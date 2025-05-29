Выездная налоговая проверка ИП. Придет ли налоговая к вам домой?

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Вопрос о налоговых проверках индивидуальных предпринимателей на сегодняшний день довольно актуален. Давайте рассмотрим в кратком формате, как именно осуществляется выездная налоговая проверка для ИП.