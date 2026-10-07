Обучение по охране труда: как применять новые сроки к старым протоколам

Можно ли перенести обучение по старому протоколу

В сентябре на портале Роструда «Онлайнинспекция.РФ» появились ответы о применении новых сроков к ранее пройденному обучению. Их рассмотрел Гарант в обзоре от 6 октября 2026 года.

В ответе № 253946 от 01.09.2026 указано: если срок предыдущего обучения не истёк, применяется новый трёхлетний интервал. Ответы № 254309 от 07.09.2026 и № 254553 от 10.09.2026 подтверждают этот подход. Условие об отсутствии специальной периодичности сохраняется.

Например, работник прошёл обучение и проверку знаний в ноябре 2025 года. Раньше очередной курс планировали на ноябрь 2026 года. Если для его работ нет специального срока, следующее плановое обучение можно провести в ноябре 2028 года, до истечения трёхлетнего интервала. Именно такой случай разобран в ответе № 254553.

Три года отсчитывают от прежней проверки знаний. Дата вступления поправок в силу не становится новой точкой отсчёта.

Если ежегодный срок истёк ещё до поправок, ситуация требует отдельного рассмотрения. Приведённые ответы не позволяют считать ранее допущенную просрочку устранённой.

Ответы портала разъясняют позицию ведомства. Самостоятельной переходной нормы они не устанавливают.