Продажи на Wildberries начались: как бухгалтеру настроить 1С, провести УПД и вывести КИЗ

Первые продажи на Wildberries уже появились, а вместе с ними — еженедельные отчеты, УПД в ЭДО, удержания, возвраты и вопросы по КИЗ. Разобраться во всем сразу непросто, особенно если раньше бухгалтер не работал с маркетплейсами.
1. Настраиваем учет в 1С
Начать стоит со статьи «Базовые настройки 1С для учета на маркетплейсах в 2025 году».
В ней разобрано, как создать контрагента Wildberries, оформить договор с маркетплейсом и настроить счета расчетов. Это база, без которой отчеты могут формировать неправильные проводки или попадать не на те субсчета.
После настройки полезно прочитать большой обзор «Учет на маркетплейсах в 2025 году: как не запутаться в документах, налогах и бухучете».
Он поможет понять общую схему: маркетплейс выступает посредником, передача товара на его склад еще не означает продажу, а выручка признается на основании отчета о реализации. Здесь же перечислены основные документы и типовые бухгалтерские проводки.
2. Загружаем отчеты Wildberries
Основной документ для отражения продаж — еженедельный отчет Wildberries. В 1С на его основании обычно формируют документ «Отчет комиссионера (агента) о продажах».
Если отчетов немного, их можно заносить вручную. Когда ассортимент и количество операций растут, стоит рассмотреть автоматическую загрузку.
В статье «Отчет комиссионера за 2 клика: как бухгалтеру сократить ручную работу с отчетами Wildberries и Ozon» показано, как загружать отчеты из XLSX, ZIP или через API и автоматически формировать документы по продажам, возвратам, списаниям и компенсациям.
Важно: финансовый отчет и учет маркировки — это разные контуры. Загрузка отчета о продажах в 1С сама по себе не означает, что в программу автоматически попадут проданные КИЗ.
3. Определяем сумму дохода
Одна из главных ошибок начинающего селлера — считать доходом только сумму, которую Wildberries перечислил на расчетный счет.
Маркетплейс удерживает из выручки комиссию, логистику, хранение, штрафы и другие суммы. Поэтому поступление в банке может быть значительно меньше стоимости проданных покупателям товаров.
На примере УСН этот вопрос разобран в статье «Как учитывать доходы от продаж через маркетплейсы Ozon и Wildberries при УСН 6% в 2025 году».
Материал помогает разобраться, какие показатели брать из отчета и почему строки «к перечислению» или «к начислению» нельзя автоматически считать налоговой базой.
Само поступление денег отражается после загрузки банковской выписки. При этом сумма выплаты должна закрывать задолженность Wildberries по соответствующему договору и счету расчетов.
4. Разбираемся с УПД
Не все УПД от Wildberries нужно проводить одинаково.
Если площадка выставила документ на комиссию, логистику, хранение или другие услуги, его обычно отражают как поступление услуг. Но УПД может относиться и к выкупу товара самим маркетплейсом — тогда это уже документ по реализации.
Для продавцов на НДС пригодится инструкция «Как селлеру на НДС отправить УПД по выкупленному товару, чтобы избежать штрафов от WB». В ней показано, где найти сведения о выкупе и как передать документ через ЭДО.
Отдельно стоит прочитать материал «Как отражать суммы по уведомлению о выкупе Wildberries». Он объясняет, чем уведомление о выкупе отличается от обычного отчета реализации и почему такую операцию нужно учитывать отдельно.
Таким образом, перед проведением каждого УПД сначала следует определить его содержание:
комиссия, логистика или хранение — услуги маркетплейса;
выкуп товара Wildberries — отдельная реализация;
продажа покупателю — отражается по отчету посредника.
5. Учитываем возвраты и не дублируем документы
Возвраты покупателей уже могут быть отражены в еженедельном отчете Wildberries. Поэтому проводить каждый отдельный акт возврата поверх отчета опасно: одна и та же операция может попасть в учет дважды.
Порядок отражения возврата в программе рассмотрен в статье «Как отразить возврат товаров в 1С:Бухгалтерия».
А материал «Нужно ли дополнительно проводить акты возврата товара от Wildberries» поможет определить, когда отдельный акт действительно нужен. Если возврат уже попал в еженедельный отчет, повторно проводить его, как правило, не требуется.
Также нужно отличать обычный покупательский возврат от компенсации за потерянный или поврежденный товар. У этих операций будут разные первичные документы и порядок учета.
6. Выводим КИЗ из оборота
Порядок работы с кодами маркировки зависит от схемы поставки.
При работе по FBS продавец хранит товар у себя и обычно самостоятельно передает сведения о выбытии кода маркировки. При работе со склада Wildberries часть операций с КИЗ выполняет площадка.
Различия разобраны в статье «„Честный ЗНАК“ и Wildberries: автоматический вывод из оборота и что делать с большими остатками одежды».
Для учета маркировки важно отдельно контролировать:
передачу КИЗ маркетплейсу;
продажу и вывод кода из оборота;
возврат товара покупателем;
повторный ввод кода в оборот, если товар можно снова продавать;
расхождения между остатками в 1С, личном кабинете Wildberries и «Честном ЗНАКе».
Переходные сроки маркировки отдельных товарных групп быстро меняются. Поэтому даты из старых публикаций нужно дополнительно сверять на момент проведения операции.
В каком порядке наладить работу
Оптимальная последовательность для начинающего продавца выглядит так:
Настроить в 1С Wildberries, договор и счета расчетов.
Отразить передачу товаров маркетплейсу.
Регулярно загружать еженедельные отчеты.
Отдельно проводить УПД на услуги площадки.
Загружать банковские выписки и сверять выплаты с отчетами.
Проверять возвраты, выкупы, компенсации и удержания.
Отдельно контролировать движение КИЗ в «Честном ЗНАКе».
Если конкретная ситуация не разобрана в статьях, можно посмотреть обсуждения коллег по тегам Wildberries и маркетплейсы на форуме «Клерка».
Если нужна не подборка, а полная система учета
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