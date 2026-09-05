Товар клиента сгорел на складе маркетплейса: что собрать бухгалтеру, пока данные не пропали

С середины июля склады Wildberries регулярно попадают под удары — Электросталь, Котовск, затем Коледино и ещё десятки объектов. С 22 августа атакуют и логистические центры Ozon на юге. Потери селлеров Wildberries Forbes оценивает в 215–280 млрд рублей, отраслевые ассоциации называют цифры выше.
Если среди ваших клиентов есть селлеры, у вас появилась задача, которой не было в учебнике: закрыть утрату товара, которого вы никогда не видели, на складе, который вам не подчиняется, по данным, которые формирует третье лицо.
Разберём по порядку: что придётся закрыть, чем это подтверждать и почему часть подтверждений надо забрать из кабинета прямо сейчас.
Четыре двери, а не одна
Собранные документы понадобятся не в одном месте, а в четырёх, и требования у них разные.
Бухгалтерия. Инвентаризация после чрезвычайной ситуации обязательна — это прямо предусмотрено ФСБУ 28/2023. Списание идёт через счёт 94 с отнесением в расходы после получения документов о происшествии.
Налоги. Восстанавливать входной НДС при гибели товара не нужно: перечень оснований для восстановления в Налоговом кодексе закрытый, и утрата в него не входит. На УСН «доходы минус расходы» с 2026 года перечень расходов открытый — потери от ЧС учесть можно. И отдельно держите в голове, что будущая компенсация от площадки или страховой — налогооблагаемый доход; её лучше посчитать заранее, чтобы она не стала сюрпризом в следующем периоде.
Отсрочка по постановлению № 1074. По постановлению Правительства № 1074 от 25.08.2026 пострадавшим селлерам Wildberries положена отсрочка налогов и взносов на 12 месяцев — при документированном ущербе больше 5 % дохода за 2025 год. Для бизнеса, зарегистрированного после 1 декабря 2025 года, порог не применяется. Заявление подавать не нужно: реестры пострадавших с суммами в ФНС ежемесячно передаёт сама площадка.
Вот здесь первая ловушка, и она бухгалтерская. Раз в реестр вас вносит площадка, то и сумму ущерба считает она — по формуле собственной оферты. От этой цифры зависит, пройдёт ли клиент порог в 5 %. Поэтому пассивно ждать нельзя: проверьте через поддержку, что клиент в реестре и с какой именно суммой. Если сумма занижена, отсрочка, на которую он имеет право, просто не наступит, и узнаете вы об этом по факту требования.
Претензия и страховая. Здесь ваша роль вспомогательная, но без неё юрист бессилен: претензию пишет он, а сумму ущерба и подтверждение количества даёте вы.
Ловушка, из-за которой всё это может не собраться
Дальше начинается неприятное. Чтобы списать товар, посчитать ущерб и пройти порог 5 %, нужно ответить на один вопрос: сколько товара клиента лежало на этом складе в момент удара и сколько он стоил.
Первое, что приходит в голову, — открыть отчёт по остаткам. И здесь сюрприз: методы остатков у всех трёх площадок показывают только текущее состояние. «Остатки на складах» у Wildberries, аналитика остатков у Ozon — это снимок на момент запроса. Запросить «остатки на 15 августа» задним числом они не умеют.
То есть если товар уже утрачен, прямой отчёт покажет ноль. Количество приходится доказывать по косвенным следам. К счастью, следов достаточно, и все они — документы самой площадки, а не таблицы клиента.
Wildberries: три источника, каждый сформирован площадкой
Отчёт платного хранения
У Wildberries есть отчёт «Платное хранение» (в API — paid_storage). Каждая строка — начисление за хранение конкретного баркода на конкретном складе в конкретную дату: дата, склад, артикул, количество единиц, за которые начислена плата.
Почему это лучший документ в пакете: площадка ежедневно начисляла клиенту деньги за то, что его товар лежал в Коледино. Оспаривать факт, за который сам брал плату, ей заметно труднее, чем оспорить чужую таблицу.
Два нюанса, о которых надо знать заранее:
отчёт выгружается задним числом, но кусками максимум по 8 дней и с лимитом около одного запроса в минуту. История за июль–август по нескольким кабинетам — это часы методичной выгрузки, а не десять минут;
у товара есть бесплатный период хранения (60–120 дней в зависимости от условий). Пока он идёт, начислений нет, и такой товар в отчёт не попадает. Значит, цифра из отчёта — консервативная нижняя оценка: товара было не меньше. Для претензии и для налоговой это скорее плюс: такую оценку трудно назвать завышенной.
«История остатков» в личном кабинете
В разделе аналитики ЛК есть отчёт «История остатков»: вкладка «Остатки по дням» показывает остатки на конец каждого дня, а выгрузка в Excel даёт разбивку по складам. Это единственная штатная ретроспектива остатков у WB — через API этот отчёт отдаёт только текущий день.
Критичная деталь для планирования работы: данные доступны за последние три месяца. Июльская история начнёт выпадать из окна уже в октябре. Плюс после атак селлеры сообщали о перебоях с отчётностью в кабинетах.
Вывод для бухгалтера простой: это не та задача, которую можно поставить в очередь после отчётности. Выгружать сегодня, по всем пострадавшим складам, с фиксацией даты и времени выгрузки. Юристы по спорам с маркетплейсами в серьёзных случаях советуют фиксировать сам процесс выгрузки видеозаписью или нотариальным осмотром.
Приёмки минус продажи
Третий источник — расчётный. Акты приёмки поставок показывают, что и когда клиент завёз на склад. Еженедельные финансовые отчёты показывают, что продано и возвращено; через API история доступна с 29 января 2024 года. Приёмки минус продажи нарастающим итогом дают расчётный остаток на любую дату.
Сам по себе такой расчёт — просто ваша таблица, и в этом качестве он стоит немного. Но когда расчётный остаток сходится с отчётом платного хранения и с «Историей остатков», получаются три взаимно подтверждающих документа, два из которых сформировала площадка. Это уже конструкция, с которой можно идти и в ФНС, и в суд.
Отдельная ценность актов приёмки — даты. Товар, принятый складом до 7 июля (в этот день WB внёс удары БПЛА в оферту как форс-мажор, редакция № 98, за 11 дней до первых ударов), юрист будет защищать по прежней редакции, где такого исключения не было. Для суда это существенно, а даты есть только у вас в актах.
Ozon: проверять, а не собирать
У Ozon ретроспективы остатков через API тоже нет. След — начисления «Услуга размещения товаров на складе» в отчёте о начислениях: подневная плата за хранение, подтверждающая объём товара, плюс акты приёмки на конкретный кластер.
Но модель компенсации у Ozon другая — страховая. С 1 августа страховка включена автоматически всем, у кого не было своего полиса (отказаться можно было до 31 июля); случаи с БПЛА покрываются при квалификации события как теракта или диверсии. Инвентаризацию пострадавшего Ozon проводит сам и сам присылает расчёт.
Практический вывод: с Ozon ваша работа не в том, чтобы собрать заявление, а в том, чтобы проверить присланный расчёт собственной реконструкцией до того, как клиент его примет. База для проверки та же: начисления за размещение, акты приёмки, отчёты о реализации.
Яндекс Маркет: единственный, у кого прошлое есть в API
Справедливости ради: у Яндекс Маркета отчёт по остаткам на складах умеет принимать дату и отдаёт состояние на день, предшествующий указанной. При FBY остатки на дату утраты берутся штатно. Максимальная глубина этой ретроспективы в документации не описана, так что тоже лучше не откладывать.
Что должно получиться
Итог работы — реестр утраченного товара, где на каждую строку есть источник:
баркод и артикул · склад · количество на дату утраты · номер и дата поставки (до или после 7 июля) · себестоимость единицы · сумма · каким отчётом подтверждается количество.
Последняя графа и есть то, что отличает документ от таблицы. Именно её будут проверять и в страховой, и в суде.
Считать нужно по закупочной стоимости или производственной себестоимости. Розничная цена в претензии работает против клиента — её оспорят первой, и заодно поставят под сомнение весь расчёт.
Чек-лист: что выгрузить, пока данные на месте
«История остатков» из ЛК WB — по дням, с разбивкой по складам, за июнь–август, в Excel. Окно три месяца, июль скоро начнёт выпадать.
Отчёт платного хранения через API — с 1 июля, кусками по 8 дней, по каждому кабинету.
Акты приёмки всех поставок на пострадавшие склады — с датами приёмки.
Еженедельные финансовые отчёты с июня.
Скриншоты оферты — текущей редакции и, если сохранилась, редакции до 7 июля.
Переписка с поддержкой и уведомления площадки о происшествии.
У Ozon — отчёт о начислениях с услугой размещения. У Яндекс Маркета — отчёт остатков на дату утраты.
Подтверждение из поддержки WB, что клиент внесён в реестр пострадавших, и с какой суммой.
И одно «не делать», которое стоит проговорить клиенту голосом, а не письмом: не принимать расчёт компенсации, пока он не сверен со своими цифрами. По условиям оферты принятие означает согласие с размером ущерба и закрывает дальнейшие претензии. Сроки возражений по документам WB жёсткие: по акту возврата — три рабочих дня, по отчёту о продажах — 21 день. Порядок спора о самой компенсации публично не описан вовсе.
Если расчёт уже принят — это не значит, что всё потеряно, но дальше разговор с юристом, а не с отчётами: практика оспаривания подобных условий оферты существует, по пожару в Шушарах в 2024 году суды не раз вставали на сторону селлеров. И даже при принятом расчёте пакет всё равно нужен: для отсрочки по постановлению № 1074 и для корректного списания. Эти двери принятие компенсации не закрывает.
Дисклеймер: это не юридическая консультация. Составление претензий, оспаривание оферты и представительство в суде — работа юристов. Текст — о данных и расчётах, с которыми юристу и бухгалтеру будет с чем работать.
Автор — Алексей Ободов. Занимаюсь управленческой отчётностью для селлеров маркетплейсов: свожу отчёты площадок с учётом компании и разбираю расхождения. Такие реестры для претензий собираю клиентам — вопросы можно задать в комментариях или в Telegram: @CeoVseShod.
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