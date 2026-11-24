Продавец видит одну сумму в кабинете площадки, банк — другую на счёте, а 1С — третью в отчёте комиссионера. Разбираю четыре технические точки, где ломается автоматический обмен, и как это починить.

В работе с селлерами на Wildberries и Ozon почти всегда возникает один и тот же спор между собственником и бухгалтерией. Владелец смотрит в личный кабинет и выписку банка: товар продаётся, деньги приходят. Бухгалтер открывает «Отчёт комиссионера» в 1С и видит минусы, пересорт и расхождение в сотни тысяч рублей.

Чаще всего причину ищут в ошибках людей, хотя корень проблемы — в том, как устроен технический обмен между площадкой и учётной системой. Маркетплейс показывает витринную статистику и взаимозачёты, а 1С пытается уложить эти данные в жёсткие рамки налогового учёта (где доходом признаётся вся сумма, уплаченная покупателем, без вычета комиссии и штрафов).