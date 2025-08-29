В каком случае создание компании-двойника не спасет от проблем? Разбор свежего дела № А72-11685/2024 от 30.07.2025

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Компания проиграла суд и должна кредитору 1,3 млн рублей. Не гигантская, но и не копеечная сумма. Исполнять решение не хочется, но и терять бизнес тоже. Что делать? Классика жанра создать «чистую», зеркальную фирму с тем же названием и видом деятельности, перевести на нее активы и клиентов, а старую компанию-должника оставить как пустую оболочку.
Кажется, что схема рабочая? Решение Арбитражного суда Поволжского округа по делу № А72-11685/2024 от 30.07.2025, увы, доказывает обратное.
Действующие лица и цена вопроса
Кредитор: ООО «ДВ Лоджистик». Имеет на руках вступившее в силу решение суда о взыскании 1 368 821 рубля 34 копеек с должника.
Должник: ООО «Перспектива» (ИНН 7313013089). Создано в 2019 году. Гендиректор и единственный участник — Алексей Геннадьевич Соловьев.
«Спасательный круг» (фирма дублер) : ООО «Перспектива» (ИНН 7313014903). Создано тем же Соловьевым А.Г. в 2022 году, уже после того, как конфликт с кредитором назрел. Тот же директор, то же название, тот же вид деятельности, но другой юридический адрес (Ульяновская область, п. Мясокомбината) и ИНН.
Судебный пристав-исполнитель, исчерпав все возможности найти имущество или деньги старого должника (ООО «Перспектива» с ИНН 7313013089), составила акт о невозможности взыскания и вернула исполнительный лист кредитору. Долг висит в воздухе.
Казалось бы, схема сработала. Кредитор не может инициировать банкротство из-за относительно небольшой суммы долга, а новый бизнес под тем же брендом продолжает работать. Но «ДВ Лоджистик» пошел другим путем — подал иск о привлечении к солидарной субсидиарной ответственности самого Соловьева А.Г. и новой «зеркальной» компании.
Кто проиграл и почему? Ошибка, которая стоила всей схемы
Первые два раунда выиграл должник. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске. Их логика была простой и формальной, раз компания-должник не ликвидирована и не банкрот, значит, теоретическая возможность погасить долг еще есть.
Они не увидели прямой причинно-следственной связи между созданием новой фирмы и невозможностью исполнить обязательства.
Но кассационный суд в лице Арбитражного суда Поволжского округа встал на сторону кредитора и отменил эти решения, отправив дело на новое рассмотрение. Почему?
Суд кассационной инстанции указал на фундаментальную ошибку нижестоящих коллег, а именно они не дали оценки действиям Соловьева А.Г. с точки зрения принципа добросовестности (ст. 10 ГК РФ).
Ключевые аргументы кассации, которые стали гвоздями в крышке гроба для схемы должника:
Доказанная невозможность взыскания. Акт судебного пристава — не просто бумажка, а официальный документ, констатирующий, что должник исчез, а его имущество найти невозможно.
«Зеркальность» — признак недобросовестности. Создание новой компании с идентичным названием и профилем деятельности самим же должником после возникновения спора — это классический признак увода бизнеса.
Имитация деятельности. Суд обратил внимание на довод истца о том, что старый должник подает «нулевую» отчетность лишь для того, чтобы избежать административной ликвидации и формально оставаться «живым», блокируя тем самым попытки кредитора инициировать банкротство или привлечение к ответственности.
Нарушение баланса интересов. Формальный подход судов привел к ситуации, когда должник годами уклоняется от исполнения обязательств, не неся за это никакой ответственности, что противоречит самим основам гражданского оборота.
Кассационный суд четко дал понять, что закон защищает не тех, кто лучше прячется, а тех, кто действует разумно и добросовестно. Создание «двойника» — это не разумное предпринимательское решение, а явная попытка извлечь выгоду из своего недобросовестного поведения.
Полезные советы как не повторить ошибок
На основе этого дела можно сформулировать четкие рекомендации для бизнеса:
Для кредиторов (ООО «ДВ Лоджистик»):
Не сдавайтесь после акта пристава. Этот документ — ваш главный козырь для подачи иска о субсидиарной ответственности, даже если сумма долга не позволяет начать банкротство.
Собирайте «улики» о недобросовестности. Скриншоты сайтов-двойников, выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающие единственного участника, данные о смене юридического адреса на «массовый» — все это критически важно для суда.
Требуйте оценки действий с точки зрения ст. 10 ГК РФ. Ссылайтесь на принцип добросовестности как на краеугольный камень вашей позиции.
Для директоров и учредителей (как Соловьев А.Г.):
Забудьте о «зеркальных» компаниях. Эта схема умерла. Суды научились ее видеть и квалифицировать как недобросовестное поведение.
Помните, что субсидиарка наступает не только при банкротстве. Как показывает это дело, привлечь к ответственности могут и до банкротства, если доказан увод бизнеса и невозможность взыскания.
Директор — не техническая фигура. Ваши действия будут оценивать на предмет разумности и добросовестности. Создание новой фирмы при наличии долгов у старой — очевидный красный флаг для любой проверки.
Суды перестали быть формальными и все чаще включают в своей правоприменительной практике «презумпцию недобросовестности» при виде классических схем ухода от ответственности.
Решение о создании новой структуры при наличии непогашенных обязательств — это уже не вопрос оптимизации, а вопрос управления рисками личной ответственности. Прежде чем принимать такое решение, стоит проконсультироваться не с тем, «как провернуть схему», а с тем, как законно и добросовестно выйти из сложной финансовой ситуации.
В противном случае можно легко повторить путь Алексея Геннадьевича Соловьева, который теперь с высокой долей вероятности заплатит по долгам своей компании из своего личного кармана.
