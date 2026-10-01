Отчетность ИП за 3 квартал 2026 года по всем системам налогообложения

ИП на ОСНО без работников

1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024 г.ред. от 18.12.2025) – срок сдачи 26 октября. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 октября, 30 ноября и 28 декабря. Организации и ИП с освобождением по ст.145 НК декларацию не сдают.



2. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во III квартале 2026 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 26 октября. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!



3. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 11 ноября (сроки сдачи изменены Постановлением Правительства РФ от 24.03.2026 № 305).



4. Уведомление об исчисленном НДФЛ за 9 месяцев 2026. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 26 октября. Срок уплаты аванса за 2 квартал - 28 октября. Если налога к уплате нет, нулевое уведомление не сдается!

ИП на ЕСХН без работников

1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024 г.ред. от 18.12.2025) – срок сдачи 26 октября. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 октября, 30 ноября и 28 декабря. Организации и ИП с освобождением по ст.145 НК декларацию не сдают.



2. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во III квартале 2026 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 26 октября. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!



3. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 11 ноября (сроки сдачи изменены Постановлением Правительства РФ от 24.03.2026 № 305).



ИП на УСН без работников

1. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024 г.ред. от 18.12.2025) – срок сдачи 26 октября. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 октября, 30 ноября и 28 декабря. Организации и ИП с освобождением по ст.145 НК декларацию не сдают.



2. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во III квартале 2026 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 26 октября. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!



3. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 11 ноября (сроки сдачи изменены Постановлением Правительства РФ от 24.03.2026 № 305).



4. Уведомление об исчисленном налоге по УСН за 9 месяцев. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 26 октября. Срок уплаты аванса 28 октября.



ИП на ПСН без работников

1. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во III квартале 2026 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 26 октября. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!



2. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 11 ноября (сроки сдачи изменены Постановлением Правительства РФ от 24.03.2026 № 305).

Отчетность ИП по работникам



Отчетность за работников не зависит от системы налогообложения ИП!



1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 26 октября (за сентябрь) и 25 ноября (за октябрь).



2. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 5 октября (по НДФЛ, удержанному с 23.09 по 30.09.2026), 26 октября (по НДФЛ, удержанному с 1.10 по 22.09.2026), 3 ноября (по НДФЛ, удержанному с 23.10 по 31.10.2026), 25 ноября (по НДФЛ, удержанному с 01.11 по 22.11.2026 и страховым взносам за октябрь), 3 декабря (по НДФЛ, удержанному с 23.11 по 30.11.2026), 25 декабря (по НДФЛ удержанному с 01.12 по 22.12.2026 и страховым взносам за ноябрь), 30 декабря (по НДФЛ, удержанному с 23.12 по 31.12.2026). Сроки перечисления в бюджет НДФЛ: 5 октября, 28 октября, 5 ноября, 30 ноября (т.к. 28 ноября выходной), 7 декабря (т.к. 5 выходной), 28 декабря, 30 декабря. Взносы перечисляются по 28 числам.



3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:



а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

в) не позднее 26 октября, 25 ноября и 25 декабря при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.



4. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Приказ СФР от 17.11.2025 № 1462. Срок сдачи - 26 октября, т.к. 25 выходной. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.



5. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111. Форма, утв. Приказом ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (ред. от 04.02.2026). Срок сдачи 26 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца, с учетом переноса выходных.



6. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) - 26 октября. Сдается в налоговую инспекцию.