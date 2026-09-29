Росфинмониторинг предложил новое основание для блокировки счетов

Поправки планируется внести в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Проект документа опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов, общественное обсуждение завершилось в середине сентября. Если инициативу примут, нормы вступят в силу через 270 дней после официального опубликования закона — это время дадут банкам на донастройку IT-систем.
В чём суть предложения
Речь идёт о ситуациях, когда в данных клиента (например, в ФИО и дате рождения) есть расхождения с информацией из перечней Росфинмониторинга, но они минимальны. Чаще всего такие различия возникают из-за особенностей транслитерации: человек может написать фамилию, имя или отчество чуть иначе. Злоумышленники порой используют этот приём, чтобы обойти действующие ограничения — например, слегка изменить написание, чтобы автоматическая система банка не сработала. Новая норма как раз призвана закрыть такую лазейку.
Если банк выявит такое частичное совпадение, он должен будет приостановить операции клиента на пять рабочих дней. Одновременно организация обязана уведомить Росфинмониторинг. Если за этот срок ведомство не направит постановление о продлении ограничений, операции возобновляются — при условии, что нет других действующих решений, ограничивающих проведение операций.
Зачем это нужно
В пояснительной записке к проекту отмечается: на практике действительно выявляются случаи, когда клиенты пытаются замаскировать данные, чтобы провести операцию, связанную с лицом из перечня. По данным на февраль 2026 года, более 800 человек из перечня Росфинмониторинга (туда входят лица, причастные к экстремистской или террористической деятельности) имели сразу несколько вариантов записи своих установочных данных. Сейчас у финансовых организаций не было чёткого правового механизма, чтобы оперативно реагировать на такие попытки.
Какие есть риски
Вместе с тем эксперты высказывают опасения, что нововведение может привести к росту числа блокировок, в том числе ошибочных. По оценкам аналитиков, количество таких случаев может вырасти на 15–25%. Среди конкретных рисков:
Ложные срабатывания. Современные AML-системы (системы противодействия отмыванию денег) в 90–95% случаев срабатывают ложно, потому что ориентируются исключительно на формальные текстовые совпадения.
Риск для добросовестных клиентов. Особенно уязвимы люди с распространёнными фамилиями и именами. При этом важно отметить: риск столкнуться с полным тёзкой по всем трём составляющим (ФИО) остаётся низким (менее 1%), проблема скорее в частичных совпадениях.
Необходимость доработки алгоритмов. Эксперты призывают не ограничиваться формальным сравнением строк. Системы стоит научить анализировать возможные реальные связи между людьми. Также звучит призыв прописать чёткий и оперативный порядок снятия ограничений, чтобы человек не оставался без доступа к деньгам на длительный срок.
В целом инициатива отражает стремление усилить борьбу с финансовыми преступлениями, но её реализация потребует тщательной настройки механизмов, чтобы баланс между безопасностью и защитой прав добросовестных клиентов был соблюдён.
Источник: https://www.rbc.ru/finances/23/09/2026/6ab37c4586e25f3cc3f0fb22?ysclid=mumgzqnq8y162454762