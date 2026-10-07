Обучение по охране труда: как применять новые сроки к старым протоколам

С 31 августа 2026 года обучение работам повышенной опасности по программе «в» в общем случае проводят раз в три года вместо ежегодного. Роструд разъяснил, что новый интервал можно применять и к прежнему обучению, если его срок ещё не истёк. Но для отдельных работ сохраняется специальная периодичность. Поэтому переносить очередное обучение нужно с учётом того, какие работы выполняет сотрудник.
Что изменилось
Постановление Правительства РФ от 30.06.2026 № 805 изменило пункт 60 Правил обучения по охране труда, утверждённых постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.
Речь идёт о программе, предусмотренной подпунктом «в» пункта 46, – обучении безопасным методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности. Если соответствующие нормативные акты устанавливают периодичность такого обучения, применяют указанный в них срок. При отсутствии специального требования обучение проводят не реже одного раза в три года.
Поправки действуют с 31 августа 2026 года. Сроки, установленные правилами по охране труда для конкретных работ, они не изменили.
Можно ли перенести обучение по старому протоколу
В сентябре на портале Роструда «Онлайнинспекция.РФ» появились ответы о применении новых сроков к ранее пройденному обучению. Их рассмотрел Гарант в обзоре от 6 октября 2026 года.
В ответе № 253946 от 01.09.2026 указано: если срок предыдущего обучения не истёк, применяется новый трёхлетний интервал. Ответы № 254309 от 07.09.2026 и № 254553 от 10.09.2026 подтверждают этот подход. Условие об отсутствии специальной периодичности сохраняется.
Например, работник прошёл обучение и проверку знаний в ноябре 2025 года. Раньше очередной курс планировали на ноябрь 2026 года. Если для его работ нет специального срока, следующее плановое обучение можно провести в ноябре 2028 года, до истечения трёхлетнего интервала. Именно такой случай разобран в ответе № 254553.
Три года отсчитывают от прежней проверки знаний. Дата вступления поправок в силу не становится новой точкой отсчёта.
Если ежегодный срок истёк ещё до поправок, ситуация требует отдельного рассмотрения. Приведённые ответы не позволяют считать ранее допущенную просрочку устранённой.
Ответы портала разъясняют позицию ведомства. Самостоятельной переходной нормы они не устанавливают.
Какой срок применять к конкретным работам
Чтобы определить дату следующего обучения, нужно проверить требования к выполняемым работам. В некоторых правилах периодичность зависит не только от вида работ, но и от группы или функций сотрудника.
В таблице приведены примеры таких требований. Это не полный перечень отраслевых правил. Если специальный срок не установлен, для программы «в» применяют общий интервал из пункта 60 Правил № 2464.
Работы
и категория работников
Периодичность обучения
Основание
Работы на высоте – 1 и 2 группы
Не реже одного раза в 3 года
Пункт 23 Правил № 782н
Работы на высоте – 3 группа
Не реже одного раза в 5 лет
Пункт 23 Правил № 782н
Работы в ограниченных и замкнутых пространствах – 1 и 2 группы, кроме указанных ниже функций
Не реже одного раза в 3 года
Пункт 24 Правил № 902н
Оценка параметров среды и спасение в ограниченных и замкнутых пространствах
Ежегодно
Пункт 24 Правил № 902н
Работы в ограниченных и замкнутых пространствах – 3 группа
Не реже одного раза в 5 лет
Пункт 25 Правил № 902н
Электросварочные и газосварочные работы в сфере действия Правил № 884н
Отдельный срок в этих Правилах не установлен. По программе «в» – не реже одного раза в 3 года, если иной применимый НПА не устанавливает другой срок
Правила № 884н и пункт 60 Правил № 2464
Работы на высоте со средствами подмащивания либо на площадках с защитными ограждениями от 1,1 м
Необходимость периодического обучения определяется работодателем в СУОТ. Для обучения по программе «в» учитывают также пункт 60
Пункт 22 Правил № 782н
Перенос обучения не означает отмену ежегодной проверки знаний. Для работ на высоте это разные процедуры. Работники 1 и 2 групп обучаются не реже одного раза в три года, а знания проверяют ежегодно, без обучения. Пункт 32 Правил № 782н устанавливает ежегодную проверку также для работников, использующих средства подмащивания или работающих на площадках и рабочих местах с защитными ограждениями высотой от 1,1 м. Для каждой категории работников 3 группы необходимость и периодичность проверки определяет работодатель – это предусмотрено пунктом 33.
Сроки могут различаться и у одного работника. Например, сварщик выполняет сварочные работы и участвует в спасении людей из ограниченных и замкнутых пространств. Обучение действиям по спасению остаётся ежегодным по пункту 24 Правил № 902н.