Товар клиента сгорел на складе маркетплейса: что собрать бухгалтеру, пока данные не пропали

Четыре двери, а не одна

Собранные документы понадобятся не в одном месте, а в четырёх, и требования у них разные.

Бухгалтерия. Инвентаризация после чрезвычайной ситуации обязательна — это прямо предусмотрено ФСБУ 28/2023. Списание идёт через счёт 94 с отнесением в расходы после получения документов о происшествии.

Налоги. Восстанавливать входной НДС при гибели товара не нужно: перечень оснований для восстановления в Налоговом кодексе закрытый, и утрата в него не входит. На УСН «доходы минус расходы» с 2026 года перечень расходов открытый — потери от ЧС учесть можно. И отдельно держите в голове, что будущая компенсация от площадки или страховой — налогооблагаемый доход; её лучше посчитать заранее, чтобы она не стала сюрпризом в следующем периоде.

Отсрочка по постановлению № 1074. По постановлению Правительства № 1074 от 25.08.2026 пострадавшим селлерам Wildberries положена отсрочка налогов и взносов на 12 месяцев — при документированном ущербе больше 5 % дохода за 2025 год. Для бизнеса, зарегистрированного после 1 декабря 2025 года, порог не применяется. Заявление подавать не нужно: реестры пострадавших с суммами в ФНС ежемесячно передаёт сама площадка.

Вот здесь первая ловушка, и она бухгалтерская. Раз в реестр вас вносит площадка, то и сумму ущерба считает она — по формуле собственной оферты. От этой цифры зависит, пройдёт ли клиент порог в 5 %. Поэтому пассивно ждать нельзя: проверьте через поддержку, что клиент в реестре и с какой именно суммой. Если сумма занижена, отсрочка, на которую он имеет право, просто не наступит, и узнаете вы об этом по факту требования.

Претензия и страховая. Здесь ваша роль вспомогательная, но без неё юрист бессилен: претензию пишет он, а сумму ущерба и подтверждение количества даёте вы.