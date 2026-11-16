Психиатрическое освидетельствование раз в пять лет: кого затронет требование с марта 2027 года

Требование содержится в приказе Минздрава от 10.11.2026 № 930н, зарегистрированном в Минюсте 12 ноября под № 89121. Приказ № 930н вступает в силу с 1 марта 2027 года и дополняет приложение № 1 к приказу Минздрава от 20.05.2022 № 342н новым пунктом 4¹⁽¹⁾. Сам приказ № 342н действует до 1 сентября 2028 года.
Кому потребуется повторное освидетельствование
Для применения нового срока должны совпасть два условия. Работник осуществляет вид деятельности, предусмотренный приложением № 2 к приказу № 342н, при этом в отношении него не проводятся обязательные периодические медосмотры по статье 220 ТК РФ. В таком случае психиатрическое освидетельствование нужно проходить не реже одного раза в пять лет.
Одного отсутствия медосмотров недостаточно. Сначала работодателю нужно установить, относится ли работа сотрудника к перечню № 342н.
Что установлено при проверке
Применяется ли новый пятилетний срок
Деятельность есть в перечне № 342н, обязательные периодические медосмотры не проводятся
Да
Деятельность есть в перечне № 342н, обязательные периодические медосмотры проводятся
Пятилетний срок по новому пункту не применяется; сохраняются иные основания освидетельствования, предусмотренные приказом № 342н
Деятельности нет в перечне № 342н
Отсутствие медосмотров само по себе не создаёт обязанности проходить освидетельствование по этому порядку
Речь идёт именно об обязательных периодических медосмотрах. Сведения о диспансеризации или обследованиях по ДМС не отвечают на вопрос, подпадает ли сотрудник под поправку.
Возможна и другая ситуация: периодический медосмотр положен, но работодатель его не организовал. Буквально новый пункт говорит о работниках, в отношении которых медосмотры «не проводятся», и отдельно этот случай не разбирает. По нашему мнению, нарушение обязанности по медосмотрам нельзя считать основанием для замены одной процедуры другой. Работодателю нужно устранить нарушение и проверить основания для обеих процедур.
А если работник проходит периодические медосмотры?
Для него сохраняется основание, предусмотренное пунктом 4¹ приложения № 1 к приказу № 342н. Если на обязательном периодическом медосмотре выявлены признаки психического расстройства, работодатель направляет сотрудника на психиатрическое освидетельствование.
Новое правило о пяти годах это основание не отменяет. Приём психиатра во время медосмотра нельзя приравнивать к прохождению освидетельствования. Для последнего работодатель выдаёт отдельное направление, а решение о пригодности к деятельности принимает комиссия врачей-психиатров в медицинской организации с соответствующей лицензией.
От какой даты отсчитывать пять лет
В приказе названа дата выдачи заключения по результатам психиатрического освидетельствования. Именно её нужно взять из документов сотрудника. Дата трудоустройства или прохождения периодического медосмотра для этого расчёта не подходит.
Допустим, заключение выдали 15 апреля 2022 года. Пять лет истекут 15 апреля 2027 года. При составлении графика нужно оставить время на направление и само освидетельствование.
Отдельного переходного срока для старых заключений приказ № 930н не предусматривает. Пять лет отсчитываются от даты их выдачи, а не заново с 1 марта 2027 года.
Из этого следует практический вывод: если к 1 марта 2027 года пять лет уже прошли и работник подпадает под новый пункт, повторное освидетельствование следует организовать к началу применения требования. Это вывод из установленного порядка отсчёта, а не отдельный срок, прямо названный в приказе. Поэтому такие заключения стоит выявить заранее и согласовать даты с медицинской организацией. Ожидание дополнительных разъяснений само по себе отсрочки не даёт.
С чего начать работодателю
Сначала кадровик и специалист по охране труда могут сверить сотрудников по перечню № 342н с теми, кто проходит обязательные периодические медосмотры. После этого станет понятно, для кого нужно проверить даты психиатрических заключений.
Результат удобно записать в рабочую таблицу. Помимо фамилии и должности, в ней понадобятся вид деятельности по перечню, основание для периодического медосмотра, дата заключения и предполагаемый срок следующего освидетельствования. Отдельно отметьте работников, у которых к 1 марта 2027 года с даты заключения пройдёт пять лет: их направления нужно подготовить в первую очередь.
Это позволит оценить расходы на 2027 год и обсудить с медицинской организацией сроки приёма. Отправлять весь персонал на повторное освидетельствование из-за выхода приказа не требуется: сначала нужно определить, на кого распространяется новая периодичность.