Аренда авто с экипажем: как оформить и что с НДС, чтобы не спорить с налоговой

1. Что это по Гражданскому кодексу
Аренда транспортного средства с экипажем регулируется статьями 632–649 ГК РФ. Арендодатель передаёт автомобиль во временное владение и пользование и сам им управляет и обеспечивает техническую эксплуатацию: водитель — его работник, ремонт и обслуживание — его зона ответственности.
В арендную плату по умолчанию включены услуги экипажа (ст. 636 ГК РФ). Расходы на содержание машины, включая техобслуживание, несёт арендодатель, если договором не предусмотрено иное. Страхование сверх ОСАГО — тоже арендодатель (ст. 637 ГК РФ). Это выгодно отличает аренду с экипажем от «голой» аренды без водителя, где ремонт, страховка и всё остальное ложатся на арендатора.
2. НДС: это не перевозка
Главный вопрос по ставке. Позиция финансовых и судебных органов устойчива: аренда транспортного средства с экипажем не является услугой перевозки (позиция отражена, в частности, в п. 5.2.1 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33). Поэтому нулевая ставка не применяется — действует общая ставка. С 2026 года это 22%, при выделении налога в составе арендной платы считаем по расчётной формуле 22/122.
Арендатор принимает входной НДС к вычету по счёту-фактуре, если выполняются стандартные условия: расходы приняты к учёту, есть счёт-фактура, операция облагаемая, сделка реальная (ст. 171 и 172, а также ст. 54.1 НК РФ).
Практический момент: запрашивайте счёт-фактуру ежемесячно вместе с актом и следите за формулировками. В документах должна фигурировать «аренда транспортного средства с экипажем», а не безликие «транспортные услуги» — неопределённые формулировки создают лишние вопросы при вычете.
3. Налог на прибыль и пакет документов
Арендная плата — прочие расходы, связанные с производством и реализацией (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). Минимальный пакет: договор, акт за отчётный период, счёт-фактура. Если по договору топливо оплачивает арендатор — для обоснования расходов на ГСМ нужны путевые листы с обязательными реквизитами по приказу Минтранса России от 28.09.2022 № 390. Без путевого листа бензин в расходах могут снять.
4. Три риска, о которых молчат прайсы
Первый — переквалификация в предоставление персонала. Водитель должен оставаться работником арендодателя и действовать под его контролем. Если фактически задания водителю ставит арендатор, схема становится похожа на аутстаффинг (гл. 53.1 ТК РФ), а он ограничен для обычных компаний. Закрепите в договоре, как передаются задания, и держите оперативное управление на стороне арендодателя.
Второй — формальный договор. Одинаковые акты «на всякий случай» без подтверждения реальности услуг — прямой путь к ст. 54.1 НК РФ. Храните путевые листы, заявки, переписку по подаче машин.
Третий — размытое распределение расходов. Топливо, парковку, страховку пропишите в договоре явно. Иначе споры о том, кто чьи расходы возмещает, разрешаются по умолчаниям ГК — и не всегда в вашу пользу.
5. Мини-расчёт: аренда с экипажем против штатного водителя (условный пример)
Штатный вариант: оклад водителя 90 000 ₽ плюс страховые взносы около 30% — уже 117 000 ₽ в месяц, и это ещё без самого автомобиля: лизинг или амортизация, ГСМ, стоянка, отпуск, простой.
Аренда с экипажем: условные 100 часов в месяц по 2 000 ₽/час — 200 000 ₽ с НДС. Из них 36 066 ₽ (22/122) — входной НДС к вычету, нетто-расход 163 934 ₽. Все расходы одной строкой, одна бухгалтерия, ноль кадровых вопросов.
Вывод честный: при неполной загрузке аренда с экипажем почти всегда дешевле и проще. При постоянной круглосуточной загрузке числа сближаются — считайте обе схемы под свой объём, прежде чем принимать решение.