Что ответил Минтруд про преподавателей

В письме от 20.08.2026 № 15-2/ООГ-1520 ведомство разбирало конкретную ситуацию: педагоги пользуются офисной техникой, интерактивной доской и другими техническими средствами обучения. Можно ли освободить их от первичного и повторного инструктажей?

Минтруд не приравнял все технические средства обучения к офисной технике. В ответе предложено учитывать выявленные при оценке профессиональных рисков опасности, должностные обязанности и характер работы. Решение принимает работодатель.

Поэтому ссылаться на письмо как на разрешение освободить всех преподавателей было бы ошибкой. Это разъяснение по обращению, а не новая норма.