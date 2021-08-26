Выплата дивидендов имуществом, есть ли смысл? Считаем на цифрах

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами Ольга Ульянова. Я предоставляю клиентам рекомендации по налоговому планированию и сложным вопросам учета, а также провожу налоговый аудит. Сегодня рассмотрим вопрос, с которым не раз обращались в мою компанию клиенты: «Как правильно выплатить дивиденды имуществом и какие налоги при этом придется уплатить?». Сразу сделаю спойлер: выплата дивидендов в натуральной форме, т.е. имуществом, на сегодняшний день не является самой выгодной с точки зрения налогообложения. Обычно в ходе нашего общения с клиентами мы рассматриваем этот кейс наряду с другими возможностями вывода имущества. Хотя с 2025 года условия для осуществления подобных сделок стали значительно болеежесткими, нужно обладать запасом наработанных кейсов и иметь глубокое понимание всех тонкостей темы, чтобы избежать возникновения проблем и неприятностей вместо оптимизации.

Общая информация

Законодательные акты не препятствуют выплате дивидендов участнику общества имуществом, включая объекты недвижимости ( п. 3 ст. 28 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об ООО»). Рассмотрим пример: В ООО «Лавандовая долина» единственный учредитель Вячеслав Дымов решил получить дивиденды недвижимым имуществом – стоимостью 55 000 000 руб. Нераспределённая прибыль прошлых лет компании составляет – 82 000 000 руб., поэтому он вполне может себе это позволить. Показатель выручки ООО «Лавандовая долина» за 2025 года = 35 000 000 руб. Компания применяет УСН. Факт передачи имущества участнику юридического лица необходимо подтвердить соответствующим актом приема-передачи (Постановление ФАС ВВО по делу № А28-4157/2010 от 05.05.2011 г.). Возникает вопрос, какую использовать цену? В данном случае вспомним две аксиомы: 1. В сделках между лицами, не признаваемыми взаимозависимыми, цена сделки по определению признается рыночной, дополнительных налоговых рисков не возникает (ст. 105.3 НК РФ). Но, увы это случай не наш. 2. Учредитель и организация являются взаимозависимыми лицами, а сделки между взаимозависимыми лицами признаются контролируемыми в соответствии со ст. 105.14 НК РФ. Соответственно, налоговая инспекция может проверить использование рыночных цен. Для того, чтобы в случае занижения стоимости имущества, передаваемого участнику в счет выплаты дивидендов, насчитать организации и гражданину дополнительные налоги и пени.

НДФЛ

Когда дивиденды выплачиваются в виде имущества, у организации нет возможности удержать налог, поэтому она должна сообщить о суммах дохода и неудержанном налоге. Физическое лицо, получившее дивиденды, платит НДФЛ на основании уведомления от налоговых органов. При этом организация обязана отчитаться о выплаченных дивидендах в расчёте 6-НДФЛ. С 2024 года применяется обновлённая форма, утв.Приказом ФНС России № ЕД-7-11/649@ от 19.09.2023 г. Ставка НДФЛ при выплате дивидендов (в том числе имуществом) в 2025 г. определяется следующим образом: 13% — доходы до 2 400 000 руб.; 15% — доходы свыше 2 400 000 руб. Посчитаем, на условиях нашего примера какую сумму НДФЛ обязанзаплатить в бюджет учредитель Вячеслав Дымов. (2 400 000*13% = 312 000) + ((35 000 000 - 2 400 000) * 15%). Получается сумма – 5 202 000 руб.

НДС

Когда в счет выплаты дивидендов передается имущество, облагаемое НДС налог безопаснее начислить. В противном случае высоки риски претензий со стороны контролеров, которые придется отстаивать в суде. На примере, недвижимости ООО «Лавандовая долина» сумма НДС от реализации объекта стоимостью 55 000 000 руб. = 11 000 000 руб., если применять ставку 20%. Если организацией на УСН применяется ставка НДС 5%, то сумма налога будет равна- 2 750 000 руб. Даже несмотря на то, что у нас в условиях примера выручка ООО «Лавандовая долина» составила 35 000 000 руб. и предприятие не было плательщиком НДС на УСН, передача объекта стоимостью 55 000 000 руб. обязывает компанию платить налог. Потому что порог лимита по выручке 60 000 000 руб., организация из-за передачи дорогостоящего объекта участнику перешагнет. Дело в том, что по мнению ФНС в данном случае происходит реализация. А раз так, то общий размер доходов компании за 2025 год составит – 90 000 000 руб. Соответственно предприятие утратит возможность не платить НДС на упрощенке. Подробнее, почему так: В общем случае реализацией товаров (работ, услуг) признается передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг (п. 1 ст. 39 НК РФ). Дивидендом признается любой доход, полученный участником из нераспределенной прибыли предприятия (п. 1 ст. 43 НК РФ). Вопреки логики и здравому смыслу Минфин и ФНС России на протяжении нескольких лет настаивают на том, что при выплате дивидендов имуществом происходит реализация этого имущества. Выходит нужно начислять НДС (письма Минфина и ФНС России: № 03-07-11/52884 от 07.06.2024 г., № 03-05-05-01/7294 от 07.02.2018 г., № 03-03-06/1/9480 от 07.02.2023 г., № 03-03-06/1/54596 от 25.08.2017г., № ГД-4-3/9367@ от 15.05. 2014 г.). Кто с этим не согласен, придется судиться. Имеются судебные решения, в которых арбитры заявили, что не все так однозначно (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа по делу № А82-13935/2019 от 03.07.2020 г.). Согласно статье 41 НК РФ, доходом является экономическая выгода в денежной или натуральной форме. Передача недвижимости в качестве дивидендов не создает нового налогообложения и не считается продажей, облагаемой НДС у организации. К схожим выводам суды приходили в: Постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа по делу № А58-341/14, № Ф02-6656/2014 от 25.02.2015 г.

УСН

Чиновники рекомендуют начислять единый налог на УСН, выплачивая дивиденды собственнику компании имуществом (письмо Минфина России №03-11-09/405 от 17.12.2009 года). К сожалению, такого же подхода они рекомендуют придерживаться предприятиям на ОСНО (письма Минфина России № 03-03-06/1/9480 от 07.02.2023, ФНС России № ГД-4-3/9367@ от 15.05.2014 г.). Есть особые разъяснения для тех, кто применяет УСН «доходы минус расходы». Но, это тема для отдельного разговора, могу только сказать, что варианты учесть в расходах стоимость имущества имеются. В тоже время, рассматривая вопрос исчисления НДС с операции по выплате дивидендов в неденежной форме, Верховный Суд РФ указал, что передача имущества в счет выплаты дивидендов не образует иной объект налогообложения, кроме дохода участника. Поэтому реализации в этом случае нет (Определение Верховного Суда РФ N 302-КГ15-6042 по делу №А58-341/2014 от 31.07.2015).

Налог на прибыль