Что покупает компания и реклама ли это

Обычно в таком договоре 2 вещи:

публикации в СМИ , где руководитель выступает экспертом: комментарий, колонка, интервью;

экспертный блог под его именем на деловой площадке: тексты готовят по интервью с ним, он их утверждает.

Реклама по закону — информация для неопределённого круга лиц, «направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования» и его продвижение на рынке (п. 1 ст. 3 закона № 38-ФЗ). Объект рекламирования — товар, средство индивидуализации юрлица или товара, изготовитель или продавец, результат интеллектуальной деятельности, мероприятие.

Человека-эксперта в этом перечне нет. Статья о директоре похожа на рекламу, когда через него продвигают компанию: её название, услуги, цены, приглашение обратиться. Колонка, где руководитель разбирает рынок, может оказаться другим материалом: закон не распространяется на «справочно-информационные и аналитические материалы», не имеющие «в качестве основной цели продвижение товара на рынке» (п. 3 ч. 2 ст. 2).

Те же 2 признака с 25.07.2025 закреплены для крупных интернет-ресурсов в постановлении Правительства от 24.07.2025 № 1087.

Раз прямой позиции нет, решают текст и цель каждой публикации. Практичное правило, которое следует из определения: есть в тексте услуги компании, цены или приглашение обратиться — исходите из того, что это реклама, и закладывайте маркировку в задание; разбор рынка, где компания названа только как место работы спикера, — довод, что это не реклама. Статус «реклама или нет» лучше определить до выхода, в задании агентству, а не в конце квартала, когда бухгалтер разбирает акт.