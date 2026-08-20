Продажи на Wildberries начались: как бухгалтеру настроить 1С, провести УПД и вывести КИЗ

1. Настраиваем учет в 1С

Начать стоит со статьи «Базовые настройки 1С для учета на маркетплейсах в 2025 году».

В ней разобрано, как создать контрагента Wildberries, оформить договор с маркетплейсом и настроить счета расчетов. Это база, без которой отчеты могут формировать неправильные проводки или попадать не на те субсчета.

После настройки полезно прочитать большой обзор «Учет на маркетплейсах в 2025 году: как не запутаться в документах, налогах и бухучете».

Он поможет понять общую схему: маркетплейс выступает посредником, передача товара на его склад еще не означает продажу, а выручка признается на основании отчета о реализации. Здесь же перечислены основные документы и типовые бухгалтерские проводки.