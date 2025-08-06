Когда увеличение уставного капитала за счет дополнительного вклада посчитают скрытой продажей доли?

Автор: Ольга Ульянова, аудитор и эксперт по налоговой оптимизации.
Когда единственный участник ООО решает увеличить уставный капитал за счет вклада нового участника, его доля уменьшается. Например, с 100% до 10%. Если затем супруг (супруга) участника захочет разделить имущество, он может обнаружить, что вместо 100% доли ему достанется лишь 10%.
Возникают вопросы:
🔹 Является ли такое увеличение уставного капитала скрытой продажей доли?
🔹 Когда это законно, а когда — обход правил?
🔹 Как защитить свои права?
В этой статье разберемся в нюансах на примерах судебной практики. Знаковым судебным процессом в отношении подобных сделок выступило Определение Верховного Суда РФ № 305-ЭС23-8438 по делу № А40-91941/2022 от 13.07.2023 г. далее по тексту дело "Богдановых".
📌 Ключевые действующие лица:
- Александр и Ольга Богдановы (в браке с 1997 по 2022 г.).
- ООО "РУК", АО "Регионотходы"
В 2015 году Александр (100% доли) увеличивает общий размер уставного капитала ООО "РУК" с 120 тыс. до 3 млн. руб. за счет дополнительного вклада АО "Регионотходы" (2,7 млн. руб.).
В результате в ООО "РУК" сменился мажоритарный участник доля Александра размыта и стала 10%, доля АО "Регионотходы" стала – 90%.
Ольга подает иск, считая, что это была притворная сделка, прикрывающая продажу 90% доли без ее согласия.
Две позиции судов. Почему мнения разделились?
Нижестоящие суды не могли прийти к единому мнению, потому что оценивали ситуацию по-разному, фокусируясь на разных аспектах.
Мнение №1 "Это притворная сделка" (Апелляционный и Кассационный суды)
Суды, которые удовлетворили иск Ольге, увидели в действиях Александра и АО "Регионотходы" все признаки злоупотребления. Их логика строилась на трех китах:
1. Отсутствие деловой цели и экономической целесообразности. Зачем привлекать деньги, если бизнес в них не нуждается? В деле было установлено, что строительство завода, ради которого привлекались деньги, так и не было начато.
2. Недобросовестность и сговор. Сделки совершены в период, когда супруги фактически прекратили отношения, что указывало на желание вывести активы.
3. Пассивность инвестора. АО "Регионотходы" после вступления в компанию не проявляло никакой активности, не интересовались делами и не пытаются управлять бизнесом.
Мнение №2 "Это законное развитие бизнеса" (Первая инстанция и Верховный Суд РФ)
Определение Верховного суда создало важные правовые ориентиры для разрешения корпоративных споров, осложненных семейными правоотношениями. Суд четко разграничил добросовестные инвестиционные операции от злоупотреблений семейным правом.
Верховный РФ, отменяя решения апелляции и кассации, также сформулировал три ключевых критерия, по которым нужно оценивать подобные ситуации. Если эти критерии не доказаны, сделка по увеличению УК – законна.
Верховный суд пришел к выводам поскольку действительная стоимость доли Александра не уменьшилась, а выросла, его имущественные права не были нарушены. Он не продавал долю, а привлекал капитал для роста бизнеса.
✅ Берите этот кейс себе на заметку. Мое мнение, скорее всего все эти манипуляции были специально проведены, чтобы после развода супруга осталась почти не с чем. Но технически сделка была реализована чисто, возможно муж не поскупился в свое время на юристах, которые сумели защитить его финансовые интересы. Стратегия защиты была грамотно просчитана 👉заранее.
В деле Богдановых ВС РФ поддержал мужа, потому что:
1. Была экономическая цель привлечения нового участника – строительство завода.
2. Доля мужа в стоимости даже выросла (120 тыс. → 300 тыс. руб.).
3. Нет доказательств обмана – супруга могла узнать о сделке раньше и самостоятельно.
Верховный РФ в деле установил важный правовой прецедент: само по себе уменьшение процентной доли не является продажей доли. Ключевое значение имеет сохранение или увеличение действительной стоимости доли в денежном выражении.
Привлечение инвестора – это законный и необходимый инструмент для развития бизнеса! Он становится проблемой только тогда, когда используется как ширма для вывода активов в ущерб супруга, при отсутствии экономической цели и при наличии доказанного сговора.
📌 Как защитить свои права?
🔹 Для супруга участника ООО:
- Проверяйте ЕГРЮЛ – изменения в составе участников публичны.
- Требуйте согласия – если сделка похожа на продажу доли.
- Оспаривайте сделку – если она совершена перед разводом и без экономической цели.
🔹 Для участника ООО:
- Документируйте деловую цель – бизнес-план, договоры.
- Не уменьшайте долю перед разводом – это вызовет подозрения.
- Соблюдайте процедуру – единогласное решение, регистрация изменений.
Кому лень было читать статью, как отличить законное увеличение доли в УК от скрытой продажи?
📌 Законно, если:
✅ Есть бизнес-цель (инвестиции, развитие).
✅ Новый участник – он же инвестор реально участвует в управлении.
✅ Доля в денежном выражении не уменьшилась.
📌 Риск оспаривания, если:
❌ Сделка совершена перед разводом.
❌ Новый участник не проявляет активности.
❌ Доля существенно уменьшилась без экономической выгоды.
💡 Совет:
Если сомневаетесь – консультируйтесь со специалистом до внесения изменений в уставный капитал!
Сама дополню информацию☝ , потому что могут возникнуть вопросы при прочтении статьи как у Александра Богданова номинальная доля стала 10% и 300 тыс. руб.? Он тоже внес дополнительный вклад на 180 тыс. руб. Так как в статье акцент был на доп.вклад стороннего инвестора, этот момент не был освещен.
Но чтобы читатели не запутались добавляю информацию, а кому интересны подробно детали дела, может поднять его самостоятельно.