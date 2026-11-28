Компания платит агентству за статьи о директоре в СМИ и экспертный блог под его именем. У бухгалтера 3 вопроса: реклама ли это, по какой статье НК учесть расход и нет ли у директора дохода по НДФЛ. Цена ошибки — весь расход: интернет-рекламу без сведений в Роскомнадзоре с 2025 года не учесть, а штраф юрлицу — до 500 тыс. ₽.
Прямых разъяснений Минфина и ФАС про статью об эксперте нет, про НДФЛ при оплате личного бренда руководителя — тоже. Поэтому основную работу делает договор: за что платим, кто передаёт сведения о рекламе, чьи тексты и на кого записан блог. Нормы НК, ГК, КоАП и закона о рекламе — в редакции на конец ноября 2026 года. Собственнику — последний раздел: кого поиск называет по имени, когда клиент просит посоветовать эксперта, и в какой нише по соседству с бухгалтерией он не назвал никого.
Что покупает компания и реклама ли это
Обычно в таком договоре 2 вещи:
публикации в СМИ, где руководитель выступает экспертом: комментарий, колонка, интервью;
экспертный блог под его именем на деловой площадке: тексты готовят по интервью с ним, он их утверждает.
Реклама по закону — информация для неопределённого круга лиц, «направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования» и его продвижение на рынке (п. 1 ст. 3 закона № 38-ФЗ). Объект рекламирования — товар, средство индивидуализации юрлица или товара, изготовитель или продавец, результат интеллектуальной деятельности, мероприятие.
Человека-эксперта в этом перечне нет. Статья о директоре похожа на рекламу, когда через него продвигают компанию: её название, услуги, цены, приглашение обратиться. Колонка, где руководитель разбирает рынок, может оказаться другим материалом: закон не распространяется на «справочно-информационные и аналитические материалы», не имеющие «в качестве основной цели продвижение товара на рынке» (п. 3 ч. 2 ст. 2).
Те же 2 признака с 25.07.2025 закреплены для крупных интернет-ресурсов в постановлении Правительства от 24.07.2025 № 1087.
Раз прямой позиции нет, решают текст и цель каждой публикации. Практичное правило, которое следует из определения: есть в тексте услуги компании, цены или приглашение обратиться — исходите из того, что это реклама, и закладывайте маркировку в задание; разбор рынка, где компания названа только как место работы спикера, — довод, что это не реклама. Статус «реклама или нет» лучше определить до выхода, в задании агентству, а не в конце квартала, когда бухгалтер разбирает акт.
Расходы на продвижение в налоге на прибыль и на УСН: 2 пути
Публикация — реклама. Основание — пп. 28 п. 1 ст. 264 НК: расходы на рекламу «товаров (работ, услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания». Реклама через СМИ и информационно-телекоммуникационные сети не нормируется (п. 4 ст. 264), в отличие от «иных видов рекламы», которые признают в пределах 1 % выручки.
Слова «деятельности налогоплательщика» позволяют учесть рекламу не только услуг, но и самой компании. Входит ли сюда продвижение руководителя, разъяснений нет. Надёжнее, когда из задания и самих текстов видно: продвигается компания, директор говорит от её имени.
Публикация — не реклама. Тогда основание ищут в той же ст. 264: информационные услуги (пп. 14), консультационные (пп. 15), изучение конъюнктуры рынка и сбор информации (пп. 27), другие расходы (пп. 49). Какое подходит, бухгалтер выбирает по формулировкам акта, поэтому «маркетинговые услуги» одной строкой ему не помогут.
В обоих случаях расход надо подтвердить. Кроме договора и акта, п. 1 ст. 252 НК называет «отчет о выполненной работе в соответствии с договором». Для статей это перечень: где вышла, когда, адрес страницы, снимок, а для рекламы — идентификатор.
На УСН «доходы минус расходы» основание уже. В пп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК — реклама «товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания», слов «деятельности налогоплательщика» там нет. Принимают такие расходы по правилам ст. 264, включая её п. 4 (п. 2 ст. 346.16). Если в статье о директоре нет ни услуг компании, ни её товарного знака, опереться на пп. 20 труднее.
Действует ли на УСН п. 44 ст. 270 НК о немаркированной интернет-рекламе, разъяснений Минфина нет. Штраф по КоАП от системы налогообложения не зависит.
Маркировка: без сведений в ЕРИР расход не учесть, штраф — до 500 тыс. ₽
С 01.01.2025 расходы на интернет-рекламу не учитываются, если сведения о ней не переданы в Роскомнадзор по ст. 18.1 закона о рекламе (п. 44 ст. 270 НК, закон от 29.11.2024 № 416-ФЗ).
Сетевое издание и блог на деловой площадке — это интернет. Если статья о директоре — реклама, требование к ней то же, что к баннеру.
Роскомнадзор в письме от 20.02.2025 № 03-72707 (Минфин направил его в ФНС) пишет: ФНС видит единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) через сервис «Проверка договора». Договор с неполными данными о креативах и показах «не может быть учтен». Минфин в письме от 06.10.2025 № 03-03-06/3/96485 повторяет условие: интернет-реклама учитывается по пп. 28 п. 1 ст. 264, если расход соответствует п. 1 ст. 252 и не подпадает под п. 44 ст. 270.
Второй риск — штраф. По ч. 15 ст. 14.3 КоАП за сведения, которые не переданы в ЕРИР, переданы с опозданием, неполные или недостоверные, юрлицо платит 200–500 тыс. ₽. По ч. 16 — столько же за рекламу без идентификатора.
Сведения через операторов рекламных данных передают рекламодатели, рекламораспространители и операторы рекламных систем (ст. 18.1). В интернете реклама должна нести пометку «реклама», указание на рекламодателя (ч. 16) и идентификатор (ч. 17). Кто из участников подаёт сведения по каждой публикации, пишут в договоре — иначе каждый будет уверен, что это сделал другой.
Отчисления 3 % с интернет-рекламы рекламодатель не платит: это обязанность рекламораспространителей, операторов рекламных систем и посредников (ст. 18.2, с 01.04.2025). Исключение — договор с иностранным лицом: там рекламодатель удерживает отчисление (ч. 5).
НДФЛ у директора: когда оплата становится его доходом
Блог под именем директора и статьи с его фото — частый повод спросить, не доход ли это самого директора. Доход в натуральной форме — оплата организацией за физлицо товаров, работ, услуг «в интересах налогоплательщика» (пп. 1 п. 2 ст. 211 НК). Оплата не в интересах физлица его доходом не признаётся: так пишет Минфин в письме от 06.10.2022 № 03-04-06/96694. Готового освобождения в ст. 217 НК для такого случая нет.
Прямой позиции по НДФЛ здесь тоже нет. Из текста норм следует вывод, а не гарантия: чем яснее, что продвигается компания, тем слабее довод, что услуга оказана в интересах директора. Видно это по документам:
в договоре и задании предмет — продвижение компании и её услуг, руководитель — спикер компании;
в текстах он говорит о работе компании и её рынке, а не о себе отдельно от неё;
аккаунт блога и права на тексты — у компании, а не у директора лично.
Обратный случай: блог записан на директора, тексты принадлежат ему, темы с компанией не связаны. Тогда риск, что оплату признают его доходом, выше.
Получается, одна строка предмета договора отвечает на все 3 вопроса из начала. Продвигается компания, директор — её спикер: публикация скорее реклама компании, расход идёт по пп. 28 п. 1 ст. 264 без норматива, довод о доходе директора слабеет. Цена этой строки — маркировка каждой такой публикации в интернете.
Договор на продвижение руководителя: что прописать
Предмет — услуги. Исполнитель обязуется «совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность» (п. 1 ст. 779 ГК). Действия перечисляют в задании: подготовить текст по интервью с руководителем, согласовать с редакцией, разместить в блоге, передать сведения о рекламе. Тот же список потом ложится в акт по строкам.
Порядок оплаты — любой, который стороны записали. Заказчик оплачивает услуги «в сроки и в порядке, которые указаны в договоре» (п. 1 ст. 781 ГК): за месяц работы или за каждую вышедшую публикацию. Если платите за выход, определите в договоре, что считается вышедшей публикацией (издание или площадка, дата, адрес страницы) и что будет, если материал не вышел.
Права на тексты. Исключительное право на произведение, созданное по договору, «предметом которого было создание такого произведения», принадлежит заказчику, если договор не предусматривает иное (п. 1 ст. 1296 ГК). Поэтому подготовка текстов должна стоять в предмете или задании прямо, а не теряться в слове «продвижение». Если исполнитель — сам автор, например копирайтер-фрилансер, это правило не действует (п. 5), и переход права к компании пишут в договоре отдельно.
Автор. Автором считается тот, кто указан на произведении, если не доказано иное (ст. 1257 ГК). А право авторства и право на имя не передаются, отказ от них ничтожен (п. 1 ст. 1265). Формула «исполнитель передаёт заказчику авторство» не сработает. Для статьи от имени директора договариваются заранее: кто автор текста, что делает исполнитель (готовит по интервью, редактирует) и что директор утверждает каждый текст до выхода.
Аккаунт блога. Нормы, которая решала бы, чей аккаунт на площадке, нет, это вопрос договора. Практичнее, когда блог регистрирует компания, на корпоративную почту и телефон, а исполнитель получает доступ. Тогда при смене агентства блог, подписчики и тексты остаются у компании.
Что проверить в договоре до оплаты:
Предмет — продвижение компании и её услуг, руководитель — её спикер.
Список действий в задании — и тот же список строками в акте.
Отчёт к акту: где вышла каждая статья, дата, адрес, снимок, для рекламы — идентификатор.
Статус каждой публикации — реклама или нет — определён до выхода.
Кто передаёт сведения в ЕРИР по каждой рекламной публикации.
Порядок оплаты: за месяц или за вышедшую публикацию, и что считается выходом.
Права на тексты переходят к компании; кто автор и кто утверждает текст.
Аккаунт блога зарегистрирован на компанию.
Коротко: договор на продвижение в 2027
Статья о директоре в СМИ — это реклама? Зависит от текста и цели: продвигает компанию и её услуги — похожа на рекламу; разбирает рынок без цели продвижения — может быть аналитическим материалом (п. 3 ч. 2 ст. 2 закона о рекламе). Прямой позиции Минфина и ФАС нет.
Нормируются ли расходы на продвижение через СМИ и интернет? Если это реклама — нет (п. 4 ст. 264 НК). Но интернет-рекламу без сведений в ЕРИР не учесть (п. 44 ст. 270 НК).
Будет ли у директора доход по НДФЛ? Доход — оплата услуг в его интересах (пп. 1 п. 2 ст. 211 НК). Прямой позиции по личному бренду руководителя нет; риск снижают предмет договора «продвижение компании», аккаунт и права на тексты у компании.
Можно ли по договору оказания услуг на продвижение платить только за вышедшие публикации? Да, порядок оплаты определяет договор (п. 1 ст. 781 ГК). Что считается выходом, лучше записать в нём же.
Зачем компании статьи о руководителе
Договор, акт и маркировка отвечают на вопросы бухгалтера. У собственника вопрос другой: зачем платить за тексты под именем директора, а не за рекламу компании. Клиент, который выбирает консультанта, юриста или подрядчика, проверяет не только компанию, но и людей — по имени. И спрашивает об этом уже не только знакомых.
27 ноября 2026 года RUPR Agency (агентство по продвижению в ответах нейросетей) проверила, кого быстрый ответ Яндекса советует, когда клиент просит посоветовать эксперта: в 4 нишах из 7 нейросеть назвала людей по имени и каждый раз сослалась на рейтинги, в 3 — никого.
Среди 3 ниш без единого имени — налоговый консультант для бизнеса и финансовый консультант. Ответ — только о том, как выбирать.
Под чьим именем выходит текст, того и считают автором, пока не доказано иное (ст. 1257 ГК). По этому имени человека потом и ищут.
Если клиент сегодня спросит у поиска, кого посоветовать в вашей нише, — чьё имя он услышит? И на кого записан блог, где это имя стоит?