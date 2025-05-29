Выездная налоговая проверка ИП. Придет ли налоговая к вам домой?

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Вопрос о налоговых проверках индивидуальных предпринимателей на сегодняшний день довольно актуален. Давайте рассмотрим в кратком формате, как именно осуществляется выездная налоговая проверка для ИП.
✉️Вопрос клиента
Где и как технически происходит выездная налоговая проверка ИП на УСН, у которого нет офиса, нет наемных сотрудников?
Оборот 110 млн. в год. Вид деятельности - торговля на маркетплейсах.
Вариант №1 - ИП прописан и живет в РФ.
Вариант №2 – ИП прописан в РФ, постоянно проживает в Индонезии.
Возможна ли выемка ПК и документов по месту жительства ИП?
📚Ответы
В этом случае выездная налоговая проверка (сокращенно ВНП) проводится по месту нахождения налогового органа на основании документов, предоставленных налогоплательщиком по требованию.
Какая налоговая назначает выездную проверку ИП?
По общему правилу ВНП проводит налоговый орган по месту прописки предпринимателя (абз. 1 п. 2 ст. 89 НК РФ).
Причем пункт 5 ст. 89 НК РФ не запрещает проводить две и более выездные проверки по разным налогам.
С 2022 года ФНС из ряда регионов получили право проверять налогоплательщиков из других регионов (некоторые - по всей России) (Федеральный закон № 325-ФЗ от 29.09.2019 «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ»).
Прекращение деятельности ИП не спасет от ВНП
В предпринимательской среде гуляет миф, что снятие с регистрации ИП - ключ от всех проблем. На практике это не так. ВНП может быть проведена и законна даже после снятия ИП с учета (в народе после «закрытия» ИП).
В письме Минфина РФ № 03-02-08/99520 от 16.11.2020 г. указано, что НК РФ не запрещает проводить такие проверки в отношении физлиц, прекративших свою деятельность как ИП.
Кроме того, Конституционный Суд в Определении № 95-О-О от 25.01.2007 г. отметил, что налоговому контролю и ответственности за налоговые правонарушения подлежат как юридические, так и физические лица, независимо от их правового статуса или перехода к определенным налогам и режимам.
Дом или квартиру не обыщут
Выемка в жилых помещениях производиться не может. Статус резидентства ИП, равно как и место проживания, на применение УСН и процедуру проведения выездной налоговой проверки не влияет.
Офис ИП (если он есть) может стать местом проверки и выемок документов
ИП обязаны хранить все документы, необходимые для расчета и уплаты налогов. Это включает подтверждения доходов, а также записи об уплате или удержании налогов (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ).
Налоговые органы обладают правом:
- Осуществить выемку документов и предметов, которые находятся в нежилых помещениях проверяемого физического лица (ст. 94 НК РФ);
- Провести осмотр имущества предпринимателя, расположенного в нежилых помещениях, за исключением жилых (ст. 92 НК РФ);
- Вызвать для дачи свидетельских показаний любое физическое лицо, обладающее информацией, которая может быть важна для налогового контроля (ст. 90 НК РФ);
- Привлекать специалистов и экспертов для проведения необходимых исследований (ст. ст. 95 и 96 НК РФ);
- Запрашивать у лиц, имеющих доступ к документам (информации), связанным с деятельностью проверяемого индивидуального предпринимателя, эти документы или сведения (ст. 93.1 НК РФ).
Правда документы не могут быть изъяты «под покровом ночи». Закон предписывает, что выемка осуществляется только в дневное время, а именно. Согласно статье 5 УПК РФ, ночное время — это период с 22:00 до 06:00 по местному времени. Начало и окончание выемки обязательно фиксируются в протоколе.
Что может спровоцировать выездную налоговую проверку ИП?
Многих интересует вопрос, в каком случае можно нарваться на ВНП? Вот список из 12 рисков, относящихся к деятельности ИП, с краткими пояснениями:
Налоговая нагрузка ниже среднего уровня по отрасли или виду деятельности. Если налоговая нагрузка ИП значительно ниже среднего по отрасли, это может вызвать подозрения у налоговых органов. Проверить свои параметры можно с помощью калькулятора на сайте ФНС.
Наличие убытков на протяжении нескольких налоговых периодов. Если ИП показывает убытки более двух лет подряд, это рассматривается как риск, указывающий на возможные проблемы в бизнесе.
Доля вычетов НДС выше допустимых значений. Если доля вычетов НДС превышает 89%, это может вызвать внимание налоговиков, так как высокие вычеты могут свидетельствовать о злоупотреблениях.
Темп роста расходов опережает темп роста доходов. Если расходы растут быстрее, чем доходы, это может указывать на налоговую оптимизацию с использованием незаконных схем снижения налогов.
Среднемесячная зарплата ниже среднеотраслевой. Низкая среднемесячная зарплата в компании может продемонстрировать использование нелегального труда или уклонение от уплаты налогов. Сейчас у налоговиков эта тема в топе. Пот особый удал попадают владельцы ПВЗ и селлеры маркетплейсов.
Сдерживание перехода со спецрежима на ОСНО. Часто это проявляется в ситуациях, когда бизнес избегает перехода на общий режим налогообложения, несмотря на приближение к критическим показателям.
Заключение договоров с посредниками без обоснования. Если ИП работает с контрагентами без явных экономических оснований, это может вызвать подозрения в предоставлении необоснованной налоговой выгоды.
Непредставление пояснений в ФНС. Несвоевременные или недостоверные ответы на запросы налоговых органов могут повлечь за собой дополнительные проверки и риск штрафов.
Частая смена места нахождения и налоговых инспекций. Если ИП меняет адрес более двух раз в год, это может указывать на попытки укрытия от контроля налоговых органов. ИП, мигрировавшие в льготные регионы особенно в конце 2024 г. в особой группе риска.
Низкая рентабельность по сравнению со средними показателями. Если рентабельность бизнеса значительно ниже среднестатистической по отрасли, это может вызывать сомнения у контролеров.
Расходы ИП приближаются к доходам. Если расходы почти равны доходам, это может указывать на завышение расходов и подозрение в правонарушениях.
Ведение бизнеса с высокими налоговыми рисками. Это касается сотрудничества с компаниями-однодневками, сделками без деловой цели или с использованием финансовых схем, которые могут привести к налоговым мошенничествам.
Знание этих рисков поможет предпринимателям лучше ориентироваться в налоговом законодательстве и минимизировать вероятность негативных последствий.
Самостоятельно о них можно почитать в Приказе ФНС России № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007 г.
Если вы живете заграницей вправе ли вы применять УСН?
Согласно позиции Минфина, сформулированной в письме № 03-11-11/22925 от 24.03.2020 г., возможность применения налогоплательщиком УСН не ставится в зависимость от наличия или отсутствия у налогоплательщика статуса налогового резидента РФ.
Перечень бизнесменов, которые не вправе применять УСН, определен п. 3 ст. 346.1 НК РФ. Данный перечень налогоплательщиков является закрытым.
В этом перечне нерезиденты - ИП не поименованы, так что для них в применении УСН зеленый свет (письмо Минфина России № 03-04-05/51807 от 02.06.2022).
В результате ИП — гражданин РФ, не являющийся налоговым резидентом, может использовать УСН. При этом расчёт налога по УСН не зависит от статуса резидентства, так как ИП на УСН не уплачивает НДФЛ. Законодательство РФ не содержит специфических норм для ИП, не имеющих статуса налогового резидента.
На этом завершаю свой материал -
независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
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Комментарии1
Ольга, как всегда сердечко от всей редакции!