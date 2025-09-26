Повышение налогов с 2026 г., читаем первоисточники на сайте Минфина. Что делать дальше?

Что делать?

Во-первых, конечно, до конца года завершить крупные сделки, будь то вывод имущества из ООО, а то и продажу самого бизнеса. Есть высокая вероятность что в следующем году эти сделки обойдутся кратно дороже. О некоторых вариантах оптимизации налогообложения по таким сделкам я выпускала серию статей, а о самых интересных и выгодных рассказываю на консультациях.

Во-вторых, перечислю белые способы оптимизации, о которых можно говорить открыто:

Для ИП и малого бизнеса имеет смысл проанализировать УСН "Доходы" (6%) и УСН "Доходы минус расходы" (15%). Если у вас небольшие расходы (менее 60-70% от доходов), выгоднее УСН 6%. Но помните о новом пороге в 10 млн рублей — превысили его, и вы становитесь плательщиком НДС, что резко усложняет жизнь на УСН.

Также рассмотрите патент (ПСН), если ваш вид деятельности подходит и региональный закон устанавливает для него патент. В изменениях законодательства не был анонсирован НДС на ПСН, а лимит выручки там по-прежнему 60 млн. руб.

Для крупного бизнеса рассмотрите возможность агентских схем с оглядкой на судебную практику, или небанальные способы оптимизации налогообложения. Главное посчитать и проверить все заранее.

Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ). Позволяет уменьшить налог на стоимость приобретенного основного средства (оборудования, техники). Это прямые инвестиции в модернизацию, позволяющие законно экономить налоги.

Льготы для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и ОЭЗ. Регистрация бизнеса на такой территории дает серьезные налоговые каникулы (снижение налога на прибыль, страховых взносов, налога на имущество).

Уделите внимание правильному оформлению операций и документооборота. Часто переплаты возникают из-за ошибок, а не из-за отсутствия хитрых схем.

В-третьих, не стоит делать оптимизацию впопыхах, иначе она может очень дорого обойтись. Например, если у вас сеть магазинов или арендный бизнес, и вы решите «лишние объекты» подарить маме, жене, брату свату, то не забывайте, что возникает внереализационный доход.

Налоговая база – рыночная стоимость подаренного имущества. Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/77074 от 16.08.2024, суды с чиновниками солидарны.

С дарением имущества, которое использовалось в коммерческой деятельности все совсем не просто, даже если речь о дарении между близкими родственниками.