Осенью падают не только листья, но и требования ФНС о КИК в личные кабинеты

Вы думали, что ваши активы за рубежом невидимы? А вот и нет. Каждую осень происходит «большой слив» информации, о котором молчат банкиры. Разбираемся, как работает CRS и когда ФНС реально узнает о ваших иностранных компаниях.
ХРОНИКА «СЛИВА»: как данные попадают в ФНС
Процесс автоматического обмена финансовой информацией (CRS) — это отлаженный механизм, который работает как швейцарские часы. И у этих часов есть свой расписание:
Этап 1: Сбор досье
Весь год иностранные банки и финансовые организации фиксируют:
Остатки на ваших счетах
Дивиденды и проценты
Выручку от продажи активов
Все движения по счетам компаний, где вы — бенефициар
Этап 2: Локальная сдача (до 31 мая)
Иностранный банк передает ВСЁ собранное в свою налоговую, либо иной уполномоченный финансовый орган.
Этап 3: ОСЕННИЙ «СЮРПРИЗ» (сентябрь-октябрь)
Вот он — момент истины! Иностранные налоговые автоматически отправляют данные в ФНС России. Именно осенью ваша информация о Вашем зарубежном бизнесе становится известна российским налоговикам.
Этап 4: Анализ и проверка (октябрь-декабрь)
ФНС загружает данные в АСК «Налог-3» и запускает перекрестную проверку: сравнивает то, что вы рассказали в уведомлениях об участии в иностранных компаниях о КИК и налоговых декларациях, с тем, что «слили» иностранные банки.
ЧТО КОНКРЕТНО УВИДИТ ФНС?
Не ждите, что вам пришлют полный баланс компании. CRS раскрывает:
Название компании и её TIN;
Ваши ФИО как контролирующего лица;
Остаток на счете на конец года;
Суммы всех поступлений (дивиденды, проценты, выручка).
ГЛАВНЫЙ НЮАНС 2026 ГОДА
Геополитика всё испортила (или нет?):
НЕ обмениваются: ЕС, Великобритания, Швейцария, Норвегия и другие «недружественные» страны
Продолжают обмен: страны ЕАЭС и некоторые «дружественные» юрисдикции.
ВАЖНО! ОАЭ обменивается с ФНС России всей информацией об учрежденных российскими бенефициарами компаниях.
НО! Отсутствие данных в CRS не равно безопасность. ФНС находит информацию через:
Банки-корреспонденты
Контрагентов
Межведомственные запросы
Кроме того, возобновление обмена информацией автоматически повлечет передачу информации об иностранных компаниях в российские налоговые органы (отсутствие обмена информацией не подразумевает отказ в ее сборе в соответствующих юрисдикциях).
ЛОВУШКА ДЛЯ ТЕХ, КТО РЕШИЛ «ПЕРЕСИДЕТЬ»
Многие думают: «Не подам декларацию по КИК — ФНС и не заметит». ОШИБКА!
Согласно п. 2 ст. 88 НК РФ, если вы не представили налоговую декларацию в установленный срок, налоговый орган вправе провести камеральную проверку по имеющимся у него документам.
Что это значит на практике?
1. Вы решили не подавать уведомление о КИК и декларацию 3-НДФЛ
2. Осенью ФНС получает данные CRS по вашей иностранной компании
3. Инспекция без вашей декларации инициирует камеральную проверку на основании полученных данных CRS
4. Вам приходит требование о пояснениях и предоставлении финансовой отчетности КИК
5. Начинается «весёлая» история с доначислениями, пенями и штрафами
Вывод: Стратегия «тише воды ниже травы» больше не работает. Данные CRS — это самостоятельное основание для начала проверки, даже если вы вообще ничего не декларировали.
Как защититься?
1. Помните про освобождения:
Прибыль КИК < 10 млн руб.;
Эффективное налогообложение в стране резидентства;
КИК является "активной" компанией, т.е. основной доход связан с активной предпринимательской деятельностью - не дивиденды, не арендные платежи, не роялти и т.д. "Активность" определяется банком, передающим информацию исходя из назначений полученных платежей.
2. Уведомление подавать НУЖНО, даже если дохода нет или он освобожден
3. Сверяйте данные: то, что банк передаст в свою налоговую, должно соответствовать Вашей отчетности, направленной в налоговую
4. Не надейтесь «пересидеть»: данные CRS — это самостоятельное основание для проверки по ст. 88 НК РФ
ВЫВОД
Осень — время «» для владельцев иностранных структур. Именно в сентябре-октябре ФНС получает реальные данные о ваших активах за рубежом. Даже с учетом приостановки обмена с рядом стран, полагаться на «невидимость» опасно.
Стратегия «не декларировать» больше не работает — ст. 88 НК РФ позволяет ФНС начать проверку без вашей декларации на основании данных CRS.
А штрафы за непредставление необходимой отчетности в налоговые органы внушительные:
неуведомление об участии в иностранной компании - 50 000 руб.
неуведомление о КИК - 500 000 руб.
отсутствие финансовой отчетности КИК, если ее направление обязательно -
500 000 руб.
Проверяйте свою отчетность сейчас, а не когда придет требование о пояснениях!