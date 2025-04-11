🤯Бухгалтер, переключи мозги! Как перестать считать во сне и видеть в кошмарах несданные отчеты

Прочитала на просторах сети смешной лайфхак: представьте что ваш мозг — это картотека. По окончании рабочего дня мысленно поместите папки с делами по ящикам и закройте их до начала следующего дня. Серьёзно? Такое доступно, наверное, только йогам в наивысшей стадии просветления.
Для меня это скорее напоминает попытку не думать о той самой белой обезьяне :)
Но действительно, перегруз рабочей информацией на протяжении рабочего дня часто нас не отпускает. Мозг продолжает додумывать, анализировать, просчитывать варианты.
Классические советы не помогают. Например, меня полностью не переключают: ни прогулка или пробежка, ни развлекательные и познавательные мероприятия, ни интеллектуальные игры, ни рукоделие и рутина домашних забот.
Но часто после рабочего дня и сил на активные действия уже нет. Вот и живём, как в анекдоте:
Предлагаю поделиться друг с другом рабочими советами: как вы переключаете мозг после работы? Речь не о поездке на Гавайи, в горы или леса на недельку без связи, а о простых «рецептах» на каждый день.
Поделюсь своим лайфхаком. Для меня спасением стали аудиокниги. Раньше я безумно много читала. Бумажные книги, электронные. Но череда напряженных лет перед монитором, и глаза настойчиво запросили пощады. Аудиокниги выбираю с качественной озвучкой, слушаю с выключенным светом. Переключиться мгновенно не получается, но спустя несколько минут мозг начинает формировать картину прослушанного и постепенно завершает «посторонние» процессы. Главное, отключить книгу и вынуть наушники до того, как заснёшь).
Выяснила для себя, что есть авторы, произведения которых «выключают» наглухо уже после пары глав. Например, Харуки Мураками — это просто бомба, никакого успокоительного не нужно.
А как справляетесь вы? Поделитесь в комментариях👇.
Комментарии11
Женя, классный лайфхак! А что еще слушаешь, помимо Мураками? Если среди голосов/чтецов озвучки любимые?
Сейчас прикалываюсь по Лю Цысиню. Очень классная озвучка Игоря Князева.
О, как раз посмотрела Задачу трех тел) Спасибо за наводку
Книги интереснее), и спойлер будет)
Тааак, побежала скачивать, заинтриговала))
просто выключается рубильник. И всё. Далее уже ничего не работает. До утра.
Утро наступает в зависимости от дня недели. В рабочий - в 7.15...7.30, в выходной - это уже после 12.00, может и после 16-17-18 часов - такое тоже бывает.
Вы - счастливый человек!)
такой
А как этот выключатель нажать?)))
мыслью
В молодости у меня было безотказное средство - учебник "Общая химия".
Первая же страница вырубала наглухо.