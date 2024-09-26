Семейное дробление бизнеса. Почему чтобы не платить НДС в 2025 году открыть ИП на жену плохая идея

Приветствую вас, дорогие читатели С вами Ольга Ульянова, я занимаюсь налоговым консалтингом и аудитом. На написание статьи меня традиционно сподвигли обращения клиентов. Сейчас в термин «дробление бизнеса» вынужден вникать даже тот, кто к нему ранее не имел никакого отношения. Ежедневно я получаю сообщения от предпринимателей, выражающих недовольство предстоящим увеличением налоговой нагрузки. Бизнесмены на УСН и ПСН жалуются, что при и без того минимальной марже, необходимость уплаты НДС может поставить под угрозу выживание их предприятий. Рост налоговой нагрузки затронет даже малый и подчас такой хрупкий бизнес.

Простое и опасное решение всех проблем

Меня пугает то, что некоторые предприниматели планируют решить необходимость уплаты НДС в случае превышении выручки 60 млн. руб. самостоятельно крайне рискованно. Кто-то собирается это сделать по незнанию, кто-то от безысходности. Возникает парадоксальная ситуация – законодательство ужесточают, чтобы пресечь случаи дробления бизнеса. Однако, чтобы избежать уплаты НДС, наоборот, некоторые планируют вынужденно открыть бизнес на близкого родственника, для разделения оборотов. Например: ИП Севастьянов Эдуард Викторович* от торговой деятельности получает выручку 80 млн. руб. в год, он прикинул, что с 2025 года ему придется платить НДС (минимум 5%), а очень не хочется. Поэтому он решил зарегистрировать предпринимательство дополнительно на свою супругу, сделав ее ИП Севастьяновой Мариной Сергеевной*. Которая будет заниматься тем же видом деятельности, но на нее переброшено будет порядка 30 млн. руб. выручки. В итоге ИП Севастьянов Э.В. за 2025 г. покажет для налоговой инспекции доход – 50 млн. руб., а его жена ИП Севастьянова М.С. - 30 млн. руб. Каждый из них не превысил лимит 60 млн. руб., а вот на сколько это законно и безопасно и есть ли другие варианты вы узнаете из статьи. *Ф.И.О. предпринимателей являются вымышленными, все совпадения случайны 😊

Что считается незаконным дроблением бизнеса

Если объяснить, что такое дробление бизнеса простым языком – это когда предпринимательская деятельность разделяется (раздробляется) на несколько отдельных ООО или ИП. Это делается для того, чтобы каждый из них мог заплатить меньше налогов в бюджет. Предприятие делится на части без веских экономических причин, часто остается под единым управлением. Взаимозависимость раздробленных участников бизнеса можно легко доказать. Вам может казаться, что вы ведете безобидный «семейный бизнес» через несколько ООО или ИП, который в глазах ФНС может оказаться злостным уклонением от уплаты налогов. Следует понимать, что уголовная ответственность за уклонение от налогов в России наступает, если недоимка по налогам или страховым взносам за последние 3 года превысит 2 700 000 руб. (ст. 198 УК РФ) для физлиц, включая ИП; и 18 750 000 руб. (ст. 199.1 УК РФ) для юрлиц. Дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов тоже может привести к подобной ответственности, если вас поймают. Что такое «законное разделение бизнеса» мы вместе разберемся чуть позднее, запаситесь терпением. Если вы хотите самостоятельно почитать в первоисточниках, что считается незаконным дроблением бизнеса, то рассказываю, где искать расшифровку термина, а где ее вы не обнаружите: - НК РФ не содержит информации о том, что именно считать дроблением бизнеса. - В Федеральном законе №176-ФЗ, (п. 1 ч. 1 ст. 6) имеется узкая трактовка, необходимая для применения налоговой амнистии. - Налоговая служба рассказала о доказательствах нарушений, связанных с дроблением бизнеса в письме ФНС № СД-4-7/9113 от 09.08.2024 года. - Информацию о значимой судебной практике и детальные признаки дробления бизнеса можно найти также в письмах ФНС № БВ-4-7/8051@ от 16.07.2024, № СА-4-7/15895@ от 11.08.2017. - лучший кладезь информации про дробление бизнеса – сложившаяся судебная практика, ее мы рассмотрим в отдельном разделе статьи.

Законное дробление бизнеса

Предлагаю вашему вниманию простые тезисы, позволяющие понять, где же проходит эта тонкая грань и почему семья Севастьяновых из примера прилично рискует. В глазах проверяющих разделение бизнеса может выглядеть законным если имеется: - Наличие главного - деловой цели. Разделение используется для оптимизации управленческих процессов, диверсификации деятельности или распределения рисков. Суды под деловой целью понимают разумные экономические и иные причины действий налогоплательщика, направленные на получение экономического эффекта в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности (Постановление Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 г. «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».) - Наличие самостоятельной структуры. Каждая часть бизнеса имеет самостоятельную экономическую деятельность с обоснованной бизнес-логикой. Из примера с семьей Севастьяновых, если бы бизнес был разделен по разным независимым направлениям коммерческой деятельности, то вопросов у контролёров было бы меньше. - Обдуманно и качественно оформленные документы. Если налоговая посмотрит вашу первичку она не обнаружит там странных сделок, которые ей захочется признать фиктивными. Все сделки и операции должны быть представлены в документах ясно и без двусмысленности. Это помогает избежать подозрений со стороны налоговых органов. - Отсутствие прямых доказательств того, что единственная причина дробления – снижение налоговой нагрузки. Из примера про семью Севастьяновых мы знаем только то, что бизнес раздробили для уклонения от уплаты налогов. Оба ИП занимаются торговлей, на обосновании законности разделения никто заморачиваться не стал. Соответственно супруги нарушают закон. Если они не сумеют обосновать иные причины, а также то, что не только муж, как и до дробления единолично управляет бизнесом, штрафов и доначислений от налоговой вряд ли удастся избежать.

Судебная практика и факторы риска, связанные с семейным дроблением бизнеса

Понимаю, что не юристу или бухгалтеру сложно разобраться в тонкостях арбитражной практики, тем не менее, советую вам ознакомиться за что наказали других, чтобы не допускать ошибок. Вот основные признаки семейного дробления бизнеса и их обоснование: Фактор риска №1 - Несамостоятельность субъектов после дробления Прямая или косвенная взаимозависимость членов семьи, таких как отец, жена и сын, может свидетельствовать о фиктивности бизнеса. Это часто выражается в формальном разделении на несколько ИП или компаний без реального разделения бизнес-функций. Наличие родственных связей, как один из признаков дробления указано в письме ФНС № СА-4-7/15895 от 11.08.2017. Фактор риска №2 - Общие материально-техническая база и персонал Использование одних и тех же зданий, оборудования, сотрудников и других материально-технических ресурсов всеми членами семьи свидетельствует о несамостоятельности бизнесов. Примеры, когда фирмы используют одинаковые ресурсы без какого-либо деления, часто приводятся как доказательства фиктивного дробления (например, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа № Ф03-2181/2018 от 04.07.2018). Фактор риска №3 - Идентичность видов деятельности Если члены семьи ведут одинаковую или тесно связанную деятельность, это может указывать на то, что дробление бизнеса было направлено на уменьшение налоговой нагрузки. В письме ФНС № БВ-4-7/8051@ от 16.07.2024 дается описание подобных случаев, где идентичность деятельности становится признаком дробления. Арбитры поддерживают такие доводы контролеров (Постановление АС Северо-Кавказского округа № А63-18516/2020 от 26.04.2024, Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда № 11АП-20039/2023 от 20 февраля 2024 г. по делу № А55-39692/2022). Фактор риска №4 - Общие контрагенты Единственные или общие контрагенты могут свидетельствовать об искусственном дроблении. Подобные сценарии описаны в письмах, где одни и те же контрагенты фигурируют для всех субъектов бизнеса (письмо ФНС № СД-4-7/9113 от 09.08.2024). Фактор риска №5 - Отсутствие деловой цели при разделении Минимизация налоговых обязательств без деловой цели один из самых опасных факторов. Если дробление происходит без явной деловой цели, а исключительно ради получения налоговых льгот, это может быть признано незаконным. Определение Верховного Суда РФ № 308-КГ17-15031 от 24.10.2017 и письмо ФНС № СА-4-7/15895@ от 11.08.2017 иллюстрируют случаи, когда дробление признается фиктивным без делового обоснования. Эти признаки могут рассматриваться в совокупности для выявления фактов неправомерного дробления бизнеса. Каждый случай требует индивидуального анализа с учетом специфики хозяйственной деятельности. Однако настоятельно рекомендую вам проанализировать наличие каждого фактора риска в вашем бизнесе.

Учитывайте расширенные возможности фискального контроля ФНС

Упрощенцев переводят на НДС для усиления фискального контроля. ФНС России признана одной из самых технологичных организаций, в том числе благодаря системам «Налог-3» и АСК - НДС. АИС «Налог-3» интегрируется с другими структурами, помогая собирать и анализировать данные о налогоплательщиках и их доходах. Она выявляет несоответствия и подозрительные операции, снижая привлекательность дробления бизнеса из-за высокого риска санкций. АСК - НДС упрощает контроль за НДС, отслеживая транзакции и автоматически выявляя фиктивные вычеты. Это уменьшает возможности для налоговых лазеек, быстро обнаруживая попытки уклонения.

Чек-лист как подготовится к налоговой реформе 2025 г.

1. Определите системы налогообложения ваших ООО и ИП на основании их прогнозной выручки. 2. Составьте бюджет уплаты налогов на 2025 год уже сейчас. 3. Оцените риски дробления бизнеса и возможности налоговой амнистии (самостоятельно или с участием аудитора или налогового консультанта). 4. При выручке более 60 млн. руб. определите оптимальную ставку НДС, при выборе учитывайте следующее: - ставка НДС в 7% всегда менее выгодна, чем 5%, - ставка 20% выгодна, только если вычеты превышают 71%. 5. Пересмотрите цены реализации и прайсы. 6. Адаптируйте договоры к ставкам НДС. Уведомите о работе с НДС. 7. Подготовьтесь к переходу на УПД и использование ЭДО. 8. Подготовьтесь к сдаче декларации по НДС и выпуске КЭП. 9. Обсудите с бухгалтером справится ли он с такими задачами. Если нет, то на каком этапе ему понадобится помощь со стороны и в каком объеме. 10. Проверьте обновляется ли ваша учетная программа. Если используется 1С без обновлений вы можете столкнуться с проблемами. 11. Озадачьтесь настройками ККТ или приобретением дополнительного аппарата.

Есть ли безопасные варианты избежать уплаты НДС

Какие риски могут подстерегать вас на пути оптимизации налогообложения, я уже рассказала. Есть ли другие способы, позволяющие их избежать? Да, несомненно, они существуют, и не один. Однако, к сожалению, вы не найдете их в этой статье, хотя здесь и содержится много подсказок и полезных советов. Как сказал Аристотель Онассис: «Секрет успеха – знать то, что никто ещё не знает». Следует помнить, что налоговые органы также используют доступные ресурсы для получения информации, включая интернет. Поэтому не все стратегии можно обсуждать публично, даже если они соответствуют законодательству. Идеальный сценарий с точки зрения бюджета и налоговых инспекторов – это полная и своевременная уплата налогов. Готовы ли вы следовать этому пути? Решение за вами.

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