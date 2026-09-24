Новое основание для блокировки счетов: частичное совпадение данных

В чём суть предложения

Поправки планируют внести в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Если система банка выявит частичное совпадение — например, совпадает фамилия и дата рождения, или имя и отчество, — операции по счёту клиента приостановят на пять рабочих дней. После этого, если Росфинмониторинг не примет решение о продлении ограничений, доступ к деньгам восстановят. При этом финансовая организация обязана сообщить о приостановке в ведомство не позднее одного рабочего дня, следующего за днём блокировки.

Зачем это нужно? Ведомство объясняет инициативу так: иногда злоумышленники пытаются обойти действующие ограничения. Например, человек из перечня Росфинмониторинга (туда попадают лица, причастные к экстремистской или террористической деятельности) может немного изменить написание своих данных — допустить опечатку, использовать другой вариант транслитерации. Сейчас банки формально не имеют законодательного основания приостанавливать операцию только из-за такого «почти совпадения», и лазейка даёт возможность подозрительных транзакций. Новые правила призваны закрыть эту брешь. В Росфинмониторинге также отмечают, что цель инициативы — привести российское законодательство в соответствие с международными антиотмывочными стандартами (Рекомендациями ФАТФ).

При этом в ведомстве подчёркивают: критерии частичного совпадения не пропишут в законе сразу. Их разработают отдельно — приказом Росфинмониторинга — уже после принятия поправок. Основанием станет анализ реальных кейсов, которые возникнут на практике. В ведомстве уточняют: расхождения в данных должны быть минимальными, но при этом давать веские основания полагать, что перед банком — именно тот человек, в отношении которого уже действуют меры заморозки. Чаще всего речь идёт как раз о вариациях написания ФИО из-за транслитерации.