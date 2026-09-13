НДС на УСН в 2026 году: 7 проверок, чтобы не потерять маржу и деньги

Переход на НДС для бизнеса на УСН — это не только вопрос налоговой декларации. Он влияет на цены, прибыль, договоры, оборотный капитал и сроки поступления денег.
Если ограничиться только настройкой бухгалтерского учёта, компания может формально выполнить требования, но столкнуться со снижением маржи, кассовыми разрывами и спорами с покупателями.
Ниже — семь проверок, которые стоит провести собственнику и финансовому директору.
1. Определить дату возникновения обязанности
Первая задача — установить не только сам факт возникновения обязанности по НДС, но и точную дату, с которой компания должна начать исчислять налог.
Что проверить:
• доход за 2025 год;
• доход нарастающим итогом с начала 2026 года;
• прогноз поступлений до конца года;
• возможные разовые сделки, способные привести к превышению порога.
Если доход за 2025 год превысил 20 млн рублей, обязанность по исчислению НДС возникает с 1 января 2026 года.
Если порог превышен в течение 2026 года, НДС необходимо исчислять с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Например, если лимит превышен в мае, новые правила начинают применяться с 1 июня. Если компания обнаружит это только после закрытия квартала, часть товаров или услуг уже может быть реализована по ценам, в которых дополнительная налоговая нагрузка не была предусмотрена.
Почему это важно
Ошибка в дате возникновения обязанности может привести к доначислениям, необходимости исправлять документы и уплате НДС за счёт собственных средств компании.
Что сделать
Организовать ежемесячный контроль дохода по данным налогового учёта и добавить прогноз до конца года. Ответственный сотрудник должен заранее сообщать руководству о приближении к установленному порогу.
2. Сравнить ставки на финансовой модели
Организации и ИП на УСН, ставшие плательщиками НДС, могут применять общеустановленные ставки 22%, 10% или 0% при наличии соответствующих оснований с правом на вычет входного НДС либо специальные ставки 5% и 7% без права на вычет входного НДС в общем случае.
В 2026 году ставка 5% применяется, пока доход не превысил 272,5 млн рублей. Ставка 7% применяется при более высоком доходе в пределах лимита использования УСН — до 490,5 млн рублей.
Нельзя выбирать ставку только по принципу «чем меньше процент, тем лучше». Специальная ставка 5% не всегда означает меньшую итоговую нагрузку, чем ставка 22% с правом на вычет.
Что проверить:
• долю закупок с НДС;
• размер потенциального входного НДС;
• структуру покупателей;
• возможность изменения цен;
• планируемые капитальные вложения;
• влияние каждого варианта на прибыль и денежный поток.
Почему это важно
При значительном объёме закупок с НДС общеустановленная ставка с вычетами может оказаться экономически выгоднее специальной ставки. Но для бизнеса с небольшой долей облагаемых НДС расходов результат может быть обратным.
Что сделать
Подготовить не менее двух сценариев финансовой модели: применение специальной ставки и применение общеустановленной ставки с вычетами. Сравнивать следует не только сумму налога, но и валовую прибыль, операционную прибыль и денежный поток.
3. Проверить договоры, цены и авансы
После возникновения обязанности по НДС особенно важно понять, как налог будет учитываться в отношениях с покупателями.
Что проверить:
• указано ли в договоре, что цена включает НДС;
• допускает ли договор изменение цены;
• кто несёт дополнительную налоговую нагрузку;
• как оформляются авансы и окончательные расчёты;
• есть ли длительные договоры, начавшиеся до возникновения обязанности по НДС;
• требуется ли заключение дополнительных соглашений.
Если договор устанавливает фиксированную цену без возможности её пересмотра, компания может быть вынуждена выделить НДС из действующей цены. В результате налог фактически будет уплачен за счёт маржи продавца.
Отдельное внимание требуется авансам и переходящим договорам, когда оплата, отгрузка и возникновение обязанности по НДС приходятся на разные периоды.
Почему это важно
Даже при корректном бухгалтерском учёте неудачная формулировка договора может привести к прямому снижению прибыли или спору с покупателем.
Что сделать
Составить реестр действующих договоров и разделить их на группы:
• цена указана без НДС;
• цена включает НДС;
• налоговый статус цены не определён;
• договор допускает изменение цены;
• договор требует дополнительного соглашения.
Приоритетно следует проверить крупные, долгосрочные и низкомаржинальные контракты.
4. Пересчитать маржинальность продуктов и клиентов
Средняя рентабельность компании не показывает, какие товары, услуги или клиенты станут убыточными после появления НДС.
Что проверить:
• маржинальность каждого основного продукта или направления;
• долю расходов с входным НДС;
• возможность повышения цены;
• чувствительность покупателей к изменению стоимости;
• прибыльность отдельных клиентов и договоров;
• влияние НДС на скидки, бонусы и комиссии.
Особенно уязвимы низкомаржинальные операции, долгосрочные договоры с фиксированной ценой и продажи физическим лицам или компаниям, которые не принимают НДС к вычету.
Почему это важно
При одинаковой ставке налога влияние на прибыль разных направлений может существенно отличаться. Компания может сохранить выручку, но потерять значительную часть операционной прибыли.
Что сделать
Пересчитать экономику по основным продуктам и клиентам. В модели необходимо показать выручку без НДС, себестоимость, входной НДС, валовую прибыль и итоговую маржинальность.
По результатам анализа можно изменить цены, условия договоров, размер скидок или отказаться от заведомо убыточных операций.
5. Добавить НДС в платёжный календарь
НДС влияет не только на прибыль, но и на движение денежных средств.
Компания может получить оплату от покупателя позднее, чем возникнет необходимость оформить документы и исполнить налоговые обязательства. Кроме того, часть денег, находящихся на расчётном счёте, экономически уже не принадлежит бизнесу.
Что проверить:
• сроки оплаты покупателей;
• долю авансовых платежей;
• период между отгрузкой и получением денег;
• сезонность поступлений;
• даты налоговых платежей;
• объём доступного денежного резерва.
Почему это важно
Прибыльная компания может столкнуться с кассовым разрывом, если НДС не включён в платёжный календарь и полученные от покупателей суммы используются для финансирования текущих расходов.
Что сделать
Выделять налоговую составляющую поступлений в платёжном календаре и не считать её свободными денежными средствами. Дополнительно следует рассчитать минимальный резерв ликвидности на случай задержки оплаты покупателями.
6. Протестировать учётную систему и документы
До начала применения НДС необходимо убедиться, что учётная система корректно формирует документы и регистры.
Что проверить:
• настройки ставок НДС;
• счета и аналитику бухгалтерского учёта;
• счета-фактуры и универсальные передаточные документы;
• книги покупок и продаж;
• отражение авансов и возвратов;
• исправительные и корректировочные документы;
• соответствие данных учёта налоговой декларации.
Почему это важно
Ошибки в настройках могут массово повторяться во всех документах. Исправление большого количества операций после закрытия периода потребует значительно больше времени и создаст дополнительные налоговые риски.
Что сделать
Провести тестовый расчёт на примере одного месяца или ограниченной выборки операций. Сформировать документы, регистры и проект декларации, после чего сверить их с оборотно-сальдовой ведомостью и первичными документами.
7. Выделить нестандартные операции и назначить ответственных
Общий порядок учёта не всегда подходит для операций с особыми условиями.
В отдельный реестр следует включить:
• авансы, полученные до изменения налогового статуса;
• отгрузки по переходящим договорам;
• возвраты товаров;
• агентские и комиссионные операции;
• экспортные и импортные сделки;
• операции с основными средствами;
• внутригрупповые расчёты;
• сделки с различными ставками НДС.
Почему это важно
Редкие операции часто имеют существенную стоимость и требуют отдельного анализа. Ошибка в одной крупной сделке может оказаться дороже, чем неточности во множестве стандартных операций.
Что сделать
Создать реестр нестандартных операций. Для каждой позиции необходимо указать сумму, дату, применяемую ставку, комплект документов, ответственного сотрудника и срок проверки.
Также следует распределить ответственность между бухгалтерией, финансовой службой, отделом продаж и юристами. НДС нельзя рассматривать исключительно как задачу бухгалтера: условия договоров, цены и сроки расчётов определяются несколькими подразделениями.
Итоговый чек-лист
Перед началом работы с НДС компании следует:
Определить дату возникновения обязанности и спрогнозировать доход.
Сравнить доступные ставки на финансовой модели.
Проверить договоры, цены и авансы.
Пересчитать маржинальность продуктов и клиентов.
Обновить платёжный календарь.
Протестировать учётную систему и документы.
Выделить нестандартные операции и назначить ответственных.
Главный результат такой проверки — не просто корректная налоговая декларация. Руководство должно понимать, как выбранный вариант повлияет на цены, прибыль, ликвидность и отношения с покупателями.
Подготовку лучше проводить совместно: бухгалтерия отвечает за налоговый и документальный учёт, финансовая служба — за моделирование и денежный поток, юристы — за договоры, а коммерческое подразделение — за изменение цен и коммуникацию с клиентами.
Материал носит общий информационный характер. Порядок налогообложения конкретной операции необходимо определять с учётом условий договора, применяемого режима и актуальных положений законодательства.
А как ваша компания готовилась к переходу на НДС? Какая задача оказалась сложнее: выбор ставки, изменение договоров, пересмотр цен или настройка учёта?