Компенсация при увольнении сотрудника через месяц: как посчитать затраты без двойного учета аванса и когда можно удержать расходы на обучение

Как рассчитывается компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении

За месяц отпускного стажа полагается пропорциональная компенсация неиспользованного отпуска. Она положена и сотруднику, который ещё не получил права использовать ежегодный отпуск: это разъяснил Роструд в письме от 08.06.2007 № 1920-6. Но месяц после приёма не всегда равен месяцу отпускного стажа. Какие периоды учитывать и исключать, определяет статья 121 ТК РФ.

Следующие шаги и формулы предназначены бухгалтеру:

Определите отпускной стаж. При коротком стаже компенсацию считают пропорционально по пункту 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утверждённых НКТ СССР 30.04.1930 № 169. По пункту 35 остаток менее половины месяца исключают, не менее половины округляют до месяца. Статья 423 ТК РФ допускает применение прежних актов в части, которая не противоречит кодексу. Посчитайте неиспользованные дни. При обычном отпуске 28 календарных дней по статье 115 ТК РФ за месяц приходится 28/12 дня. Проверьте дополнительные, удлинённые и уже использованные отпуска. Определите средний дневной заработок по статье 139 ТК РФ и Положению, утверждённому постановлением Правительства РФ от 24.04.2025 № 540. Заработок новичка за месяц нельзя просто разделить на 12 и на 29,3. Умножьте средний дневной заработок на неиспользованные дни. Сохраните исходные данные и порядок округления, чтобы расчёт можно было воспроизвести.

По пункту 10 Положения № 540 зарплату за неполный расчётный период делят на сумму: 29,3 × полные месяцы + расчётные дни неполных месяцев. Для каждого неполного месяца расчётные дни равны 29,3 / календарные дни месяца × календарные дни, приходящиеся на отработанное время. Исключаемые периоды проверяют по пункту 5.

Если в расчётном периоде и ранее не было заработка и отработанных дней, по пункту 7 берут фактически начисленную зарплату за отработанные дни месяца увольнения. Если до увольнения заработка и отработанных дней не было совсем, по пункту 8 расчёт ведут из тарифной ставки или оклада.

В условном примере сотрудник принят по бессрочному договору 01.11.2026 и увольняется 30.11.2026. Весь месяц отработан без исключаемых периодов, отпуск составляет 28 дней, использованных и дополнительных дней нет. При придуманной зарплате 58 600 ₽ средний дневной заработок равен 58 600 / 29,3 = 2 000 ₽. Компенсация составляет 2 000 × 28/12 = 4 666,67 ₽.

В письме Роструда № 1920-6 приведено 2,33 дня за месяц; в примере точная дробь сохранена до итоговой суммы. Округление стажа до месяцев и округление компенсируемых дней — разные операции. По письму Министерства здравоохранения и социального развития России от 07.12.2005 № 4334-17 округление дней законом не предусмотрено. Если работодатель округляет до целых дней, то в пользу работника.

Статья 127 ТК РФ также допускает отпуск с последующим увольнением по письменному заявлению, кроме увольнения за виновные действия. Обязанности предоставлять такой отпуск по любому заявлению у работодателя нет. Если отпуск предоставлен, днём увольнения будет его последний день.