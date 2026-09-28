Нет QR-кода по ЭТрН: почему его нет, что показать на дороге и когда нужна новая накладная

Титулы подписаны, машина загружена, а QR-кода у водителя нет. С начала августа я нашёл на форумах перевозчиков и бухгалтеров и в отзывах к приложениям операторов ЭПД 16 вопросов о QR-коде в 13 обсуждениях: почему он не приходит, что показать инспектору, откуда он вообще берётся. 15 из них — после 1 сентября. Двенадцать остались без ответа, ответов со ссылкой на норму — ни одного. В двух случаях машина стояла: водитель не мог уехать без кода, в другом груз выгрузили обратно.

Ниже — что об этом говорят правила обмена ЭПД, Устав и ПДД, а где норм нет — технические документы ГИС ЭПД. Где однозначного ответа нет, я так и пишу.