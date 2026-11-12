Аренда авто с экипажем: как оформить и что с НДС, чтобы не спорить с налоговой

1. Что это по Гражданскому кодексу

Аренда транспортного средства с экипажем регулируется статьями 632–649 ГК РФ. Арендодатель передаёт автомобиль во временное владение и пользование и сам им управляет и обеспечивает техническую эксплуатацию: водитель — его работник, ремонт и обслуживание — его зона ответственности.

В арендную плату по умолчанию включены услуги экипажа (ст. 636 ГК РФ). Расходы на содержание машины, включая техобслуживание, несёт арендодатель, если договором не предусмотрено иное. Страхование сверх ОСАГО — тоже арендодатель (ст. 637 ГК РФ). Это выгодно отличает аренду с экипажем от «голой» аренды без водителя, где ремонт, страховка и всё остальное ложатся на арендатора.