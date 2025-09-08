Схема ухода от уплаты налогов и отмывания денег из фильма «Мебиус» (2013)

Честно признаюсь, что фильм «Мёбиус» с Жаном Дюжарденом и Сесиль Де Франс — один из моих самых любимых. Я могу смотреть его бесконечное количество раз. Мне в нем нравится все, включая саундтреки. Несмотря на то, что кинолента для меня является в первую очередь историей о «том самом редком и настоящем чувстве» между людьми, один из её центральных сюжетных элементов — механизм уклонения от уплаты налогов и отмывания денег — заслуживает отдельного внимания.

Кадр из фильма «Мёбиус» (2013)

Мы рассмотрим суть «налоговой петли» через офшорного посредника. В фильме эта сложная финансовая схема становится ловушкой для одного из главных героев — Ивана Ростовцева (Тим Рот), прототипом которого является олигарх Роман Абрамович (по другой версии Борис Березовский).

Вспомнила об этом фильме сейчас благодаря шумихе, которая разворачивается в настоящее время вокруг Абрамовича. Власти Джерси проверяют, не связаны ли финансы Романа Абрамовича с отмыванием средств и обходом санкционных ограничений. The Guardian со ссылкой на материалы швейцарского уголовного суда сообщает, что генпрокурор Джерси запросил сведения по его счетам и аффилированным компаниям, а швейцарские судьи обязали банки передать эти данные.

Внимание: далее будут спойлеры! Кто не видел фильм, но планирует, — читайте на свой страх и риск.

Вот как схема описана в фильме (тайм-код 1:10). Элис (Сесиль Де Франс) в Москве рассказывает о ней в офисе компании «РОСТ» (Ивана Ростовцева):

«Наш продукт будет состоять из трёх разных активов:

Доходы компании «Газнгефть» — рейтинг ААА,

Займы, выданные банком (хотя правильнее употребить термин «кредиты»), — рейтинг АА+,

и проценты по португальскому госдолгу.

Бросовые облигации. Продукт будет выпущен через RBI по взаимному соглашению. Общая сумма размещений — 3 млрд долларов. Это позволит RBI получить 600 млн долларов. Ещё 600 получит специально созданный SPV. Эти два транша пойдут «куда надо», и после отмыва всё получит холдинг. Компании Ивана Ростовцева будут инвестировать в SPV…»

Давайте разберем эту схему, описанную Элис, детальнее.