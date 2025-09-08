ЦОК ОК УСН 25.08 Мобильная
Схема ухода от уплаты налогов и отмывания денег из фильма «Мебиус» (2013)

Статья посвящена разбору финансовой схемы, представленной в художественном фильме «Мебиус» (2013). Материал будет интересен как киноманам, желающим понять экономическую подоплеку сюжета, так и всем, кто интересуется темой финансов.

Честно признаюсь, что фильм «Мёбиус» с Жаном Дюжарденом и Сесиль Де Франс — один из моих самых любимых. Я могу смотреть его бесконечное количество раз. Мне в нем нравится все, включая саундтреки. Несмотря на то, что кинолента для меня является в первую очередь историей о «том самом редком и настоящем чувстве» между людьми, один из её центральных сюжетных элементов — механизм уклонения от уплаты налогов и отмывания денег — заслуживает отдельного внимания.

Кадр из фильма «Мёбиус» (2013)

Мы рассмотрим суть «налоговой петли» через офшорного посредника. В фильме эта сложная финансовая схема становится ловушкой для одного из главных героев — Ивана Ростовцева (Тим Рот), прототипом которого является олигарх Роман Абрамович (по другой версии Борис Березовский).

Вспомнила об этом фильме сейчас благодаря шумихе, которая разворачивается в настоящее время вокруг Абрамовича. Власти Джерси проверяют, не связаны ли финансы Романа Абрамовича с отмыванием средств и обходом санкционных ограничений. The Guardian со ссылкой на материалы швейцарского уголовного суда сообщает, что генпрокурор Джерси запросил сведения по его счетам и аффилированным компаниям, а швейцарские судьи обязали банки передать эти данные.

Внимание: далее будут спойлеры! Кто не видел фильм, но планирует, — читайте на свой страх и риск.

Вот как схема описана в фильме (тайм-код 1:10). Элис (Сесиль Де Франс) в Москве рассказывает о ней в офисе компании «РОСТ» (Ивана Ростовцева):

«Наш продукт будет состоять из трёх разных активов:

  • Доходы компании «Газнгефть» — рейтинг ААА,

  • Займы, выданные банком (хотя правильнее употребить термин «кредиты»), — рейтинг АА+,

  • и проценты по португальскому госдолгу.

Бросовые облигации. Продукт будет выпущен через RBI по взаимному соглашению. Общая сумма размещений — 3 млрд долларов. Это позволит RBI получить 600 млн долларов. Ещё 600 получит специально созданный SPV. Эти два транша пойдут «куда надо», и после отмыва всё получит холдинг. Компании Ивана Ростовцева будут инвестировать в SPV…»

Давайте разберем эту схему, описанную Элис, детальнее.

Разбор схемы на основании рассказа Элис

Участники схемы:

  1. Иван Ростовцев / Холдинг «РОСТ»: Конечный бенефициар, которому нужны «чистые» деньги.

  2. RBI (Russian Bank International, предположительно): Подконтрольный «дружественный» банк, через который происходит размещение.

  3. SPV (Special Purpose Vehicle): «Специально созданная компания». Юридическое лицо, созданное под конкретную операцию, обычно в офшорной зоне. Его цель — изолировать риски и скрыть конечного владельца. В России подобные компании часто называют «фирмами-прокладками» или «однодневками».

  4. Инвесторы (компании Ростовцева и, возможно, третьи лица): Те, кто «инвестирует» в SPV, являясь источником денег.

Суть схемы, которая возможно имелась в виду в фильме

Цель — не прямой уход от налогов с прибыли (хотя это тоже присутствует, ведь используются «грязные» деньги), а легализация (отмывание) крупных сумм денег холдинга Ростовцева под видом доходов от инвестиций в сложный финансовый продукт.

Блок-схема и пошаговое объяснение схемы

Шаг 1. Подготовка «грязных» денег.
У холдинга Ростовцева есть 600 млн долларов, происхождение которых нельзя показать. Эти деньги переводятся его же дочерним компаниям под видом займов или вклада в имущество.

Шаг 2. Создание финансового «фантома».
Создается SPV — «фирма-прокладка», например, на Каймановых островах. Его единственная цель — провести одну-единственную аферу.

Шаг 3. Формирование актива.
Создается сложный финансовый продукт (вероятно, что-то вроде CDO — Collateralized Debt Obligation), в который «упаковываются»:

  • Надежные активы (AAA, AA+): Нужны для придания продукту видимости надежности.

  • Бросовые облигации (португальский госдолг): Ключевой элемент. Во время выхода фильма Португалия переживала долговой кризис, и ее облигации были высокорисковыми и дешевыми.

Итог: Создается продукт, чья реальная стоимость (из-за «мусорных» бондов) составляет условно $500 млн, но который благодаря манипуляциям оценивается и продается на рынке за $3 млрд.

Шаг 4: Проведение сделки.

  1. SPV «покупает» этот собранный продукт (по сути, внутренняя операция).

  2. Через банк RBI этот продукт размещается на рынке. Внешние инвесторы, видя высокие рейтинги, покупают его на $3 млрд.

  3. $3 млрд поступают от инвесторов через RBI к SPV.

Шаг 5: Отмывание денег и завершение «петли».

  • Компании Ростовцева «инвестируют» свои $600 млн «грязных» денег в SPV.

  • SPV получает от внешних инвесторов $3 млрд.

  • Далее происходит манипуляция: SPV объявляет о провале инвестиций (бросовые облигации обесценились) и о том, что актив теперь стоит гораздо меньше.

  • SPV «закрывается», а оставшиеся после «убытков» деньги распределяются между инвесторами. Компании Ростовцева получают свои деньги обратно, но теперь это уже «прибыль от неудавшихся инвестиций» — то есть юридически чистые деньги.

  • Внешние инвесторы несут убытки, так как купили переоцененный продукт.

Конечный результат:

  • Холдинг Ростовцева получил свои же $600 млн обратно, но теперь они имеют легальное происхождение.

  • $600 млн, полученные RBI, — это комиссия организаторов.

  • Внешние инвесторы потеряли деньги.

  • Государство недополучило налоги.

Итог: в чем гениальность и сложность этой схемы?

Она использует сложность структурированных финансовых продуктов, чтобы:

  1. Создать видимость легальной инвестиционной деятельности.

  2. Объяснить происхождение денег (они якобы получены как возврат от рискованных инвестиций).

  3. Скрыть истинных бенефициаров за цепочкой SPV и компаний.

  4. Переложить риски и убытки на третьих лиц (внешних инвесторов).

Это уже не простая «налоговая петля», а высокоуровневая схема отмывания денег и мошенничества на финансовых рынках, что идеально соответствует образу олигарха-финансиста.

Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.

Главная Тарифы