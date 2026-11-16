Психиатрическое освидетельствование раз в пять лет: кого затронет требование с марта 2027 года

Кому потребуется повторное освидетельствование

Для применения нового срока должны совпасть два условия. Работник осуществляет вид деятельности, предусмотренный приложением № 2 к приказу № 342н, при этом в отношении него не проводятся обязательные периодические медосмотры по статье 220 ТК РФ. В таком случае психиатрическое освидетельствование нужно проходить не реже одного раза в пять лет.

Одного отсутствия медосмотров недостаточно. Сначала работодателю нужно установить, относится ли работа сотрудника к перечню № 342н.

Что установлено при проверке Применяется ли новый пятилетний срок Деятельность есть в перечне № 342н, обязательные периодические медосмотры не проводятся Да Деятельность есть в перечне № 342н, обязательные периодические медосмотры проводятся Пятилетний срок по новому пункту не применяется; сохраняются иные основания освидетельствования, предусмотренные приказом № 342н Деятельности нет в перечне № 342н Отсутствие медосмотров само по себе не создаёт обязанности проходить освидетельствование по этому порядку

Речь идёт именно об обязательных периодических медосмотрах. Сведения о диспансеризации или обследованиях по ДМС не отвечают на вопрос, подпадает ли сотрудник под поправку.

Возможна и другая ситуация: периодический медосмотр положен, но работодатель его не организовал. Буквально новый пункт говорит о работниках, в отношении которых медосмотры «не проводятся», и отдельно этот случай не разбирает. По нашему мнению, нарушение обязанности по медосмотрам нельзя считать основанием для замены одной процедуры другой. Работодателю нужно устранить нарушение и проверить основания для обеих процедур.