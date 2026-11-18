Бухгалтер работает за компьютером, преподаватель – с интерактивной доской. Можно ли включить обоих в перечень освобождённых от первичного инструктажа? Минтруд рассмотрел вопрос о педагогах, но готового списка должностей не предложил. Работодателю придётся проверить, что сотрудники делают на самом деле.
Что ответил Минтруд про преподавателей
В письме от 20.08.2026 № 15-2/ООГ-1520 ведомство разбирало конкретную ситуацию: педагоги пользуются офисной техникой, интерактивной доской и другими техническими средствами обучения. Можно ли освободить их от первичного и повторного инструктажей?
Минтруд не приравнял все технические средства обучения к офисной технике. В ответе предложено учитывать выявленные при оценке профессиональных рисков опасности, должностные обязанности и характер работы. Решение принимает работодатель.
Поэтому ссылаться на письмо как на разрешение освободить всех преподавателей было бы ошибкой. Это разъяснение по обращению, а не новая норма.
Какие условия нужно проверить
Основание для освобождения – пункт 13 Правил обучения по охране труда № 2464. Он допускает освобождение, если опасности трудовой деятельности связаны исключительно с указанной в нём офисной техникой и бытовой техникой, не используемой в производственном процессе. Для копировальной техники предусмотрены уточнения по типу и использованию. Условия труда по СОУТ должны быть оптимальными или допустимыми.
Безопасные методы работы с такой техникой включают в программу вводного инструктажа. Перечень освобождённых профессий и должностей утверждает работодатель. Повторный инструктаж для освобождённых от первичного не проводится – это следует из пункта 15.
Один только класс условий труда 2 вопроса не решает. Он подтверждает результат СОУТ, но сам по себе не описывает весь состав работы человека.
Одинаковая должность – разные решения
Ниже – условные ситуации для проверки решения, а не готовый перечень освобождённых работников.
Ситуация
Что выяснить до включения в перечень
Бухгалтер работает в кабинете за компьютером
Соответствуют ли фактические обязанности описанию офисной работы, какие опасности выявлены, каковы результаты СОУТ
Бухгалтер также участвует в инвентаризации на действующем складе
Куда он проходит, есть ли рядом движение погрузчиков, что именно делает при инвентаризации
Преподаватель пользуется интерактивной доской
Какое оборудование используется, кто его подключает и обслуживает, ограничивается ли работа проведением занятий
Преподаватель ведёт практикум с оборудованием
Какие операции он выполняет и какие опасности возникают при подготовке и проведении практикума
Например, в двух подразделениях могут работать бухгалтеры с одинаковым названием должности. Один получает документы в электронном виде, другой регулярно выходит на склад пересчитывать имущество. Переносить решение с первого на второго без проверки его обязанностей нельзя.
С интерактивной доской вопрос похожий. Само название устройства ещё не объясняет, что делает преподаватель. На наш взгляд, полезнее описать обычный рабочий день – от подготовки аудитории до завершения занятия – и сопоставить эти действия с результатами оценки рисков.
Что подготовить кадровику и специалисту по охране труда
Начать удобнее с небольшой рабочей таблицы: должность и подразделение, реальные операции, используемая техника, выявленные опасности, результат СОУТ, предлагаемое решение. Это рекомендация для внутренней проверки; отдельную форму такой таблицы пункт 13 не устанавливает.
Затем нужно сверить предложенный перечень с руководителями подразделений. Именно здесь могут обнаружиться обязанности, которых нет в привычном описании «работает за компьютером».
Вводный инструктаж сохраняется. Освобождение от первичного и повторного инструктажей также не означает автоматического освобождения от всех остальных видов инструктажа и обучения: основания для них проверяют отдельно.
Если работнику добавили складские операции, лабораторные занятия или работу с новым оборудованием, прежнее обоснование стоит пересмотреть. Старое название должности может остаться, а основания для освобождения – измениться.