Нет QR-кода по ЭТрН: почему его нет, что показать на дороге и когда нужна новая накладная

Титулы подписаны, машина загружена, а QR-кода у водителя нет. С начала августа я нашёл на форумах перевозчиков и бухгалтеров и в отзывах к приложениям операторов ЭПД 16 вопросов о QR-коде в 13 обсуждениях: почему он не приходит, что показать инспектору, откуда он вообще берётся. 15 из них — после 1 сентября. Двенадцать остались без ответа, ответов со ссылкой на норму — ни одного. В двух случаях машина стояла: водитель не мог уехать без кода, в другом груз выгрузили обратно.
Ниже — что об этом говорят правила обмена ЭПД, Устав и ПДД, а где норм нет — технические документы ГИС ЭПД. Где однозначного ответа нет, я так и пишу.
Откуда берётся QR-код
У каждой ЭТрН один УИД — «уникальный код электронного перевозочного документа» (ПП № 931, Правила, п. 2). Его присваивает ГИС ЭПД или заранее выдаёт оператор из пула, полученного от ГИС (ПП № 931, прил. 1 пп. 7, 8). Все титулы после первого несут этот же УИД.
Т1 оператор отправителя направляет одновременно перевозчику и в ГИС (прил. 1 п. 6 «д»). Перевозчик подписывает Т2 после получения Т1 (п. 11 «а») — ответа ГИС он не ждёт.
ГИС проверяет каждый файл: формат, УИД (уникален ли, выдан ли этому оператору), подпись, порядок файлов, оператора (Правила, п. 15). На схеме в приложении № 2 к правилам после проверки Т1 и Т2 у накладной появляется статус «Груз принят к перевозке».
QR-код появляется, когда ГИС приняла Т1 и Т2. Так сказано в Регламенте информационного взаимодействия с ИС ЭПД (технический документ оператора ГИС, не норма): QR создаётся при «поступлении файлов Т1 и Т2 в ГИС ЭПД» и становится недоступен после Т3 и Т4 с полной выгрузкой. Строит его оператор ИС ЭПД или сам перевозчик из сведений, которые подписала ГИС (ответы Минтранса о взаимодействии с ГИС ЭПД).
Значит, нет QR — ГИС ещё не приняла пару Т1 и Т2. Причин три:
Т2 не подписан или ещё не дошёл. Если отправитель и перевозчик у разных операторов, файл идёт через роуминг; сроков доставки между операторами нормы не устанавливают. Почему документы застревают в пути, я разбирал в статье «ЭТрН висит: почему электронная накладная не доходит до конца».
Файлы ещё не дошли до ГИС. У оператора на это 10 минут с момента получения файла (ПП № 281, п. 2), ГИС отвечает не дольше 10 секунд (ПП № 931, п. 12). Если прошло заметно больше — это уже не ожидание.
ГИС отказала. Файл не прошёл проверку, и ГИС сохранила его, «не принимая … в дальнейшую обработку» (Правила, п. 15(1)).
ГИС отказала: смотрите код ошибки
При отказе правила предусматривают ответ об ошибке с кодом (ПП № 931, пп. 8(1), 15(1)). Если в интерфейсе видно только «ошибка», спросите у оператора код и статус документа в ГИС. Расшифровка кодов и рекомендации — в том же Регламенте информационного взаимодействия: он опубликован на сайтах Минтранса и портала ГИС ЭПД, последняя версия на портале — 2.0.1.
Подробно разберу одну ошибку, потому что на ней видна главная развилка «новая накладная или исправление».
«УИД уже использован» (код 1000411500)
Что значит. По Регламенту — УИД в запросе или в самом файле «использован ранее в другом документе». Проверять уникальность УИД ГИС обязана по правилам (п. 15 «б»), а оператор отправителя ещё до отправки проверяет, не использован ли уже УИД из пула (прил. 1 п. 6 «г»).
Что с файлом. Он не принят, его нужно сформировать заново (Правила, п. 8(1)). Если ГИС выявила расхождения в данных, исправленные файлы формируются не позднее 5 календарных дней (п. 9).
В каких ситуациях возникает, Регламент не расписывает: формула одна — этот УИД уже закреплён за другим документом.
Что делать: сначала найдите первую накладную
Проверьте, не принята ли уже ЭТрН по этой перевозке. Статус видно у вашего оператора. Если первая накладная принята, продолжайте работать с ней. Второй документ по той же перевозке убрать не получится: отозвать или аннулировать ЭТрН, принятую ГИС, нельзя (ответы Минтранса по ГИС ЭПД, раздел 2, вопрос 14).
Если данные в Т1 нужно поменять, всё решает, подписан ли Т2:
до подписания Т2 — новый Т1, «подлежащий новой идентификации», то есть с новым УИД (прил. 1 п. 9). Так же — если перевозчик прислал уведомление об уточнении;
после Т2 — исправленный Т1 с номером и датой исправления и «ранее полученного» УИД, затем перевозчик повторно подписывает Т2 (прил. 1 п. 5 «в»).
Спорный стык: ГИС отклонила Т1 ещё до того, как перевозчик подписал Т2. Правила допускают два прочтения. По п. 9 — новый Т1 с новым УИД. По п. 5 «в» — исправленный Т1 с прежним УИД: там основанием исправления прямо названа ошибка из ГИС, а подписанный Т2 не обязателен. Разъяснений Минтранса нет, в справках операторов встречаются оба варианта.
Исправление или новая ЭТрН: по титулам
Что меняем
Как
УИД
Т1 до подписания Т2
новый Т1
новый (прил. 1 п. 9)
Т1 после Т2
исправленный Т1, затем повторный Т2
прежний (п. 5 «в»)
Т3 (сведения грузополучателя)
исправленный Т3, затем повторный Т4
прежний (п. 5 «к»)
Т4
по тексту правил — через исправленный Т3
прежний (п. 5 «к», п. 21)
Стоимость (Т5)
по согласованию сторон, затем повторный Т6
прежний (п. 5 «о»)
Замена водителя или машины
титул о замене в той же ЭТрН
прежний (п. 5 «д»)
Новый получатель, возврат при отказе от приёмки
указание о переадресовке и переадресовка в той же ЭТрН
прежний (п. 5 «г», «л»)
Смена перевозчика
норм нет; Минтранс — новая ЭТрН (ответы, раздел 2, вопрос 9)
—
По своей инициативе нельзя исправить четыре группы сведений: о передаче груза отправителем, оговорки перевозчика при приёме и при выдаче, сведения грузополучателя о приёме (Правила, п. 10).
Что показать на дороге, если QR нет
QR-код для ЭТрН ни одна норма не требует. ПДД: документы, оформленные в электронном виде, «предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе» (сноска к п. 2.1.1). С 8 сентября 2026 года QR-код через Госуслуги приравнен к предъявлению документов, но только водительского удостоверения и регистрационных документов на машину (ПП № 1088), не накладной.
Порядок предъявления ЭПД «из ГИС» закон поручил Правительству (Устав, ст. 18.1 ч. 2), но он не принят. Проект изменений ПП № 931 с QR-кодом через приложение Госуслуг обсуждался на федеральном портале проектов нормативных актов в декабре 2025 года, постановление не вышло.
Памятка Минтранса и МВД для водителей (PDF на сайте Минтранса, файл от 31.08.2026) перечисляет, что можно показать: QR-код на экране, QR-код, распечатанный на бумаге, копию ЭТрН на бумаге с отметкой об электронной подписи или бумажную накладную в случаях-исключениях. Там же: «Отсутствие у инспектора технической возможности проверки ЭПД в виде QR-кода не является основанием для требования у водителя его копии на бумажном носителе». Памятка — разъяснение, не норма.
Распечатанный QR. В справках некоторых операторов пишут, что распечатка QR «недействительна», потому что код динамический. Памятка 2026 года прямо называет распечатанный QR; про «динамический QR-код» говорила прежняя памятка Минтранса, выложенная в 2023 году.
Штраф. Водителю без документов на груз — предупреждение или 500 ₽ (КоАП, ч. 2 ст. 12.3). По той же памятке до 1 марта 2027 года при бумажных документах сотрудник «ограничивается только устным замечанием», протокол не составляется; то же поручил Президент (Пр-1784). Это не нормы, закон не менялся. Отдельного штрафа для отправителя и перевозчика за то, что ЭТрН нет или её нет в ГИС, в КоАП нет; есть только состав про сведения о спецразрешении в накладной на тяжеловесный груз (ст. 12.21.1 ч. 8, 9).
Считается ли бумажная копия предъявлением оформленной ЭТрН, если ГИС её не приняла, нормы не говорят — это следующий вопрос.
Можно ли грузить и ехать, пока ГИС не приняла
Нормы, которая связывает начало перевозки с ответом ГИС, нет. Устав говорит: груз, «на который не оформлена транспортная накладная», перевозчик не принимает (ст. 8 ч. 3), но что значит «оформлена» для ЭТрН, не определено. Две позиции:
Накладная оформлена, когда стороны подписали Т1 и Т2 и обменялись ими. ЭПД формируются участниками «и подлежат направлению» в ГИС (Устав, ст. 18.1 ч. 1) — это два разных действия. Т2 подписывается после получения Т1, а не после ответа ГИС, и исправления по ответу ГИС правила предусматривают и после приёма груза. Минтранс в новости от 14.08.2026: при временной недоступности системы «перевозочный процесс не останавливается» (это не норма).
Пока ГИС не приняла Т1 и Т2, документ не завершён. Отклонённые файлы ГИС «в дальнейшую обработку» не принимает (Правила, п. 15(1)), а статус «Груз принят к перевозке» по схеме правил появляется только после её проверки.
Бесспорно одно: если Т1 отклонил ещё оператор отправителя, дальше файл не идёт (прил. 1 п. 6 «г»). Перевозчику нечего подписывать, и груз без накладной он не принимает.
Бумага не выход. Отказ ГИС и ошибка по УИД — не случаи приказа Минтранса № 262: там сбой, зафиксированный ГосСОПКА (п. 5), и отсутствие интернета (п. 6).
Коротко: что делать, если QR нет
Проверьте, подписан ли Т2. Нет Т2 — не будет и QR.
Т1 и Т2 подписаны, а QR нет дольше обычного — запросите у оператора статус документа в ГИС и код ошибки.
«УИД уже использован» — сначала найдите первую накладную по этой перевозке, не создавайте дубль.
Меняете данные в Т1: до Т2 — новый Т1 с новым УИД, после Т2 — исправление с прежним УИД.
На дороге — электронный документ или бумажная копия; распечатанный QR памятка Минтранса и МВД допускает.
Вопрос к читателям
Напишите в комментариях: сколько у вас обычно проходит от подписания Т2 до QR-кода? И какие коды ошибок ГИС вы видели чаще всего?
Нормы сверены по текстам актов на 26–28.09.2026: ПП № 931 (ред. ПП № 476, с приложением № 2; изменений после 2023 года нет), ПП № 281, Устав автомобильного транспорта (259-ФЗ), ПДД п. 2.1.1 (ред. ПП № 1088), КоАП ст. 12.3, приказ Минтранса № 262 (ред. приказа № 391), формат ЭТрН ФНС 5.01. Регламент информационного взаимодействия с ИС ЭПД (v2.0.1), памятки Минтранса и МВД, ответы Минтранса по ГИС ЭПД и новости Минтранса — не нормы, приведены как дополнение. Это справочный материал, а не юридическая консультация.