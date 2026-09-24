Новое основание для блокировки счетов: частичное совпадение данных

В чём суть предложения
Поправки планируют внести в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Если система банка выявит частичное совпадение — например, совпадает фамилия и дата рождения, или имя и отчество, — операции по счёту клиента приостановят на пять рабочих дней. После этого, если Росфинмониторинг не примет решение о продлении ограничений, доступ к деньгам восстановят. При этом финансовая организация обязана сообщить о приостановке в ведомство не позднее одного рабочего дня, следующего за днём блокировки.
Зачем это нужно? Ведомство объясняет инициативу так: иногда злоумышленники пытаются обойти действующие ограничения. Например, человек из перечня Росфинмониторинга (туда попадают лица, причастные к экстремистской или террористической деятельности) может немного изменить написание своих данных — допустить опечатку, использовать другой вариант транслитерации. Сейчас банки формально не имеют законодательного основания приостанавливать операцию только из-за такого «почти совпадения», и лазейка даёт возможность подозрительных транзакций. Новые правила призваны закрыть эту брешь. В Росфинмониторинге также отмечают, что цель инициативы — привести российское законодательство в соответствие с международными антиотмывочными стандартами (Рекомендациями ФАТФ).
При этом в ведомстве подчёркивают: критерии частичного совпадения не пропишут в законе сразу. Их разработают отдельно — приказом Росфинмониторинга — уже после принятия поправок. Основанием станет анализ реальных кейсов, которые возникнут на практике. В ведомстве уточняют: расхождения в данных должны быть минимальными, но при этом давать веские основания полагать, что перед банком — именно тот человек, в отношении которого уже действуют меры заморозки. Чаще всего речь идёт как раз о вариациях написания ФИО из-за транслитерации.
Какие возникают вопросы и риски
Несмотря на благие цели, у инициативы есть и обратная сторона, о которой говорят эксперты.
Рост числа блокировок. По оценкам некоторых аналитиков (например, Артура Леера из «Лекс Альянс» или Екатерины Косаревой из «ВМТ консалт»), в случае принятия законопроекта число блокировок счетов может вырасти примерно на 20%.
Риск ошибок. Главная опасность — ложные срабатывания. Алгоритмы банков часто реагируют на формальные признаки, и в 90–95% случаев такие срабатывания оказываются ошибочными. Особенно это касается людей с распространёнными именами и фамилиями.
Сложности с синхронизацией данных. В разных государственных информационных системах один и тот же человек может быть описан по-разному (данные вводятся в разное время, с разными регламентами обновления). Это повышает вероятность того, что система «увидит» совпадение там, где его на самом деле нет.
Необходимость быстрого механизма разморозки. Эксперты также отмечают, что сейчас нет полноценного рабочего механизма для оперативного снятия ограничений в случае ошибки.
Что дальше?
На момент обсуждения (сентябрь 2026 года) законопроект был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, шло общественное обсуждение. Предполагалось, что после всех согласований поправки вступят в силу через 270 дней после опубликования закона — это время дадут банкам на донастройку своих систем.
Как видите, инициатива неоднозначная: с одной стороны, она направлена на повышение безопасности финансовой системы, с другой — требует очень аккуратной проработки критериев, чтобы не создавать лишних проблем для добросовестных клиентов. Будем следить за тем, как пройдёт доработка документа!
Источник: https://www.rbc.ru/finances/23/09/2026/6ab37c4586e25f3cc3f0fb22?ysclid=muf2860r8i825936621