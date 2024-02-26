Как оплата векселем позволяет ИП на ОСНО сэкономить НДФЛ

Этот кейс стал актуален благодаря определению Верховного суда № 306-ЭС19-5334 от 04.06.2019 года.

Если покупатель расплатится векселем с ИП на общем режиме, то до момента пока нет погашения или реализации вексельного обязательства, платить НДФЛ не нужно, налоговая служба с судьями согласна (письмо ФНС от 02.04.2020 № БВ-4-7/5648).

Использование векселя в расчетах как элемента оптимизации налогообложения позволит предпринимателю отсрочить по времени свои налоговых обязательства. Если вексель не погасили в периоде получения, то никакие суммы по векселю в доходы ИП этого периода включать не требуется.

Судьи не раз приходили к выводу, что при получении права требования исполнения обязательства по векселю у гражданина нет фактического дохода ни в денежной, ни в натуральной форме.

Следовательно, налогооблагаемый доход появится только на дату погашения вексельного обязательства (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.01.2019 № Ф06-42171/2018 по делу № А55-4099/2018, постановление ФАС Поволжского округа от 14.09.2012 по делу № А12-22935/2011).

Любопытно, что у Минфина другая точка зрения по данному вопросу.

Чиновники настаивают на том, что передача физическому лицу векселя в счет оплаты образует доход в натуральной форме. По мнению чиновников, дата получения дохода в таком случае определяется как день передачи векселя гражданину.

Изложенная позиция нашла отражение в письмах Минфина от 20.04.2016 № 03-04-05/22857, от 08.04.2016 № 03-04-07/20214, от 25.12.2012 № 03-04-05/4-1435, от 21.11.2011 № 03-04-05/4-916.

Однако учитывая позицию по данному вопросу Верховного суда и ФНС, в случае спора с контролерами высокие шансы отстоять свои права в суде.

Небольшая ложка дегтя — налоговики не любят вексельные сделки и стараются их тщательнее контролировать.

Схема точно будет незаконной если векселя в принципе не существовали, но их выдуманные реквизиты вписаны в соответствующие договоры и акты приема-передачи, а по факту провели расчеты наличкой. Подобное нарушение законодательства может быть чревато негативными последствиями, вплоть до применения норм УК.

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