🤯Бухгалтер, переключи мозги! Как перестать считать во сне и видеть в кошмарах несданные отчеты

Наш мозг — интересная штука. В отличие от компьютера его сложно выключить нажатием кнопки или принудительно отправить в спящий режим. Как вырваться из недр бухгалтерского зомби-апокалипсиса и вернуться в мир нормальных людей? Поделимся лайфхаками?

Прочитала на просторах сети смешной лайфхак: представьте что ваш мозг — это картотека. По окончании рабочего дня мысленно поместите папки с делами по ящикам и закройте их до начала следующего дня. Серьёзно? Такое доступно, наверное, только йогам в наивысшей стадии просветления.

Для меня это скорее напоминает попытку не думать о той самой белой обезьяне :)

Но действительно, перегруз рабочей информацией на протяжении рабочего дня часто нас не отпускает. Мозг продолжает додумывать, анализировать, просчитывать варианты.

Классические советы не помогают. Например, меня полностью не переключают: ни прогулка или пробежка, ни развлекательные и познавательные мероприятия, ни интеллектуальные игры, ни рукоделие и рутина домашних забот.

Но часто после рабочего дня и сил на активные действия уже нет. Вот и живём, как в анекдоте:

Предлагаю поделиться друг с другом рабочими советами: как вы переключаете мозг после работы? Речь не о поездке на Гавайи, в горы или леса на недельку без связи, а о простых «рецептах» на каждый день.

Поделюсь своим лайфхаком. Для меня спасением стали аудиокниги. Раньше я безумно много читала. Бумажные книги, электронные. Но череда напряженных лет перед монитором, и глаза настойчиво запросили пощады. Аудиокниги выбираю с качественной озвучкой, слушаю с выключенным светом. Переключиться мгновенно не получается, но спустя несколько минут мозг начинает формировать картину прослушанного и постепенно завершает «посторонние» процессы. Главное, отключить книгу и вынуть наушники до того, как заснёшь).

Выяснила для себя, что есть авторы, произведения которых «выключают» наглухо уже после пары глав. Например, Харуки Мураками — это просто бомба, никакого успокоительного не нужно.

А как справляетесь вы? Поделитесь в комментариях👇.