Продавец видит одну сумму в кабинете площадки, банк — другую на счёте, а 1С — третью в отчёте комиссионера. Разбираю четыре технические точки, где ломается автоматический обмен, и как это починить.
В работе с селлерами на Wildberries и Ozon почти всегда возникает один и тот же спор между собственником и бухгалтерией. Владелец смотрит в личный кабинет и выписку банка: товар продаётся, деньги приходят. Бухгалтер открывает «Отчёт комиссионера» в 1С и видит минусы, пересорт и расхождение в сотни тысяч рублей.
Чаще всего причину ищут в ошибках людей, хотя корень проблемы — в том, как устроен технический обмен между площадкой и учётной системой. Маркетплейс показывает витринную статистику и взаимозачёты, а 1С пытается уложить эти данные в жёсткие рамки налогового учёта (где доходом признаётся вся сумма, уплаченная покупателем, без вычета комиссии и штрафов).
Ниже — четыре узла, на которых чаще всего рвётся интеграция маркетплейсов с 1С.
1. Лимиты API и «устаревшие» периоды выгрузки
На старте почти все подключают прямую интеграцию по API в надежде вообще забыть про ручную загрузку файлов. На небольших объёмах это работает, но при росте заказов начинаются тихие пропуски документов.
У Wildberries при больших отчётах периодически не срабатывает даже выгрузка в Excel, а стандартные API-интеграции с 1С могут обрываться на лимитах. Кроме того, если откладывать синхронизацию на месяц и дольше, часть детализации из API потом приходится восстанавливать вручную из архивных файлов. У Ozon также действуют собственные ограничения на частоту запросов и файловый обмен.
Что важно проконтролировать:
Интеграция должна сверять не просто факт «запрос прошёл», а количество строк и итоговую сумму загруженного отчёта с печатной формой в личном кабинете.
Выгрузку детализации лучше ставить по расписанию каждую неделю и сохранять исходные файлы в локальный архив, чтобы не зависеть от доступности API площадки в день сдачи отчётности.
2. Ловушка знака: отрицательные комиссии, баллы и возвраты
Самая частая поломка в отчёте комиссионера — неверная обработка минусов. В выгрузках площадок отрицательная сумма может означать сразу четыре разных события: сторно комиссии при возврате, добровольную компенсацию селлеру, перерасчёт тарифа за прошлые недели или скидку баллами.
Если модуль обмена настроен шаблонно, он просуммирует колонку «как есть» или заведёт минус как отрицательную выручку. В итоге бухгалтер получает искажённую базу по УСН и НДС, что всплывает только на сверке итогов квартала. Отдельная история — УПД на выкуп товара самим маркетплейсом, который должен ложиться как отдельная реализация, а не в общий отчёт агента.
Что проверить в настройках обмена:
Разносит ли обработка отрицательные суммы по разным видам операций и счетам, или сваливает всё в одну строку.
Отделяет ли интеграция УПД по услугам площадки (логистика, хранение, реклама) от уведомлений о выкупе товара.
3. Разрыв между «Управлением торговлей», УНФ и Бухгалтерией
У среднего и крупного бизнеса селлеры обычно ведут склады и заказы в «1С:УТ» или «1С:УНФ», а налоги считают в «1С:Бухгалтерии». В управленческой базе товар списался и прибыль видна, а при ночном обмене в Бухгалтерию документы комиссионера либо не проводятся, либо задваиваются.
Причина обычно техническая: в УТ не сопоставлены карточки номенклатуры (артикулы площадки против штрихкодов в 1С), либо продажа и услуги площадки заведены на один договор с автоматическим взаимозачётом, что ломает перенос при смене ставки НДС или режима налогообложения.
Что проверить с 1С-специалистом:
Заведена ли жёсткая привязка по уникальному идентификатору товара (баркод или ID карточки), а не по текстовому названию, которое менеджер может поменять в кабинете.
Разделены ли в правилах обмена договоры на реализацию товара и на услуги маркетплейса.
4. Финансовый отчёт и маркировка живут в разных контурах
Многие собственники уверены: если отчёт о продажах автоматически загрузился в 1С, значит, и товары с маркировкой «Честный знак» уже списались корректно.
На практике финансовый отчёт и учёт кодов маркировки (КИЗ) — это два разных технических контура. Загрузка «Отчёта комиссионера» сама по себе не выводит коды маркировки из оборота в системе «Честный знак», если в обмене отдельно не настроен блок работы с УПД и проверкой КИЗ.
Короткий итог для собственника и бухгалтера
Автоматизация учёта маркетплейсов ломается там, где её настраивают один раз «по инструкции из интернета» и больше не проверяют. Прежде чем покупать или дорабатывать модуль интеграции с 1С, достаточно сделать одну совместную сверку: взять один полный недельный отчёт с возвратами и баллами, прогнать его через автозагрузку и сверить итоговую выручку, сумму комиссий и остатки КИЗ до копейки с оригиналом из кабинета площадки.
FAQ: частые вопросы по учёту маркетплейсов в 1С
Что надёжнее для 1С — загрузка по API или из скачанных файлов Excel?
Для небольшого и среднего потока оба способа дают одинаковый результат, если правила разбора строк настроены верно. При больших объёмах надёжнее держать связку: ежедневный или еженедельный обмен плюс контрольная сверка итогов с выгруженным файлом детализации.
Почему сумма на расчётном счёте не совпадает с отчётом комиссионера в 1С?
Площадка перечисляет деньги уже за вычетом своей комиссии, логистики, хранения и штрафов. В учёте же выручка отражается по полной цене продажи покупателю, а удержания проводятся отдельно как услуги площадки.
Нужно ли менять интеграцию с 1С при смене ставки НДС или переходе с УСН на НДС?
Да, обязательно. В настройках обмена нужно проверить проброс новой ставки НДС в документы реализации и корректность пересчёта по переходящим возвратам прошлых периодов.