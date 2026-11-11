Компенсация при увольнении сотрудника через месяц: как посчитать затраты без двойного учета аванса и когда можно удержать расходы на обучение

Новичок ушёл через месяц: компенсация при увольнении сотрудника за месяц отпускного стажа в условном примере составит 4 666,67 ₽. Зарплату и остальные причитающиеся суммы по общему правилу выплачивают в день увольнения; статья 140 ТК РФ предусматривает исключение для тех, кто в этот день не работал. Сам уход не превращает расходы на подбор и ввод в работу в долг сотрудника. Проверьте последний расчёт, посчитайте затраты за месяц и определите, какие условия оплачиваемого обучения согласовать до следующего найма.
Управляющий передаёт бухгалтеру табель и сведения об оставшихся днях отдыха, владельцу — запись часов наставника. Бухгалтеру адресованы формулы ниже; владелец собирает расходы на подбор и согласует затраты на следующее обучение. Записи управляющего помогут обосновать время на следующего новичка, а проверку выплат и взыскания он передаст тем, кто за неё отвечает.
Проверьте выплаты при увольнении по собственному желанию
Работодатель должен выплатить оставшуюся зарплату за отработанное время, компенсацию неиспользованного отпуска и остальные причитающиеся суммы. Короткий стаж этих обязательств не отменяет. Соберите начисления и сведения о выплаченных суммах, затем проверьте расчёт:
Зарплата, включая положенные доплаты и премии. Уже включённую в неё премию повторно не прибавляют.
Компенсация всех заработанных неиспользованных отпусков по статье 127 ТК РФ.
Другие суммы по закону, трудовому или коллективному договору.
Доплата за оставшиеся дни отдыха за работу в выходные или праздники. При наличии таких дней часть 6 статьи 153 ТК РФ требует выплатить разницу между полагавшейся повышенной и фактически произведённой оплатой.
Сам по себе уход по собственному желанию не даёт права на выходное пособие. Статья 178 ТК РФ предусматривает пособие в размере среднего месячного заработка при ликвидации организации или сокращении её численности либо штата. Трудовой или коллективный договор может предусматривать другие случаи выплаты: проверьте условия.
По статье 84.1 ТК РФ увольнение оформляют приказом, работника знакомят с ним под роспись. Если ознакомить его невозможно или он отказался, это отмечают на приказе. В день прекращения договора выдают трудовую книжку либо сведения о трудовой деятельности и рассчитываются с работником.
Как рассчитывается компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
За месяц отпускного стажа полагается пропорциональная компенсация неиспользованного отпуска. Она положена и сотруднику, который ещё не получил права использовать ежегодный отпуск: это разъяснил Роструд в письме от 08.06.2007 № 1920-6. Но месяц после приёма не всегда равен месяцу отпускного стажа. Какие периоды учитывать и исключать, определяет статья 121 ТК РФ.
Следующие шаги и формулы предназначены бухгалтеру:
Определите отпускной стаж. При коротком стаже компенсацию считают пропорционально по пункту 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утверждённых НКТ СССР 30.04.1930 № 169. По пункту 35 остаток менее половины месяца исключают, не менее половины округляют до месяца. Статья 423 ТК РФ допускает применение прежних актов в части, которая не противоречит кодексу.
Посчитайте неиспользованные дни. При обычном отпуске 28 календарных дней по статье 115 ТК РФ за месяц приходится 28/12 дня. Проверьте дополнительные, удлинённые и уже использованные отпуска.
Определите средний дневной заработок по статье 139 ТК РФ и Положению, утверждённому постановлением Правительства РФ от 24.04.2025 № 540. Заработок новичка за месяц нельзя просто разделить на 12 и на 29,3.
Умножьте средний дневной заработок на неиспользованные дни. Сохраните исходные данные и порядок округления, чтобы расчёт можно было воспроизвести.
По пункту 10 Положения № 540 зарплату за неполный расчётный период делят на сумму: 29,3 × полные месяцы + расчётные дни неполных месяцев. Для каждого неполного месяца расчётные дни равны 29,3 / календарные дни месяца × календарные дни, приходящиеся на отработанное время. Исключаемые периоды проверяют по пункту 5.
Если в расчётном периоде и ранее не было заработка и отработанных дней, по пункту 7 берут фактически начисленную зарплату за отработанные дни месяца увольнения. Если до увольнения заработка и отработанных дней не было совсем, по пункту 8 расчёт ведут из тарифной ставки или оклада.
В условном примере сотрудник принят по бессрочному договору 01.11.2026 и увольняется 30.11.2026. Весь месяц отработан без исключаемых периодов, отпуск составляет 28 дней, использованных и дополнительных дней нет. При придуманной зарплате 58 600 ₽ средний дневной заработок равен 58 600 / 29,3 = 2 000 ₽. Компенсация составляет 2 000 × 28/12 = 4 666,67 ₽.
В письме Роструда № 1920-6 приведено 2,33 дня за месяц; в примере точная дробь сохранена до итоговой суммы. Округление стажа до месяцев и округление компенсируемых дней — разные операции. По письму Министерства здравоохранения и социального развития России от 07.12.2005 № 4334-17 округление дней законом не предусмотрено. Если работодатель округляет до целых дней, то в пользу работника.
Статья 127 ТК РФ также допускает отпуск с последующим увольнением по письменному заявлению, кроме увольнения за виновные действия. Обязанности предоставлять такой отпуск по любому заявлению у работодателя нет. Если отпуск предоставлен, днём увольнения будет его последний день.
Соблюдайте срок выплат при увольнении, даже если спорите о сумме
Все причитающиеся суммы выплачивают в день увольнения по статье 140 ТК РФ. Если сотрудник в этот день не работал, заплатить нужно не позднее следующего дня после предъявления требования о расчёте. При споре неоспариваемую сумму выплачивают в установленный статьёй срок.
По статье 80 ТК РФ работник должен письменно предупредить об уходе не позднее чем за две недели, если законом не установлен иной срок. Отсчёт начинается на следующий день после получения заявления работодателем. По соглашению сторон договор можно прекратить раньше. Для увольнения на испытательном сроке порядок проверяют отдельно.
За задержку статья 236 ТК РФ предусматривает компенсацию не ниже 1/150 действующей ключевой ставки Банка России от невыплаченной в срок суммы за каждый день. Дни считают со следующего дня после срока выплаты по день фактического расчёта включительно. При частичной выплате берут остаток, при изменении ставки учитывают соответствующие периоды.
Компенсацию платят независимо от вины работодателя; договор или локальный акт может повысить её размер. Статья охватывает и своевременно не начисленные суммы, если право на них признал суд. Отсутствие начисления само по себе не освобождает от компенсации.
Отделите расходы на подбор от долга сотрудника
Законный уход сам по себе не даёт права переложить на сотрудника обычные расходы на подбор и ввод в работу. Оплату вакансии, услуги агентства и время наставника учитывают в затратах компании. Запись этих сумм в таблице не доказывает обязанности работника их возместить.
Статья 249 ТК РФ регулирует затраты на обучение и не охватывает подбор. Для материальной ответственности по статье 233 обычно нужны виновное противоправное поведение и доказанный размер ущерба, если закон не предусматривает иного. По статье 238 возмещается прямой действительный ущерб; упущенная выгода с работника не взыскивается.
Ознакомление с работой и обычные объяснения наставника сами по себе не дают оснований требовать возврата затрат на обучение. Но и считать любое внутреннее обучение невозмещаемым неверно: статья 202 допускает индивидуальную и другие формы ученичества. Проверять нужно содержание обучения, документы и обстоятельства увольнения.
Проверьте отдельно возмещение обучения и право на удержание
Статья 249 ТК РФ предусматривает возмещение затрат на обучение при увольнении без уважительных причин до окончания согласованного срока последующей работы. Этот срок должен быть указан в письменном трудовом договоре или соглашении об обучении за счёт работодателя. По общему правилу затраты возмещают пропорционально фактически не отработанному после обучения времени; статья допускает иное условие в договоре или соглашении.
Прежде чем требовать возмещения, проверьте документы об обучении и оплате, согласованный срок работы, оставшееся время и причины увольнения. Подпись под соглашением не гарантирует возврата денег при любом уходе. Произвольно назначить сумму возмещения она также не позволяет.
Требование о возмещении не разрешает вычесть весь заявленный долг из окончательного расчёта. Статья 137 ТК РФ допускает удержания только по основаниям закона. Обычный предел по статье 138 составляет 20% каждой выплаты зарплаты, но есть специальные исключения. Сам по себе этот предел права на удержание не даёт.
Сначала по статье 247 установите размер и причины ущерба, запросите письменное объяснение работника. Затем сравните установленную сумму со средним месячным заработком и проверьте срок для распоряжения. Статья 248 допускает взыскание по распоряжению работодателя, если сумма не выше среднего месячного заработка. Распоряжение нужно сделать не позднее месяца после окончательного установления размера ущерба.
Условие судебного взыскания по статье 248 можно передать так:
Если месячный срок истёк либо работник не согласен возместить ущерб добровольно, а сумма подлежащего взысканию ущерба превышает его средний месячный заработок, то взыскание производится судом.
Условная ситуация: работник не согласен добровольно возместить установленную сумму. Если сумма не выше его среднего месячного заработка и месячный срок после окончательного установления размера ущерба ещё не истёк, взыскание по распоряжению работодателя допускается и при таком несогласии. Если работник не согласен, а сумма превышает его средний месячный заработок, для взыскания нужен суд. Если месячный срок уже истёк, взыскать по распоряжению работодателя нельзя — потребуется судебный порядок.
Управляющий передаёт документы об обучении, записи о его прохождении и известные ему обстоятельства ухода тому, кто проверяет основания взыскания. Добровольное возмещение также допускается. Способ возврата денег проверяют отдельно от обязанности своевременно рассчитаться.
Посчитайте затраты на месяц работы ушедшего новичка без двойного учёта зарплаты
Цена месяца для работодателя включает начисленную зарплату, отпускную компенсацию, применимые взносы, расходы на подбор и оценку времени наставника. Она отличается от остатка к выплате при увольнении. Для следующего найма полезны оба расчёта.
Бухгалтеру для расчёта цены месяца нужны начисления, применимые взносы и собранные руководителем данные о подборе и часах наставника. Все денежные данные примера придуманы для расчёта и не взяты из практики компании. Условия работы новичка те же: полностью отработанный ноябрь 2026 года. Час наставника оценён делением условной зарплаты 79 500 ₽ на 159 часов — федеральную норму ноября при 40-часовой неделе.
Статья затрат
Условный расчёт
Начисленная зарплата новичка, включая уже выплаченную часть
58 600 ₽
Компенсация отпуска
2 000 × 28/12 = 4 666,67 ₽
Применимые взносы на зарплату и компенсацию
В
Подбор, отнесённый на этот найм
5 000 ₽
Время наставника
8 × (79 500 / 159) = 4 000 ₽
Итого по нашим расчётам
72 266,67 ₽ + В
Сумму взносов нужно уточнить у бухгалтера: тариф зависит от условий статей 425 и 427 НК РФ. Самой принадлежности к МСП для льготы недостаточно. На компенсацию неиспользованного отпуска освобождение увольнительных компенсаций от взносов не распространяется: это предусмотрено подпунктом 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ.
В окончательном расчёте уже выплаченную зарплату вычитают из начисленной, добавляют остальные причитающиеся суммы и учитывают обязательные и допустимые удержания. В цене месяца зарплата включена целиком один раз: аванс повторно не прибавляют. Начисления из таблицы не равны сумме к выдаче на руки.
Стоимость пакета объявлений о вакансиях распределяют между наймами. Часы наставника повторно не добавляют, если их стоимость вошла в другую строку. Здесь посчитано, сколько стоит его штатное время: отдельной доплаты за обучение могло не быть. Для расчёта по конкретному наставнику нужны его режим и индивидуальная норма часов.
Сумма затрат в таблице не равна чистому убытку: новичок мог выполнить полезную работу.
Что записать до обучения следующего новичка
За неделю разберите последнее раннее увольнение и подготовьте условия следующего обучения. Ранние уходы новичков включены в перечень тем кадровой конференции, заявленной на 16 ноября 2026 года в Москве. Для оценки собственных затрат понадобятся документы компании и записи управляющего.
Сверьте последний расчёт. Бухгалтер проверяет начисления, отпускной стаж, выплаченные суммы и срок расчёта. Управляющий передаёт сведения об отработанном времени и оставшихся днях отдыха за работу в выходные или праздники.
Соберите цену месяца по таблице. Запишите расходы на подбор и часы обучения. На всех точках используйте одинаковые строки, чтобы владелец мог сравнить расчёты без поездок.
До приёма определите порядок ввода. Запишите, чему учат новичка, кто отвечает за обучение, как проверят готовность и учтут время. Владелец согласует время руководителя и расходы на отдельное обучение.
До оплачиваемого обучения письменно согласуйте условия. Укажите предмет обучения, подтверждаемые расходы, срок последующей работы и условия возмещения. Сохраните договоры, платёжные документы и подтверждение прохождения обучения.
Если используется ученический договор по статьям 198–200 ТК РФ, его заключает работодатель — юридическое лицо, письменно в двух экземплярах. В договоре указывают стороны, конкретную квалификацию, обязанности обеспечить и пройти обучение, срок последующей работы по квалификации, срок ученичества и оплату. Такой договор не обязателен для любого обучения: статья 249 также называет трудовой договор и соглашение об обучении.