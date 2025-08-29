В каком случае создание компании-двойника не спасет от проблем? Разбор свежего дела № А72-11685/2024 от 30.07.2025

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Компания проиграла суд и должна кредитору 1,3 млн рублей. Не гигантская, но и не копеечная сумма. Исполнять решение не хочется, но и терять бизнес тоже. Что делать? Классика жанра создать «чистую», зеркальную фирму с тем же названием и видом деятельности, перевести на нее активы и клиентов, а старую компанию-должника оставить как пустую оболочку.

Кажется, что схема рабочая? Решение Арбитражного суда Поволжского округа по делу № А72-11685/2024 от 30.07.2025, увы, доказывает обратное.