Требования и особенности представления отчетности для ИП, работающих на всех системах налогообложения за 1 квартал 2023 год.

ИП на ОСНО без работников

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налогоплательщики новых регионов могут сдавать декларацию на бумаге. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 апреля, 29 мая и 28 июня. Новая форма! Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в I квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 апреля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 апреля.

Как платить авансовый платеж по НДФЛ: а) если платить на КБК ЕНП со статусом 01, то срок уплаты 28 апреля. При этом необходимо подать уведомление 1 об исчисленном налоге не позднее 25 апреля.

б) если платить на КБК НДФЛ со статусом 02 (платежка-уведомление), то срок уплаты 25 апреля. Отдельное уведомление сдавать не нужно

ИП на ЕСХН без работников

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, если нет освобождения по ст.145 НК. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налогоплательщики новых регионов могут сдавать декларацию на бумаге. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 апреля, 29 мая и 28 июня. Новая форма! Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в I квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 апреля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 апреля.

Уплата авансов по ЕСХН за 1 квартал не предусмотрена Налоговым кодексом.

ИП на УСН без работников

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в I квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 апреля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 апреля.

Как платить авансовый платеж по УСН: а) если платить на КБК ЕНП со статусом 01, то срок уплаты 28 апреля. При этом необходимо подать уведомление об исчисленном налоге не позднее 25 апреля.

б) если платить на КБК УСН со статусом 02 (платежка-уведомление), то срок уплаты 25 апреля. Отдельное уведомление сдавать не нужно.

ИП на ПСН без работников

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в I квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 апреля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 апреля.

Как платить ПСН: Уведомления по ПСН не предусмотрены, поэтому платить налог надо на КБК ЕНП платежкой со статусом 01. Налог будет начислен с ЕНС в размере и по срокам, указанным в патенте.

Отчетность ИП по работникам

Отчетность за работников не зависит от системы налогообложения ИП!

ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 апреля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. С 2023 года взносы в ФНС уплачиваются по 28 числам, а не по 15! Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022)) - 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию.

Сроки сдачи ежемесячной отчетности во 2 квартале 2023 г.