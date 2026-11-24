Компания хочет больше продаж и увеличивает расходы на привлечение клиентов. При этом часть заявок обрабатывается с задержкой, предложения остаются без обсуждения, а клиентская база месяцами лежит без движения. Прежде чем покупать дополнительный поток, стоит проверить, как отдел работает с уже привлеченными людьми.

Компания хочет больше продаж и увеличивает расходы на привлечение клиентов. При этом часть заявок обрабатывается с задержкой, предложения остаются без обсуждения, а клиентская база месяцами лежит без движения.

Прежде чем покупать дополнительный поток, стоит проверить, как отдел работает с уже привлечёнными людьми.

Резерв может находиться в обработке заявок, возвращении к отложенным сделкам и допродажах. Но для его использования нужны ответственные, план, мотивация и обучение.

1. Устраните потери в текущих заявках

Начните с пути клиента от обращения до покупки.

Проверьте:

как быстро заявки получают ответственного;

сколько времени клиент ждёт первого контакта;

что происходит после недозвона;

выполняются ли обещанные сроки;

согласован ли следующий шаг после разговора или отправки предложения.

Посмотрите конверсии по отдельным этапам. Если менеджеры проводят встречи, но затем клиенты перестают отвечать, нужно разбирать содержание встреч и дальнейшие действия.

Сопоставьте показатели с реальными звонками и перепиской. Статус «думает» ничего не говорит о том, какие вопросы остались у клиента и когда продолжится обсуждение.

Проверьте нагрузку менеджеров. Если у сотрудника слишком много открытых сделок, часть договорённостей может оставаться без исполнения. Дополнительные заявки в такой ситуации увеличат очередь.

Выберите один подтверждённый сбой, измените порядок работы и проверьте результат.

2. Выделите работу с базой в отдельную задачу

Просьба «когда будет время, позвоните старым клиентам» оставляет работу с базой без приоритета. При наличии свежих заявок менеджеры будут возвращаться к ним.

Для системной работы нужны:

закреплённые сотрудники;

руководитель, который отвечает за организацию;

отдельный план;

понятная мотивация;

обучение работе с выбранными клиентами.

При достаточном объёме базы можно выделить группу специалистов. В небольшой команде важно хотя бы закрепить ответственность и время, сопоставив задачу с текущей нагрузкой.

Разделите базу по ситуации клиента: уже покупал, перенёс решение, отказался по определённой причине, перестал выходить на связь. Для этих групп нужны разные предложения и сценарии разговора.

Учитывайте историю: что человек приобретал, какие вопросы задавал, о чём договаривался с менеджером. Повторный контакт должен продолжать отношения с компанией.

3. Возвращайтесь к отложенным сделкам с основанием

Вопрос «вы ещё думаете?» не помогает понять, что изменилось с прошлого разговора.

Перед контактом менеджер должен выяснить, почему остановилась сделка. Наступил ли согласованный срок? Появился ли ответ на вопрос? Есть ли подходящий вариант, которого раньше не было?

Если клиент перенёс покупку, вернитесь в оговорённое время. Если сомневался в решении конкретной задачи — подготовьте содержательный ответ.

При этом не каждая старая заявка должна оставаться активной бесконечно. Когда потребность утратила актуальность, договорённости неоднократно срываются, а движения нет, нужно корректно завершить текущую работу. Зафиксируйте причину и определите, есть ли основание вернуться позже.

Так менеджеры сохраняют время для клиентов с реальной перспективой покупки.

4. Постройте систему допродаж

Задание «предлагайте что-нибудь ещё» не объясняет сотруднику, кому, что и зачем продавать.

Начните с продуктовой матрицы: какие товары, услуги или тарифы подходят клиентам в разных ситуациях. Предложение может быть дороже или доступнее первоначального — выбор должен соответствовать потребности.

Например, расширенный вариант имеет смысл, если он решает дополнительную задачу клиента. Более доступный продукт стоит обсуждать, когда первоначальное предложение ему не подходит, а задача остаётся актуальной.

Дальше нужны ещё три элемента.

План. Определите ожидаемый результат и клиентов, за счёт которых его предполагается получить. Основания расчёта нужно проверять на практике.

Мотивация. Сотрудник должен понимать, как эта работа влияет на его вознаграждение. Если внимание руководителя и система оплаты поддерживают только свежие заявки, допродажи будут конкурировать с ними за время.

Обучение. Разберите продуктовые связки, вопросы для выявления потребности, примеры предложений и возражения. Проверьте, умеют ли менеджеры объяснить пользу следующей покупки.

5. Проверяйте применение и результат

Разбор звонков должен завершаться конкретным изменением в работе. Выберите одну-две точки для отработки и прослушайте следующие разговоры.

Изучайте успешные сделки: какие вопросы помогли подобрать продукт, как менеджер использовал историю клиента, почему предложение оказалось подходящим. Найденные приёмы проверяйте и передавайте команде.

Результаты смотрите отдельно по новым обращениям, базе и допродажам. Иначе рост одного направления может скрыть проблемы другого.

Оценивайте не только сумму продаж, но и конверсию, средний чек, скидки и нагрузку. Дополнительный оборот должен соответствовать экономике бизнеса.

С чего начать

Выберите один резерв: необработанные заявки, конкретный сегмент базы или подходящую связку продуктов.

Назначьте ответственного, определите план, подготовьте сотрудников и согласуйте дату проверки. Оцените сначала выполнение действий, затем — результат с учётом цикла продажи.

Сохранение рекламного бюджета не исключает затрат на организацию и обучение. Но такая работа позволяет проверить, насколько полно бизнес использует уже привлечённый спрос. После этого решения о дальнейшем росте будут опираться на понятную картину продаж.