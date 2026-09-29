Росфинмониторинг предложил новое основание для блокировки счетов

В чём суть предложения

Речь идёт о ситуациях, когда в данных клиента (например, в ФИО и дате рождения) есть расхождения с информацией из перечней Росфинмониторинга, но они минимальны. Чаще всего такие различия возникают из-за особенностей транслитерации: человек может написать фамилию, имя или отчество чуть иначе. Злоумышленники порой используют этот приём, чтобы обойти действующие ограничения — например, слегка изменить написание, чтобы автоматическая система банка не сработала. Новая норма как раз призвана закрыть такую лазейку.

Если банк выявит такое частичное совпадение, он должен будет приостановить операции клиента на пять рабочих дней. Одновременно организация обязана уведомить Росфинмониторинг. Если за этот срок ведомство не направит постановление о продлении ограничений, операции возобновляются — при условии, что нет других действующих решений, ограничивающих проведение операций.