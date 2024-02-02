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Ольга Ульянова аудитор
Бухгалтеры

Как главному бухгалтеру найти и обезвредить неформального лидера в бухгалтерии

Приветствую вас дорогие читатели Клерка. На связи Ольга Ульянова в настоящем, человек занимающийся собственным бизнесом, в прошлом матерый и опытный главбух.
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Как главному бухгалтеру найти и обезвредить неформального лидера в бухгалтерии

Чтобы мои навыки работы в найме не пропадали зря, решила поделиться ими эксклюзивно с читателями Клерка.

Однажды я устроилась главным бухгалтером на достаточно крупное предприятие, имеющее сеть представительств в разных городах. Без учета меня бухгалтерия состояла из 8 человек. Еще на этапе собеседования рекрутер компании предупредил меня, ранее со скандалами сменилось несколько главбухов предприятия.

Последняя моя предшественница, со слов руководителя отдела кадров, нашла общий язык и с персоналом, и с руководством компании, была чудесным человеком и специалистом,  прямо ангел во плоти, всех устраивала. Но она самостоятельно приняла решение уйти, сославшись на большие и непосильные для нее объемы работы.

Я в такие сказочные рассказы никогда не верю. И изначально прекрасно понимала, что проблема была в чем-то другом, что мне придется выяснить.

Первыми звоночками было то, что на собеседовании мне задавалось много вопросов о том, увольняла ли я сотрудников. Если бухгалтеры не справляются, готова ли я буду за них выполнять часть их работы и т.д.

Сотрудников я увольняла, причем, когда этого требовали обстоятельства очень жестко, один раз даже по статье. Взваливать на себя функционал кого-то из бухгалтеров я не готова. Мало того, я считаю большой глупостью и несостоятельностью главбуха крупного предприятия, как руководителя отдела, если он начинает вести какой-то первичный участок, даже временно.

С первого дня выхода на новую работу, я почувствовала колоссальное сопротивление со стороны коллектива бухгалтерии. Они слаженно делали все, чтобы меня целенаправленно выжить. Бойкотировали любые мои инициативы, хамили, игнорировали поручения, придумывая нелепые отговорки, и даже открыто подставляли.

В общем это был ад, причем в буквальном смысле слова. Они мне вешали даже табличку на дверь бухгалтерии, распечатанную на принтере со словами: «Lasciate ogne speranza, voi ch'entrate».

Что означает, «Оставь надежду, всяк сюда входящий» фраза из «Божественной комедии» Данте, надпись над вратами ада…

Ад глазами художника Босха (фрагмент средневековой картины)

Как-то утром я подхожу к лифту, в котором уже было несколько бухгалтеров, так они с ухмылкой и громким хохотом быстрее демонстративно закрыли дверь перед моим носом и уехали на нужный этаж. Несмотря на мою фразу : «Подождите, нажмите на кнопку».

Причина оказалась следующая, бухгалтеры изначально поставили себе цель меня с позором выжить из компании, чтобы руководство было вынуждено вернуть прошлого «святого главбуха», пойдя на ее условия. Перед увольнением у нее были пожелания, которые директоры не стали выполнять.

Насколько я поняла, женщина, которую так отчаянно жаждал вернуть коллектив, была добрая, всех жалела, подхватывала работу сотрудников, защищала их перед руководством, поэтому они ее обожали. Но только вот с поставленными задачами, по моему мнению, отдел не справлялся.

Я не добрая и не милая, когда вопрос касается дела, прежде всего меня интересует результат

Проанализировав ситуацию, я поняла, что в бухгалтерии однозначно есть неформальный лидер с типажом «серый кардинал». Они действовали слаженно и не были хаотичным болотом. Такое возможно только в том случае, если кто-то грамотно координирует стратегию противостояния.

И тогда я пошла на хитрость. Каждого сотрудника по отдельности я стала вызывать в переговорную комнату и задавать вопросы, какие сложности у них возникают в работе. Что мешает справляться с поставленными задачами, что нравится, чем хочется заниматься и т.д. Но главный мой вопрос был с подвохом.

Я попросила бухгалтеров помочь выбрать мне из них своего заместителя. Человека умного, сильного, знающего учет, того кто, по их мнению, подойдет на эту роль лучше всего. Все сотрудники бухгалтерии посоветовали одного и того же бухгалтера. И даже, по-моему, она сама себя выдвинула.

Кстати, после третьего кулуарного диалога в переговорной, стало очевидно, кто окажется неформальным лидером. Поэтому с ней я провела переговоры последней и оставила ее так сказать «на десерт».

Справедливости ради девушка оказалась действительно умной и справедливой, пусть и не приятной для меня лично.

Важные нюансы, проводя индивидуальные переговоры я искренне проявляла интерес к каждому из бухгалтеров, даже к тем, кто мне строил подлые пакости накануне.

Но я не прогибалась, не заискивала с ними. Разговор все равно проводился мной с позиции сверху, несмотря на то, что я декларировала им свою готовность принять их условия.  

Что ж неформальный лидер был определен. Теперь у меня было три пути:

  • договориться с неформальным лидером,

  • путем длительной войны от него избавиться,

  • уволится самой.

Я выбрала первый вариант и не прогадала. Все что хотела, я в итоге получила. И получила практически бескровно, при этом не уронив себя.

Если кому-то интересен финал истории, коллектив бухгалтерии изначально был прав! Основная проблема заключалась в высшем руководстве. Слишком много было подковерных интриг на самом верху. Порядок в бухгалтерии был не нужен, но имитировать активное стремление к нему им было необходимо… Для этого требовались козлы отпущения, я таким козлом не стала… Как главбуху не позволить сделать из себя козла отпущения, тема для отдельного разговора.

А у вас были похожие ситуации. Напишите в комментариях? Сталкивались ли вы с сопротивлением коллектива? Если да, то какие находили решения?

Историй из практики у меня очень много, мне продолжать? Полезна ли для вас информация?

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Комментарии

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    • Ольга Ульянова
      Аудитор-консультант

      Спасибо, Наталия! У меня есть истории и пожестче и более закрученным сюжетом... Хоть книгу выпускай ей Богу 🤣🤣.

      С коллективом все было хорошо. От души надеюсь на то, что у всех удачно сложилась судьба, у некоторых из них были прекрасные и мощные задатки.

      Но коллеги главбухи увольнялись до меня не просто так....

      Так что спустя несколько месяцев, я тоже ушла. но на последок написала большое и неприятное письмо вышестоящему руководству из другого города, что могло повлечь определенные неприятности на местном уровне. Письмо, к слову, было умышленно очеееень дерзким...

      А мое увольнение мы даже отметили в баре в неформальной обстановке с этой изначального так ненавидящей меня бухгалтерией. 🍸🍾🙈

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