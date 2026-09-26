Осенью падают не только листья, но и требования ФНС о КИК в личные кабинеты

Вы думали, что ваши активы за рубежом невидимы? А вот и нет. Каждую осень происходит «большой слив» информации, о котором молчат банкиры. Разбираемся, как работает CRS и когда ФНС реально узнает о ваших иностранных компаниях.

ХРОНИКА «СЛИВА»: как данные попадают в ФНС

Процесс автоматического обмена финансовой информацией (CRS) — это отлаженный механизм, который работает как швейцарские часы. И у этих часов есть свой расписание:

Этап 1: Сбор досье

Весь год иностранные банки и финансовые организации фиксируют:

Остатки на ваших счетах

Дивиденды и проценты

Выручку от продажи активов

Все движения по счетам компаний, где вы — бенефициар

Этап 2: Локальная сдача (до 31 мая)

Иностранный банк передает ВСЁ собранное в свою налоговую, либо иной уполномоченный финансовый орган.

Этап 3: ОСЕННИЙ «СЮРПРИЗ» (сентябрь-октябрь)

Вот он — момент истины! Иностранные налоговые автоматически отправляют данные в ФНС России. Именно осенью ваша информация о Вашем зарубежном бизнесе становится известна российским налоговикам.

Этап 4: Анализ и проверка (октябрь-декабрь)

ФНС загружает данные в АСК «Налог-3» и запускает перекрестную проверку: сравнивает то, что вы рассказали в уведомлениях об участии в иностранных компаниях о КИК и налоговых декларациях, с тем, что «слили» иностранные банки.

ЧТО КОНКРЕТНО УВИДИТ ФНС?

Не ждите, что вам пришлют полный баланс компании. CRS раскрывает:

Название компании и её TIN;

Ваши ФИО как контролирующего лица;

Остаток на счете на конец года;

Суммы всех поступлений (дивиденды, проценты, выручка).

ГЛАВНЫЙ НЮАНС 2026 ГОДА

Геополитика всё испортила (или нет?):

НЕ обмениваются: ЕС, Великобритания, Швейцария, Норвегия и другие «недружественные» страны

Продолжают обмен: страны ЕАЭС и некоторые «дружественные» юрисдикции.

ВАЖНО! ОАЭ обменивается с ФНС России всей информацией об учрежденных российскими бенефициарами компаниях.

НО! Отсутствие данных в CRS не равно безопасность. ФНС находит информацию через:

Банки-корреспонденты

Контрагентов

Межведомственные запросы

Кроме того, возобновление обмена информацией автоматически повлечет передачу информации об иностранных компаниях в российские налоговые органы (отсутствие обмена информацией не подразумевает отказ в ее сборе в соответствующих юрисдикциях).

ЛОВУШКА ДЛЯ ТЕХ, КТО РЕШИЛ «ПЕРЕСИДЕТЬ»

Многие думают: «Не подам декларацию по КИК — ФНС и не заметит». ОШИБКА!

Согласно п. 2 ст. 88 НК РФ, если вы не представили налоговую декларацию в установленный срок, налоговый орган вправе провести камеральную проверку по имеющимся у него документам.

Что это значит на практике?

1. Вы решили не подавать уведомление о КИК и декларацию 3-НДФЛ

2. Осенью ФНС получает данные CRS по вашей иностранной компании

3. Инспекция без вашей декларации инициирует камеральную проверку на основании полученных данных CRS

4. Вам приходит требование о пояснениях и предоставлении финансовой отчетности КИК

5. Начинается «весёлая» история с доначислениями, пенями и штрафами

Вывод: Стратегия «тише воды ниже травы» больше не работает. Данные CRS — это самостоятельное основание для начала проверки, даже если вы вообще ничего не декларировали.

Как защититься?

1. Помните про освобождения:

Прибыль КИК < 10 млн руб.;

Эффективное налогообложение в стране резидентства;

КИК является "активной" компанией, т.е. основной доход связан с активной предпринимательской деятельностью - не дивиденды, не арендные платежи, не роялти и т.д. "Активность" определяется банком, передающим информацию исходя из назначений полученных платежей.

2. Уведомление подавать НУЖНО, даже если дохода нет или он освобожден

3. Сверяйте данные: то, что банк передаст в свою налоговую, должно соответствовать Вашей отчетности, направленной в налоговую

4. Не надейтесь «пересидеть»: данные CRS — это самостоятельное основание для проверки по ст. 88 НК РФ