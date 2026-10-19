Допуслуги маркетплейса: учет, проводки и контроль маржи

Почему одна строка «услуги маркетплейса» ломает управленку

Комиссия за продажу, логистика, хранение, продвижение, обработка возвратов, утилизация, штрафы и неустойки — это разные по смыслу суммы. Если собрать их в одну статью, собственник видит только общий расход и начинает резать не то, что надо. На практике чаще всего под нож первой идет реклама, хотя реальная причина просадки — зависшие остатки и дорогая логистика последней мили. Маркетплейсы действительно удерживают из выручки не только свое вознаграждение, но и сопутствующие сборы за логистику, хранение и рекламу.

В бухгалтерском учете здесь важен еще и момент признания операций. Передача товара на склад площадки сама по себе не означает продажу: товар остается у продавца, поэтому для учета обычно используют счет 45. Доходы и расходы по реализации отражают, когда получен отчет о продажах от площадки. Именно на этом месте у многих и появляется сдвиг между «деньги на счете» и «прибыль за месяц».

Такую раскладку я считаю обязательной даже для малого бизнеса. Основа у нее простая: площадка формирует отчет, документы на услуги и, при удержаниях, документы по взаимозачету; товар на ее складе до продажи остается собственностью продавца.