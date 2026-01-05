Отчетность ИП за 4 квартал (год) 2025 год по всем системам налогообложения.

Отчетность ИП за работников

Отчетность за работников не зависит от системы налогообложения ИП!



1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 февраля (за январь), 25 марта (за февраль). За март сдавать не нужно, данные будут в РСВ за 1 квартал!



2.Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 26 января (по НДФЛ, удержанному с 1.01 по 22.01.2026), 3 февраля (по НДФЛ, удержанному с 23.01 по 31.01.2026), 25 февраля (по НДФЛ, удержанному с 01.02 по 22.02.2026 и страховым взносам за январь), 3 марта (по НДФЛ, удержанному с 23.02 по 28.02.2026), 25 марта (по НДФЛ удержанному с 01.03 по 22.03.2026 и страховым взносам за февраль). Сроки перечисления в бюджет: 28 января, 5 февраля, 2 марта, 5 марта, 30 марта.



3. ЕФС-1 с подразделом 1.2 и разделом 2 (Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281). Срок сдачи - 26 января. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются по 15 числам. Подраздел 1.2 сдается только на работников, у которых были особенности в стаже - отпуска за свой счет, по уходу за ребенком, вредные и тяжелые условия труда и т.д.



4. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ ред. от 29.09.2023) - срок сдачи 26 января, т.к 25 января выходной. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!.



5. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 19.09.2023 N ЕД-7-11/649@ (ред. от 09.01.2024)) - 25 февраля. Сдается в налоговую инспекцию.



6. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:



а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

в) не позднее 27 января, 25 февраля и 25 марта при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.