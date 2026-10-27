Роструд разрешил отказаться от единого журнала инструктажей: что это значит для кадровика

Что разъяснил Роструд

Согласно п. 88 Правил обучения по охране труда (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464), порядок регистрации инструктажа и форма его документирования утверждаются работодателем . Федеральный центр не устанавливает единой обязательной формы журнала — это зона усмотрения работодателя.

Из ответов на портале «Онлайнинспекция.РФ» (вопросы № 255793 и № 255841) следует несколько практических вариантов оформления:

Вариант 1. «Один лист — один человек». На каждого работника заводится отдельный документ с необходимыми реквизитами и полями для подписей. Это удобно, если сотрудники распределены по разным объектам, а единый журнал физически невозможно возить между ними.

Вариант 2. Последовательный сбор подписей. Работник расписывается в своём листе, затем документ передаётся руководителю для подписи. Порядок неважен — главное, чтобы обе подписи в итоге оказались на одном документе (или в комплекте документов).

Вариант 3. Два журнала параллельно. В одном расписывается инструктируемый, во втором — непосредственный руководитель. Затем записи сопоставляются по датам и ФИО.