Схема ухода от уплаты налогов и отмывания денег из фильма «Мебиус» (2013)

Честно признаюсь, что фильм «Мёбиус» с Жаном Дюжарденом и Сесиль Де Франс — один из моих самых любимых. Я могу смотреть его бесконечное количество раз. Мне в нем нравится все, включая саундтреки. Несмотря на то, что кинолента для меня является в первую очередь историей о «том самом редком и настоящем чувстве» между людьми, один из её центральных сюжетных элементов — механизм уклонения от уплаты налогов и отмывания денег — заслуживает отдельного внимания.
Мы рассмотрим суть «налоговой петли» через офшорного посредника. В фильме эта сложная финансовая схема становится ловушкой для одного из главных героев — Ивана Ростовцева (Тим Рот), прототипом которого является олигарх Роман Абрамович (по другой версии Борис Березовский).
Вспомнила об этом фильме сейчас благодаря шумихе, которая разворачивается в настоящее время вокруг Абрамовича. Власти Джерси проверяют, не связаны ли финансы Романа Абрамовича с отмыванием средств и обходом санкционных ограничений. The Guardian со ссылкой на материалы швейцарского уголовного суда сообщает, что генпрокурор Джерси запросил сведения по его счетам и аффилированным компаниям, а швейцарские судьи обязали банки передать эти данные.
Внимание: далее будут спойлеры! Кто не видел фильм, но планирует, — читайте на свой страх и риск.
Вот как схема описана в фильме (тайм-код 1:10). Элис (Сесиль Де Франс) в Москве рассказывает о ней в офисе компании «РОСТ» (Ивана Ростовцева):
«Наш продукт будет состоять из трёх разных активов:
Доходы компании «Газнгефть» — рейтинг ААА,
Займы, выданные банком (хотя правильнее употребить термин «кредиты»), — рейтинг АА+,
и проценты по португальскому госдолгу.
Бросовые облигации. Продукт будет выпущен через RBI по взаимному соглашению. Общая сумма размещений — 3 млрд долларов. Это позволит RBI получить 600 млн долларов. Ещё 600 получит специально созданный SPV. Эти два транша пойдут «куда надо», и после отмыва всё получит холдинг. Компании Ивана Ростовцева будут инвестировать в SPV…»
Давайте разберем эту схему, описанную Элис, детальнее.
Разбор схемы на основании рассказа Элис
Участники схемы:
Иван Ростовцев / Холдинг «РОСТ»: Конечный бенефициар, которому нужны «чистые» деньги.
RBI (Russian Bank International, предположительно): Подконтрольный «дружественный» банк, через который происходит размещение.
SPV (Special Purpose Vehicle): «Специально созданная компания». Юридическое лицо, созданное под конкретную операцию, обычно в офшорной зоне. Его цель — изолировать риски и скрыть конечного владельца. В России подобные компании часто называют «фирмами-прокладками» или «однодневками».
Инвесторы (компании Ростовцева и, возможно, третьи лица): Те, кто «инвестирует» в SPV, являясь источником денег.
Суть схемы, которая возможно имелась в виду в фильме
Цель — не прямой уход от налогов с прибыли (хотя это тоже присутствует, ведь используются «грязные» деньги), а легализация (отмывание) крупных сумм денег холдинга Ростовцева под видом доходов от инвестиций в сложный финансовый продукт.
Блок-схема и пошаговое объяснение схемы
Шаг 1. Подготовка «грязных» денег.
У холдинга Ростовцева есть 600 млн долларов, происхождение которых нельзя показать. Эти деньги переводятся его же дочерним компаниям под видом займов или вклада в имущество.
Шаг 2. Создание финансового «фантома».
Создается SPV — «фирма-прокладка», например, на Каймановых островах. Его единственная цель — провести одну-единственную аферу.
Шаг 3. Формирование актива.
Создается сложный финансовый продукт (вероятно, что-то вроде CDO — Collateralized Debt Obligation), в который «упаковываются»:
Надежные активы (AAA, AA+): Нужны для придания продукту видимости надежности.
Бросовые облигации (португальский госдолг): Ключевой элемент. Во время выхода фильма Португалия переживала долговой кризис, и ее облигации были высокорисковыми и дешевыми.
Итог: Создается продукт, чья реальная стоимость (из-за «мусорных» бондов) составляет условно $500 млн, но который благодаря манипуляциям оценивается и продается на рынке за $3 млрд.
Шаг 4: Проведение сделки.
SPV «покупает» этот собранный продукт (по сути, внутренняя операция).
Через банк RBI этот продукт размещается на рынке. Внешние инвесторы, видя высокие рейтинги, покупают его на $3 млрд.
$3 млрд поступают от инвесторов через RBI к SPV.
Шаг 5: Отмывание денег и завершение «петли».
Компании Ростовцева «инвестируют» свои $600 млн «грязных» денег в SPV.
SPV получает от внешних инвесторов $3 млрд.
Далее происходит манипуляция: SPV объявляет о провале инвестиций (бросовые облигации обесценились) и о том, что актив теперь стоит гораздо меньше.
SPV «закрывается», а оставшиеся после «убытков» деньги распределяются между инвесторами. Компании Ростовцева получают свои деньги обратно, но теперь это уже «прибыль от неудавшихся инвестиций» — то есть юридически чистые деньги.
Внешние инвесторы несут убытки, так как купили переоцененный продукт.
Конечный результат:
Холдинг Ростовцева получил свои же $600 млн обратно, но теперь они имеют легальное происхождение.
$600 млн, полученные RBI, — это комиссия организаторов.
Внешние инвесторы потеряли деньги.
Государство недополучило налоги.
Итог: в чем гениальность и сложность этой схемы?
Она использует сложность структурированных финансовых продуктов, чтобы:
Создать видимость легальной инвестиционной деятельности.
Объяснить происхождение денег (они якобы получены как возврат от рискованных инвестиций).
Скрыть истинных бенефициаров за цепочкой SPV и компаний.
Переложить риски и убытки на третьих лиц (внешних инвесторов).
Это уже не простая «налоговая петля», а высокоуровневая схема отмывания денег и мошенничества на финансовых рынках, что идеально соответствует образу олигарха-финансиста.
💬 Поделитесь в комментариях
Смотрели ли вы этот фильм?
Понравился он вам или нет?
Интересен ли разбор схемы, которая была упомянута в фильме, но до конца в нем не была раскрыта?
Кстати, если вам, как и мне, понравился фильм и очаровали главные герои, рекомендую к просмотру:
С Жаном Дюжарденом — интересный фильм «Встречное расследование» (2007 г.).
С Сесиль Де Франс — трогательный фильм «Мальчик с велосипедом» (2011 г.).
С Тимом Ротом — классный сериал «Обмани меня» (2009–2011 гг.). Сериал учит внимательности. В нём много лайфхаков, которые пригодятся в жизни. Например, оттуда я узнала, что некоторые люди, когда врут, чешут нос. И…..это не раз помогало мне в работе! 😊
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
Начать дискуссию