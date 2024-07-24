Что нужно успеть сделать собственнику бизнеса до конца 2024 года, чтобы не попасть на деньги

Приветствую вас, дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова, аудитор. Учитывая поток вопросов, поступающих от клиентов, я решила выпустить сегодня обзор на тему предстоящих изменений законодательства. Но рассказать не о самих изменениях, а о том, о чем предпринимателям целесообразно позаботиться заранее.

Новое налоговое законодательство может существенно повлиять на доходы вашего бизнеса. Для кого-то изменения будут полезными, но для других они могут обернуться проблемами.

Перед бизнесом вновь встает вызов, если не предпринять обдуманные шаги для адаптации, обстоятельства могут сыграть против вас, приводя к непредсказуемым и не всегда приятным последствиям.

Иллюстрация Анастасия Ушанёва/ «Финансы под контролем»

Выбор между активной подготовкой и пассивным ожиданием можно сравнить с разницей между управлением кораблем и плывущим на автоматическом режиме на волнах океана. Тот, кто берет штурвал в свои руки и направляет свой бизнес к намеченной цели, имеет гораздо больше шансов преуспеть, нежели тот, кто пускает дела на самотек.

Самое время выйти из тени

Большой пласт физлиц ведет сейчас бизнес без оформления ИП или самозанятости. Зачастую речь идет об арендном бизнесе или деятельностью, связанной с криптовалютами. Знаю это не понаслышке, потому что с вопросом «обеления» бизнеса ко мне достаточно часто обращаются коммерсанты. Вот и сейчас в работе несколько таких проектов. Причем с довольно нетривиальными задачами.

Иллюстрация Анастасия Ушанёва/ «Финансы под контролем»

Важно понимать, что со следующего 2025 года ФНС будет тщательнее и технологичнее отслеживать доходы физлиц. Планируется введение бездекларационного порядка исчисления и уплаты НДФЛ.

Это означает, что контролирующие органы будут самостоятельно собирать данные о сделках физических лиц и рассчитывать налоговые суммы, после чего уведомлять налогоплательщиков. Причем их технические возможности по получению доступа к информации значительно расширятся.

В НК введут новую статью 229.1, которая отменит декларирование доходов от продажи недвижимости, автомобилей и уступки прав по договорам долевого участия в строительстве.

В 2025 году налоговая нагрузка вырастет, поэтому «обеляться» выгоднее в этом году. Ставки НДФЛ с 2025 года составят:

13% — для зарабатывающих до 2,4 млн. руб. в год (менее 200 тыс. руб. в месяц);

15% — от 2,4 млн до 5 млн. руб. в год;

18% — от 5 млн до 20 млн. руб. в год;

20% — от 20 млн до 50 млн. руб. в год;

22% — свыше 50 млн. руб. в год.

Легализация бизнеса, будь то регистрация в качестве самозанятого или ИП поможет вам избежать убытков и значительных отчислений налогов. Причем лучше разобраться, что именно подходит для вашей ситуации.

Если не оформить предпринимательскую деятельность, то физлица могут попасть на большие налоги НДФЛ (от 13 до 22%) + НДС (20%) (смотри: письмо Минфина № 03-02-07/84032 от 29.08.2022 , определение ВС от 28.12.2020 № 305-ЭС20-20560). Аргумент, что физлица не зарегистрированы как ИП, не помогает избежать налоговых обязанностей, в том числе доначисления НДС физику на незадекларированные доходы.

Например, в 2025 году с незадекларированных 50 млн. руб., придется заплатить 10 млн. руб. (НДФЛ из расчета прогрессивной шкалы налога) + 10 млн. руб. НДС (20%) + штраф и пени. Причем такая сумма недоимки по налогам грозит еще и уголовной ответственностью.

Выплатите накопившиеся дивиденды

У многих бизнесменов на счете 84 накопилась нераспределенная прибыль. В 2024 году стоит обратить внимание на выплату дивидендов, чтобы избежать повышенных налоговых обязательств в будущем.

На данный момент дивиденды облагаются НДФЛ по ставке 13% для суммы до 5 млн. руб. Если сумма превышает 5 млн. руб., ставка НДФЛ увеличивается до 15% (п. 1 ст. 224 НК).

Однако с начала 2025 года вступят в силу новые условия налогообложения дивидендов. Порог дохода, облагаемого по пониженной ставке, снизится до 2,4 млн. руб.

Выплатив дивиденды в текущем году, вы сможете сэкономить на налогах, особенно если сумма выплат значительна. Причем на это у вас осталось меньше чем пол года.

Заберите из ООО имущество

О том как вывести из ООО имущество, я оказала за малым сотню консультаций. У меня и у моего юриста накопился приличный опыт, знания точностей и всевозможных подводных камней, связанных с этой операцией. Я постоянно мониторю судебную практику и тренды фискального контроля.

В тоже время нередко удается в безналоговом режиме легально вывести имущество из ООО сэкономив значительные суммы. У некоторых клиентов случался даже когнитивный диссонанс, так как они уверены были до прихода ко мне, что это сделать невозможно.

Однако остались и скептики, с которыми сотрудничество так и не состоялось. Есть и те, кто предпочитает экономить на оплате экспертной консультации, но платит большие деньги в бюджет, даже когда, не нарушая законодательства этого можно было не делать.

Как бы то ни было, благодарных клиентов точно больше. Именно с их помощью мне удалось прилично прокачаться в этом вопросе, поэтому я рекомендую тем, кто давно сомневался: выводить/не выводить, решиться до нового года.

С учетом повышения налоговых ставок гораздо выгоднее вывести имущество из ООО до начала 2025 года.

Проведите аудит налоговых обязательств и налоговых рисков

С 2025 года из-за изменений в законах ошибки в налоговом учете могут обойтись вашему бизнесу значительно дороже.

Проверьте заранее, правильно ли вы начислили и уплатили налоги. Убедитесь, что у вас нет просроченных обязательств и серьезных ошибок. Это важно, потому что своевременная уплата налогов помогает избежать штрафов и пеней, которые могут сильно ударить по вашему бюджету.

Анализ текущего финансового состояния, проверка правильности прошлых налоговых расчетов и подготовка к изменениям в налоговом законодательстве помогут вам не только сэкономить деньги, но и обеспечить устойчивое развитие бизнеса в дальнейшем.

Иллюстрация Анастасия Ушанёва/ «Финансы под контролем»

Вы ведь вовремя проверяете свой автомобиль, чтобы не попасть в беду? Так почему не делать тоже самое с бизнесом?

Проведение аудита для бизнеса столь же важно, как и технический осмотр автомобиля, поскольку он помогает предотвратить проблемы, выявляя и устраняя риски, что поддерживает финансовую стабильность и защищает репутацию компании, аналогично тому, как диагностика автомобиля предотвращает аварии и поддерживает безопасность водителя и пассажиров.

Продайте бизнес

Если доход от продажи вашего бизнеса составит более 50 млн руб., то вам точно стоит задуматься и поискать покупателя до конца 2024 года. В противном случае, с учетом повышения ставок налогов, вы заплатите в бюджет больше.

Кстати, существуют разнообразные варианты передачи предприятия и его активов новому владельцу. Например, можно создать общее ООО и осуществить в него вклад в имущество, а потом просто выйти из новой компании, продав долю по номинальной стоимости.

Иллюстрация Анастасия Ушанёва/ «Финансы под контролем»

Возможны и другие варианты. Насколько они применимы к вашей ситуации, необходимо разбираться на основе ваших цифр и с учетом деталей вашей ситуации. Традиционно важно проводить комплексную подготовку бизнеса к продаже, включая юридическую, финансовую и операционную оценку предприятия.

Другие способы передачи бизнеса включают слияния и поглощения, частичные продажи активов или передачу бизнеса по наследству. При выборе метода важно учесть налоговые последствия с учетом налоговой реформы 2025 года.

Закройте бизнес

Если вы решили закрыть бизнес, то из-за введения прогрессивных ставок НДФЛ будет выгоднее сделать это до конца 2024 года. В противном случае получение денег и имущества ликвидированной компании в 2025 году будет для вас значительно дороже.

Сейчас стоимость имущества, будь то недвижимость или автомобиль, в пределах вклада участника в уставный капитал ООО, не облагается НДФЛ. При этом имущество, передаваемое участнику ООО при его ликвидации, оценивается по рыночной стоимости, установленной независимым оценщиком, а не по кадастровой стоимости (ст. 105.3 НК, постановление ФАС ДВО от 13.10.2009 № Ф03-5230/2009, письмо МФ от 19.05.2017 № 03-03-06/1/30920).

Можно ли сэкономить на НДФЛ или вовсе не платить его, получая имущество предприятия? Да, можно, как я рассказываю на частных консультациях.

С 2025 года принцип налогообложения останется прежним, но из-за новых порогов повышенных ставок НДФЛ придется заплатить в бюджет больше.

Подготовьте бюджеты и планы на будущий год

Основной задачей любого предпринимателя в период налоговых изменений является тщательная оценка доходов и расходов компании. Причем я это всегда рекомендую делать на цифрах, а не «по ощущениям».

Может оказаться даже такое, что общая система окажется для вас более выгодной, особенно если в ваши расходы входят те, которые невозможно учесть УСН.

Так, перечень расходов, не учитываемых на УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», включает:

Просчитав на цифрах и тщательно взвесив все аспекты, вы сможете выбрать наиболее оптимальную систему налогообложения для вашего бизнеса и минимизировать потенциальные финансовые риски.

Перестройте новую бизнес-модель не позднее 3 квартала 2024 г.

Если переход на ОСНО вам не подходит, а обновленная упрощенка с НДС не кажется привлекательной, то имеет смысл перестроить структуру бизнеса и, возможно, даже грамотно раздробить его уже в этом году.

Особый акцент делаю на слове «грамотно». Это не означает, что, если у вас сейчас ООО, вы просто откроете на себя или на свою супругу/супруга дополнительно ИП и перекинете туда часть оборотов, то дело в шляпе. Судебная практика наглядно показывает, что примитивные схемы оптимизации налогообложения обходятся бизнесу значительно дороже, чем их отсутствие.

Изменения законодательства нацелены на то, чтобы подобные схемы оптимизации прекратили существование. Но это вовсе не означает, что нет других вариантов разделения бизнес-единиц или иных вариантов оптимизации.

Если вы планируете открыть дополнительную компанию или зарегистрировать ИП для деловых целей, старайтесь избегать негативных признаков. Рекомендую:

указать для нового юрлица отличные виды деятельности;

создать отдельные веб-сайты, зарегистрировать новые номера телефонов и пр.;

избегать совпадения юридических адресов;

не использовать одинаковые площади, за исключением случаев, когда это помогает экономить расходы;

обеспечить новое юрлицо собственными материальными и нематериальными активами;

следить, чтобы налоговая нагрузка первой компании не изменилась существенно после запуска нового бизнеса;

привлекать новых сотрудников специально для нового бизнеса;

находить новых клиентов и поставщиков для нового предприятия.

Почему важно пересмотреть модель работы до конца 3 квартала 2024 г.? Здесь все просто, если вы подойдете к пороговым значениям на конец года и начнете в спешке выстраивать какие-то схемы, чтобы избежать повышенных налогов, то вы попадете в группу риска.

Перестройка бизнес-модели в последний момент будет вынужденной и очевидной как для вас, так и для налоговых контролеров, что может привести к быстрым и неприятным последствиям. Судебная практика наглядно демонстрирует, что примитивные схемы оптимизации обходятся для бизнеса значительно дороже, чем их отсутствие.

В заключение, не забывайте, что каждая предпринимательская деятельность имеет свои особенности и нюансы. Что подходит одному бизнесу, может быть неэффективно для другого. Поэтому тщательно анализируйте свою ситуацию и не спешите с принятием решений. В тоже время и затягивать с принятием решений, точно не стоит. Времени в запасе у вас осталось не так много.

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