7 новостей для бизнеса, которые вы могли пропустить

№1. Изменения в ТК РФ помогут использовать ученические договоры для оптимизации налогообложения

Кому будет полезна эта информация? - Тем, кто ищет эффективные способы оптимизации зарплатных налогов, в том числе страховых взносов. Она также может заинтересовать тех, кто рассматривает возможности снижения численности персонала, например, чтобы удержаться на ПСН или УСН. Норма, вводимая законом № 381-ФЗ от 09.11.2024 года, определяет понятие «наставничество в сфере труда» и вводит возможность поручить наставничество сотруднику с его письменного согласия. Закон вступит в силу с 01.03.2025 года. Наставничество используется при заключении ученического договора. Ученический договор остаётся актуальным инструментом оптимизации, так как стипендия ученика облагается НДФЛ, но на нее не начисляются страховые взносы. Этому способу ни один десяток лет, но судя по тому, что возможность наставничества закреплена в ТК РФ не теряет своей актуальности. Ученический договор может быть заключен с соискателями, новыми сотрудниками на испытательном сроке, а также с действующими работниками при изменении их функционала. Помимо оптимизации налогов он способствует формализации обучения и наставничества, а также упрощает процесс расставания с неподходящими кадрами. Однако, некоторые работодатели используют такой подход для компенсации расходов на обучение, если сотрудник оказывается «проблемным». Кроме того, они могут массово как конвейер нанимать новых кандидатов, чтобы ни налоги, ни персоналу не платить, или платить копейки. Лично я не одобряю эту практику, в любой ситуации нужно оставаться человеком. Мои рекомендации – не увлекайтесь сильно с ученическими договорами, важно учитывать юридические аспекты чтобы избежать расценки ученического договора как подмены трудового, необходимо тщательно прописывать условия обучения, время отработки и квалификационные требования. Неправильно оформленные документы могут повлечь серьёзные налоговые последствия, включая штрафы. Если вам нужна помощь в правильном оформлении ученических договоров или иных законных вариантов оптимизации обращайтесь.

№2. Хорошая новость для ИП УСН на упрощенке с объектом налогообложения «доходы минус расходы»

Кому будет полезна эта информация? - Информация полезна для ИП на УСН «доходы минус расходы». Налоговая служба дала разъяснения о новом порядке учета страховых взносов для ИП на УСН «доходы минус расходы». Официальное письмо ФНС № СД-4-3/12916@ от 12.11.2024 года подтверждает, что уплата страховых взносов станет более выгодной и удобной для предпринимателей с 2025 года. В текущем 2024 году бизнесмены могут учитывать в своих расходах уплаченные страховые взносы за себя и своих сотрудников (согласно подп. 7 п. 1 ст. 346.16 и п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Однако, начисленные, но неуплаченные взносы не влияют на налоговую базу единого налога. Это правило касается как фиксированных взносов, так и дополнительного 1%. С 1 января 2025 года согласно изменениям, внесенным в НК РФ п. 65 ст. 2 закона № 259-ФЗ от 08.08.2024 года, ИП смогут теперь учитывать страховые взносы даже в случае если они не оплачены, как делают это сейчас ИП на УСН «доходы». Как это будет работать? - До 1 января 2025 года ИП учитывают только фактически уплаченные страховые взносы в качестве расходов. - С 1 января 2025 года расходами могут быть признаны суммы, подлежащие уплате в текущем налоговом периоде, даже если они еще не уплачены. Кроме того, в письме содержатся важные разъяснения касательно страховых взносов, исчисленных в размере 1% от доходов, превышающих 300 тыс. рублей, в расчетном периоде 2025 года. По общему правилу ИП платят их не позже 1 июля следующего года. ИП получат возможность выбрать, в каком именно налоговом периоде учитывать эти расходы — в 2025 или 2026 году. Убедитесь, что ваш бухгалтер знаком с новыми изменениями, чтобы максимально использовать ваши налоговые преимущества.

№3. «Спящие» ООО с нулевой отчетностью могут дороже обходиться собственнику

Кому будет полезна эта информация? - Владельцам компаний, которые следят за трендами законодательства и оперативно принимают решения. Держать недействующие ООО может стать невыгодно из-за изменений законодательства. Пока это только законопроект, его инициатором выступил сенатор Андрей Кутепов. Если его инициатива будет поддержана правительством, то придется все-таки платить взносы с зарплаты директора, даже если он учредитель в одном лице и не получает зарплату и с ним не оформлен трудовой договор. Недействующие компании не перечисляют налоги и взносы, поскольку деятельность не ведут, взносы за директора они тоже не платят. Нужно ли платить зарплату такому руководителю долгое время является предметом споров. Согласно разъяснениям чиновников, возможность невыплаты зарплаты директору, являющемуся единственным участником, зависит от наличия трудового договора (письмо Роструда № ПГ/20827-6-1 от 29.07.2021 года). Согласно законопроекту, предложенному Кутеповым, незаключение договора с директором-учредителем не должно освобождать от уплаты страховых взносов. Ранее, Минфин со ссылкой на определение ВАС утверждал, что отсутствие трудового договора не является основанием для отсутствия трудовых отношений (письмо Минфина № 03-12-13/89698 от 20.11.2019 года, Определении ВАС РФ № ВАС-6362/09 от 05.06.2009 года). Минтруд также ранее утверждал, что страховые взносы должны уплачиваться на выплаты единому руководителю и учредителю, даже без трудового договора (письмо № 17-4/10/В-1846 от 16.03.2018 года). Мое мнение – принятие подобной нормы лишь вопрос времени. Мне всегда казалось нелогичным отсутствие выплат директору, который есть в штате. Если норму примут, то можно сэкономить, принимая директора на неполную ставку и как раз здесь никаких противоречий нет.

№4. С 1 октября 2024 г. появился доступ к цифровой платформе «Знай своего клиента» на сайте ЦБ РФ

Кому будет полезна эта информация? - В текущих реалиях всем бизнесменам с любым масштабом бизнеса. Ссылка на платформу здесь. Сервис работает бесплатно. Новая платформа «Знай своего клиента» предоставляет компании и ИП возможность оценить степень риска, связанного с подозрительными операциями, что помогает бизнесу лучше понимать свою позицию и принимать обоснованные финансовые решения. Если ваша компания была отмечена в красной зоне, вы можете обратиться в Банк России для пересмотра такого решения, что предоставляет возможность защиты своих интересов. Использование платформы имеет смысл для повышения безопасности финансовых операций и оптимизации взаимодействия с банками, а также для снижения рисков и соответствия законодательным требованиям. Я протестировала его работу. Сервис спросит у вас причину запроса информации. Так как я проверяла себя как ИП, то написала, как есть: «проверка работы сервиса». Если все в порядке, после запроса появится вот такая информация: « По состоянию на 24.11.2024 отсутствуют сведения об отнесении юридического лица (индивидуального предпринимателя), которому присвоен ИНН , к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Данная информация носит справочный характер, актуальна на момент последнего обновления.» У компаний и ИП, которых сервис считает неблагонадежными, будет вероятно другая информация.

№5. С 1 ноября 2024 года установили требования для майнеров цифровой валюты

Кому будет полезна эта информация? – Эта информация будет актуальна для всех, кто вовлечён в сферу цифровых активов, занимается их добычей и торговлей криптовалютой. Теперь право на майнинг получат только те компании и предприниматели, внесенных в специальный реестр, который будет находиться под контролем Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Для отдельных граждан, не имеющих статуса ИП, также предусмотрены условия для осуществления майнинга, однако при соблюдении установленных правительством лимитов по объему потребляемой электроэнергии. Новые законодательные инициативы устанавливают чёткие критерии к деловой репутации для тех, кто желает заняться майнингом. В частности, граждане, которые ранее имели уголовные дела за экономические правонарушения или нарушали правила противодействия отмыванию доходов, не смогут участвовать в этой деятельности. Эти ограничения также касаются юридических лиц, в составе которых есть участники или бенефициары со схожими проблемами. Кроме того, правительство введёт новые требования к операторам инфраструктуры, участвующим в майнинге, определяя, какие услуги они могут предоставлять, а также закрепляя дополнительные условия, касающиеся их деловой репутации. Также необходимо отметить, что с указанных дат майнинг цифровых валют будет запрещён в сочетании с такими видами деятельности, как: - передача электроэнергии, - оперативное диспетчерское управление в области электроснабжения, - производство и продажа электрической энергии. Эти изменения были внесены в закон о цифровых финансовых активах и в правила, касающиеся энергетического сектора, согласно закону № 221-ФЗ, принятому 08.08. 2024 года (статьи 2 и 3, пункт 11 статьи 5). Сразу скажу, по этой теме готовится большой обзор, с кейсами клиентов, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить.

№6. Хорошая новость для бизнесменов в сфере общепита

Кому будет полезна эта информация? – Тут из названия новости все понятно, тем, кто занимается общественным питанием. Если ваша выручка в 2024 или 2025 году превысит 60 млн рублей, не расстраивайтесь: вам не придется платить НДС! С 1 января 2025 года организации и ИП на упрощенной системе могут воспользоваться освобождением от НДС для услуг общепита, соблюдая определенные условия. Услуги ресторанов, кафе и других объектов общепита освобождаются от НДС (пп. 38 п. 2 ст. 149 НК РФ) при выполнении следующих условий: - Доля доходов от общепита за предыдущий год составляет не менее 70%. - Среднемесячные выплаты работникам равны или превышают среднемесячную заработную плату в сфере общепита по субъекту РФ. Для этого необходимо разделить сумму вознаграждений за прошлый год на среднесписочную численность работников и сравнить с отраслевым показателем Росстата. - Общая сумма доходов за прошлый год не превышает 2 млрд рублей. Если ваше предприятие реализует товары, вы можете применять ставку НДС 5%, если сумма доходов не превышает 250 млн рублей. Эта ставка действует в течение минимум 12 последовательных налоговых периодов с момента подачи первой декларации по НДС, в которой указаны облагаемые операции.

№ 7. В Госдуме предложен законопроект о универсальном QR-коде для оплат