претензия и суд
Претензию к Wildberries подают через Портал, раздел «Поддержка», категория «Досудебные претензии» (п. 8.9 оферты), иск возможен после 30 календарных дней (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Связанные требования по нескольким эпизодам утраты можно соединить в одном заявлении (ч. 1 ст. 130 АПК РФ). Решение по делу «Ситилинка» другим продавцам доказывания не заменит: по ч. 2 ст. 69 АПК РФ преюдиция действует только для тех же лиц
Разборы споров продавцов с маркетплейсами: https://telegram.me/sellerprav