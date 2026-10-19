Допуслуги маркетплейса: учет, проводки и контроль маржи

У селлера на маркетплейсе есть старая и очень дорогая ошибка: смотреть только на сумму выплаты. Деньги пришли — кажется, что месяц закрыт. А потом в конце квартала выясняется, что маржа просела, склад распух, реклама съела прибыль, а бухгалтерия все это время честно складывала разные удержания в одну строку «услуги маркетплейса». Так теряется не только аналитика. Теряется управляемость.
Проблема особенно заметна в онлайн-торговле с частыми отгрузками, возвратами и плавающей логистикой. Маркетплейс действует как посредник, товар при передаче на его склад не перестает быть собственностью продавца, а продажи, услуги и расчеты бухгалтер обычно подтверждает отчетом площадки и закрывающими документами на услуги.
Почему одна строка «услуги маркетплейса» ломает управленку
Комиссия за продажу, логистика, хранение, продвижение, обработка возвратов, утилизация, штрафы и неустойки — это разные по смыслу суммы. Если собрать их в одну статью, собственник видит только общий расход и начинает резать не то, что надо. На практике чаще всего под нож первой идет реклама, хотя реальная причина просадки — зависшие остатки и дорогая логистика последней мили. Маркетплейсы действительно удерживают из выручки не только свое вознаграждение, но и сопутствующие сборы за логистику, хранение и рекламу.
В бухгалтерском учете здесь важен еще и момент признания операций. Передача товара на склад площадки сама по себе не означает продажу: товар остается у продавца, поэтому для учета обычно используют счет 45. Доходы и расходы по реализации отражают, когда получен отчет о продажах от площадки. Именно на этом месте у многих и появляется сдвиг между «деньги на счете» и «прибыль за месяц».
Такую раскладку я считаю обязательной даже для малого бизнеса. Основа у нее простая: площадка формирует отчет, документы на услуги и, при удержаниях, документы по взаимозачету; товар на ее складе до продажи остается собственностью продавца.
Какие документы проверять в 2026 году
Здесь начинается зона реальных потерь. Отчет маркетплейса может быть составлен в произвольной форме, но он должен содержать обязательные реквизиты первичного документа. На сумму вознаграждения и дополнительных услуг площадка обычно выставляет УПД либо счет-фактуру с актом об оказанных услугах. Если суммы удерживаются из выручки, встречаются и акты взаимозачета. Для расчетов на практике удобно держать счет 76 с отдельной аналитикой по каждой площадке.
С 1 января 2026 года для ЭДО есть еще один важный момент: отменено действие электронных форматов ТОРГ-12 и акта выполненных работ, а для электронных накладных и актов нужно применять УПД формата 5.03. Бумажные документы это не затрагивает, но в электронном контуре ждать старый формат уже опасно — закрытие месяца может встать просто из-за неверного документа.
Отдельно советую сверять три цифры по каждому месяцу: сумму продаж по отчету площадки, сумму услуг по закрывающим документам и сумму фактической выплаты на расчетный счет. Если не делать такую тройную сверку, расхождение всплывет поздно: обычно уже на этапе декларации, управленческого P&L или при разборе кассового разрыва.
Проводки, которые упрощают закрытие месяца
Если не усложнять схему, то базовая логика такая: сначала товар уходит на склад площадки, потом по отчету признается продажа, затем принимаются к учету услуги и отдельно — санкции. Главное — не сваливать все удержания в один бухгалтерский смысл. База для учета здесь одна и та же: движение товара через счет 45, расчеты с площадкой через счет 76, штрафы и пени по договору — через прочие расходы на 91.2.
Дебет 45 Кредит 41 — передан товар на склад маркетплейса.
Дебет 76 Кредит 90.1 — отражена выручка по отчету площадки.
Дебет 90.2 Кредит 45 — списана себестоимость проданного товара.
Дебет 90.3 Кредит 68 — начислен НДС, если продавец является плательщиком НДС.
Дебет 44 Кредит 76 — отражены комиссия, логистика, хранение, продвижение и иные услуги, связанные со сбытом, если такой подход закреплен в учетной политике.
Дебет 91.2 Кредит 76 — отражены штрафы, неустойки, удержания санкционного характера.
Дебет 51 Кредит 76 — поступили деньги от маркетплейса за минусом удержаний.
Сами проводки могут немного отличаться по аналитике и настройкам базы, но смысл должен оставаться неизменным: услуга — это услуга, штраф — это штраф, а не «прочее удержание». Иначе вы никогда не поймете, где у бизнеса реально течет маржа.
Типовой кейс: почему собственник путает прибыль с остатком на счете
Покажу на простом примере. За месяц продажи по отчету площадки составили 2 400 000 руб. Себестоимость проданного товара — 1 440 000 руб. Дополнительно удержаны: комиссия 240 000 руб., логистика 170 000 руб., хранение 32 000 руб., продвижение 88 000 руб., штрафы 15 000 руб. Если смотреть только на выплату, руководитель увидит сильно «усохшую» сумму поступления и начнет искать проблему в продажах. Но проблема не в продажах. Проблема в том, что внутри удержаний сидят расходы разной природы, и часть из них управляется быстро, а часть — через изменение модели работы.
Логистика в таком кейсе обычно лечится не бухгалтерской записью, а маршрутом товара и нормой оборачиваемости. Хранение — чисткой хвостов и пересборкой матрицы. Продвижение — нормальным ROMI, а не нервным отключением рекламы. Штрафы — дисциплиной карточек, сроков и склада. Когда каждая сумма живет в своей статье, разговор с собственником резко меняется: вместо вопроса «куда делись деньги?» появляется вопрос «какой процесс съедает деньги?».
Самая полезная управленческая привычка для селлера — разделять отчет о прибыли и отчет о движении денег. Выплата от площадки показывает кассу. Отчет о продажах и расходах показывает экономику месяца.
Что важно для УСН, если удержания списывают из выручки
У селлеров на УСН здесь повторяется одна и та же ошибка: в доходы пытаются взять только сумму, которую площадка перечислила на счет. Но для налогового учета доходом считается полная сумма поступлений от покупателей, а не чистая выплата за вычетом комиссии, логистики, штрафов и иных удержаний. Для объекта «Доходы» это особенно болезненно: сами услуги и удержания налог не уменьшают. Для объекта «Доходы минус расходы» расходы на услуги можно учитывать при наличии закрывающих документов и отчета площадки, подтверждающего удержание и оплату.
Именно поэтому я всегда советую сводить налоговый и управленческий контуры отдельно. В налогах у вас один вопрос: правильно ли признан доход и подтверждены ли расходы. В управленке другой: на чем компания зарабатывает, а на чем теряет. Если соединить эти задачи в одну табличку, обе будут искажены.
Как собрать рабочую аналитику без дорогой автоматизации
Даже если бизнес еще не дорос до полноценной BI-системы, достаточно пяти обязательных аналитик: комиссия, логистика, хранение, продвижение, санкции. Шестой строкой я почти всегда добавляю обратную логистику и возвраты. Дальше все просто: один раз в месяц бухгалтер забирает отчет площадки, УПД и акты, раскладывает удержания по статьям и дает собственнику короткую сводку — что выросло, почему выросло и что нужно делать в следующем месяце.
Хорошая форма такой сводки занимает один экран: выручка, валовая прибыль, все удержания в разрезе статей, доля логистики в выручке, доля продвижения в выручке, сумма штрафов, чистая операционная маржа и разница между прибылью и денежным потоком. После этого собственник перестает спорить с бухгалтерией о «непонятных списаниях» и начинает управлять цифрами как бизнесом, а не как выпиской банка.
Короткий чек-лист на закрытие месяца
Скачать отчет маркетплейса за период и проверить, что в нем есть обязательные реквизиты первички.
Сверить продажи по отчету площадки, сумму удержанных услуг и фактическую выплату на расчетный счет.
Проверить, что товар на складе площадки не списан как проданный раньше отчета о реализации.
Разнести комиссию, логистику, хранение, продвижение и штрафы по разным статьям.
Отдельно проверить санкции: они не должны прятаться внутри «услуг» в бухгалтерии и управленке.
Если работаете через ЭДО, убедиться, что документы на услуги и отгрузку оформлены в актуальном электронном формате.
По УСН проверить, что в доходы взята полная сумма продаж, а не выплата за минусом удержаний.
Если сделать только это, бухгалтер перестанет быть человеком, который «просто закрывает месяц». Он станет тем, кто показывает бизнесу, где заканчиваются продажи и начинается настоящая экономика маркетплейса.