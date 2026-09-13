НДС на УСН в 2026 году: 7 проверок, чтобы не потерять маржу и деньги

Переход на НДС для бизнеса на УСН — это не только вопрос налоговой декларации. Он влияет на цены, прибыль, договоры, оборотный капитал и сроки поступления денег.

Если ограничиться только настройкой бухгалтерского учёта, компания может формально выполнить требования, но столкнуться со снижением маржи, кассовыми разрывами и спорами с покупателями.

Ниже — семь проверок, которые стоит провести собственнику и финансовому директору.