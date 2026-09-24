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Елена Чурсинова
Блокировка счетов
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Новое основание для блокировки счетов: частичное совпадение данных

В сентябре 2026 года в СМИ активно обсуждали инициативу Росфинмониторинга: ведомство предложило ввести новое основание для временной приостановки операций по банковским счетам. Суть в том, чтобы давать банкам сигнал на проверку, если данные клиента частично совпадают с информацией о человеке, чьи средства уже подлежат заморозке.

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В чём суть предложения

Поправки планируют внести в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Если система банка выявит частичное совпадение — например, совпадает фамилия и дата рождения, или имя и отчество, — операции по счёту клиента приостановят на пять рабочих дней. После этого, если Росфинмониторинг не примет решение о продлении ограничений, доступ к деньгам восстановят. При этом финансовая организация обязана сообщить о приостановке в ведомство не позднее одного рабочего дня, следующего за днём блокировки. 

Зачем это нужно? Ведомство объясняет инициативу так: иногда злоумышленники пытаются обойти действующие ограничения. Например, человек из перечня Росфинмониторинга (туда попадают лица, причастные к экстремистской или террористической деятельности) может немного изменить написание своих данных — допустить опечатку, использовать другой вариант транслитерации. Сейчас банки формально не имеют законодательного основания приостанавливать операцию только из-за такого «почти совпадения», и лазейка даёт возможность подозрительных транзакций. Новые правила призваны закрыть эту брешь. В Росфинмониторинге также отмечают, что цель инициативы — привести российское законодательство в соответствие с международными антиотмывочными стандартами (Рекомендациями ФАТФ). 

При этом в ведомстве подчёркивают: критерии частичного совпадения не пропишут в законе сразу. Их разработают отдельно — приказом Росфинмониторинга — уже после принятия поправок. Основанием станет анализ реальных кейсов, которые возникнут на практике. В ведомстве уточняют: расхождения в данных должны быть минимальными, но при этом давать веские основания полагать, что перед банком — именно тот человек, в отношении которого уже действуют меры заморозки. Чаще всего речь идёт как раз о вариациях написания ФИО из-за транслитерации. 

Какие возникают вопросы и риски

Несмотря на благие цели, у инициативы есть и обратная сторона, о которой говорят эксперты. 

  • Рост числа блокировок. По оценкам некоторых аналитиков (например, Артура Леера из «Лекс Альянс» или Екатерины Косаревой из «ВМТ консалт»), в случае принятия законопроекта число блокировок счетов может вырасти примерно на 20%. 

  • Риск ошибок. Главная опасность — ложные срабатывания. Алгоритмы банков часто реагируют на формальные признаки, и в 90–95% случаев такие срабатывания оказываются ошибочными. Особенно это касается людей с распространёнными именами и фамилиями.

  • Сложности с синхронизацией данных. В разных государственных информационных системах один и тот же человек может быть описан по-разному (данные вводятся в разное время, с разными регламентами обновления). Это повышает вероятность того, что система «увидит» совпадение там, где его на самом деле нет. 

  • Необходимость быстрого механизма разморозки. Эксперты также отмечают, что сейчас нет полноценного рабочего механизма для оперативного снятия ограничений в случае ошибки. 

Что дальше?

На момент обсуждения (сентябрь 2026 года) законопроект был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, шло общественное обсуждение. Предполагалось, что после всех согласований поправки вступят в силу через 270 дней после опубликования закона — это время дадут банкам на донастройку своих систем.

Как видите, инициатива неоднозначная: с одной стороны, она направлена на повышение безопасности финансовой системы, с другой — требует очень аккуратной проработки критериев, чтобы не создавать лишних проблем для добросовестных клиентов. Будем следить за тем, как пройдёт доработка документа! 

Источник: https://www.rbc.ru/finances/23/09/2026/6ab37c4586e25f3cc3f0fb22?ysclid=muf2860r8i825936621

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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