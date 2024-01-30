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Ольга Ульянова аудитор
Судебная практика по налоговым спорам

Семейное дробление бизнеса. Брачный договор не спасет от доначислений

Приветствую вас дорогие читатели, на связи Ольга Ульянова аудитор. Тренд ФНС на привлечение к ответственности за незаконное дробление бизнеса взбудоражил многих бизнесменов, которые следят за новостями.
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Семейное дробление бизнеса. Брачный договор не спасет от доначислений
Визуальное оформление Анастасии Ушанёвой «Финансы под контролем»

Если несколько лет тому назад нормально выглядела ситуация, когда торговая сеть состояла из ИП мужа, ИП жены, ИП матери жены и ООО, в котором муж и жена учредители. То сейчас такая история чревата большими неприятностями.

Ко мне все чаще стали обращаться предприниматели, которые ведут бизнес с родственниками и озадачились необходимостью внесения существенных корректировок в работу.

Запросы поступают следующего характера:

  • Консультация по сделке с родственником (речь, как правило, о недвижимости).

  • Анализ и оценка на риски существующей бизнес- модели в формате консультации.

  • Нередко после консультации клиенты заказывают экспресс-аудит, по итогам которого определяются с ведением своего учета и необходимостью изменения бизнес-модели.

Перед сдачей годовой отчетности экспресс-аудит особенно актуален для любого бизнеса, не только семейного. Например:

  • Сопровождение налоговой проверки, когда бизнес велся группой родственников.

  • Помощь в построении безопасной бизнес-модели, если в коммерческой деятельности участвуют родственники.

Практика

Предлагаю вашему вниманию несколько ситуаций из практики. Возможно, у вас схожая проблема и вы найдете ответ на свой вопрос или подсказки в каком направлении двигаться.

Вопрос №1

Супруга ИП владела складом, сдавала его в аренду, потом по брачному договору передала склад супругу то же ИП. Склад был в совместной собственности по 50% у каждого. Должен ли супруг заплатить налог с полученной половины склада жены? Оба предпринимателя на УСН. Имущество приобретено в браке.

Ответ:

Если кратко, то должен заплатить налог.

Про семейный бизнес и его риски я писала ранее здесь и здесь.

В материалах по ссылкам вы найдете ответ, что платить налоги придется. Но, я попыталась разобраться в вопросе глубже и выяснить, есть ли варианты избежать налога и стоит ли рисковать.

Мной найдены письма Минфина, в которых изложена выгодная для бизнеса точка зрения:

«В случае если договор дарения заключен между физическими лицами вне рамок предпринимательской деятельности, на индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения и получившего в порядке дарения имущество от близкого родственника, порядок учета доходов, предусмотренный главой 26.2 Кодекса, не распространяется».

Речь о письмах Минфина № 03-11-11/38260 от 27.05.2019, № 03-11-11/52999 от 27.07.2018.

Однако ФНС с Минфином не согласна, и судебная практика складывается в пользу налоговиков.

«По мнению ФНС России, в случае если недвижимое имущество, полученное по договору дарения, заключенному между супругами (близким родственниками), являющимися индивидуальными предпринимателями, не предназначено для использования в личных, семейных или домашних нуждах и используется (подлежит использованию) в предпринимательской деятельности, то доходы в виде стоимости такого имущества включаются в состав доходов по УСН.»

Смотрите письмо ФНС России № БС-4-11/9359@ от 24.07. 2023 г.

Вышеприведенная позиция также нашла неоднократное отражение в судебной практике:

Постановление Восьмого Арбитражного Апелляционного суда от 22.10.2020 № 08АП-10347/2020 по делу № А70-7735/2020, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.03.2021 по делу № А70-7735/2020, Постановление Первого Арбитражного Апелляционного суда от 28.12.2015 по делу № А11-4980/2015, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.05.2021 по делу № А42-3385/2020, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11.07.2020 по делу № А79-6219/2019.

Подход ФНС также противоречит разъяснениям, отраженным в письме Минфина № 03-04-05/98449 от 12.10.2022, из которого следует вывод, что дарение между близкими родственниками нежилой недвижимости в случае дальнейшего использования одаряемым полученной в дар недвижимости в предпринимательской деятельности подпадает под положения п. 18.1 ст. 217 НК, в связи с чем НДФЛ с одаряемого не взимается (письма Минфина от 11.08.2022 № 03-11-11/78069).

Причем даже налоговики раньше считали иначе  — письмо ФНС России от 10.07.2012 № ЕД-4-3/11325@.

Однако суды упорно поддерживают ФНС в доначислениях УСН в случае дарения коммерческой недвижимости, наличие брачного договора ситуацию только усугубляет.

Подведем итоги, полученная в дар ИП доля в складе (50%) подлежит включению в налоговую базу по УСН, иная позиция приведет к спору с налоговыми органами. В том числе в судебном порядке. Шансы выиграть спор в суде маловероятны.

Проверять начислит или нет налог ФНС самостоятельно, не рекомендую. В одном из судебных дел налогоплательщик сослался на письма Минфина, но это не спасло его от штрафа в 20% и пеней помимо доначисления единого налога.

Вопрос №2

Супруги ИП занимаются оказанием услуг. Жена на общем режиме, муж на упрощенке. Когда заказчику нужен НДС, документы выставляет женщина ИП, если входной налог не требуется, сделки оформляются через ИП мужа. Иногда по бизнесу проходят расчеты друг с другом, есть общие расходы и договоры займа. Кроме того, у них единый адрес офиса, в котором приходят клиенты для обсуждения деталей оказываемых услуг. Есть ли в такой ситуации риски обвинения в дроблении бизнеса?

Ответ:

Конечно, риски обвинения в дроблении бизнеса в такой ситуации очень высокие.

Из условий вопроса очевидно, что муж и жена ИП ведут в общий бизнес, а дробление для удобства клиентов и снижения налоговой нагрузки создано искусственно.

Для целей налогообложения супруги считаются взаимозависимыми лицами (п. 1 ст. 105.1 НК).

Чиновники и суды в таких ситуациях настаивают на незаконной оптимизации налогообложения и расчете налогов по ОСНО (п. 1 письма ФНС России от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@, Определения Верховного Суда РФ от 05.06.2017 № 302-КГ17-2263).

Если вы попадете в поле зрения фискальных органов, сделки между родственниками проверят на соответствие рыночным ценам, а также на их фиктивный характер.

Многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды (п. 3 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений ст. 269 НК (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017).

Существенное отклонение цены может стать поводом для оспаривания фискальными органами сделки (Определение Верховного Суда РФ от 22.10.2018 № 307-КГ18-15947 по делу № А05-7708/2017).

Как разграничить бизнес супругов и избежать рисков мы разобрались с клиентом в рамках частной консультации по оптимизации налогообложения.

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Комментарии

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          Аудитор-консультант

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