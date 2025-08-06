Когда увеличение уставного капитала за счет дополнительного вклада посчитают скрытой продажей доли?

Автор: Ольга Ульянова, аудитор и эксперт по налоговой оптимизации.

Приветствую, уважаемые предприниматели и коллеги!

Когда единственный участник ООО решает увеличить уставный капитал за счет вклада нового участника, его доля уменьшается. Например, с 100% до 10%. Если затем супруг (супруга) участника захочет разделить имущество, он может обнаружить, что вместо 100% доли ему достанется лишь 10%.

Возникают вопросы:

🔹 Является ли такое увеличение уставного капитала скрытой продажей доли?

🔹 Когда это законно, а когда — обход правил?

🔹 Как защитить свои права?

В этой статье разберемся в нюансах на примерах судебной практики. Знаковым судебным процессом в отношении подобных сделок выступило Определение Верховного Суда РФ № 305-ЭС23-8438 по делу № А40-91941/2022 от 13.07.2023 г. далее по тексту дело "Богдановых".

📌 Ключевые действующие лица:

- Александр и Ольга Богдановы (в браке с 1997 по 2022 г.).

- ООО "РУК", АО "Регионотходы"

В 2015 году Александр (100% доли) увеличивает общий размер уставного капитала ООО "РУК" с 120 тыс. до 3 млн. руб. за счет дополнительного вклада АО "Регионотходы" (2,7 млн. руб.).

В результате в ООО "РУК" сменился мажоритарный участник доля Александра размыта и стала 10%, доля АО "Регионотходы" стала – 90%.

Ольга подает иск, считая, что это была притворная сделка, прикрывающая продажу 90% доли без ее согласия.