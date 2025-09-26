Повышение налогов с 2026 г., читаем первоисточники на сайте Минфина. Что делать дальше?

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Новости о ставке НДС 22% и лимите на УСН для уплаты НДС 10 млн руб. прогремели как гром среди ясного неба. Только очень наивный человек не понимает, что в конечном итоге они отразятся на кармане каждого.
Самостоятельно почитать первоисточники, опубликованные на сайте Минфина можно здесь:
- Минфин России внес в Правительство РФ бюджетный пакет
- Антон Силуанов на заседании Правительства РФ представил проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
По мере обновления информации я буду выпускать новые обзоры по теме и давать полезные советы по оптимизации, которая останется возможной в текущих реалиях
Суть изменений
- НДС повышается с 20% до 22% с 1 января 2026 года;
- Льготная ставка 10% сохраняется для продуктов, лекарств, товаров для детей;
- Порог УСН для уплаты НДС снижен с 60 до 10 млн руб. — борьба с дроблением;
- Страховые взносы для руководителей теперь рассчитываются от МРОТ, даже если зарплата ниже;
- Переформатирование льгот по страховым взносам: сохраняются только для приоритетных отраслей МСП (производство, транспорт, электроника) для остальных 30%.
Причины новой волны налоговой реформы?
Да, нас всех немного обманули, ранее несколько раз заявляя, что налоги не будут больше повышаться, но на деле произошло обратное. Предлагаю со свежей головой сконцентрироваться не на негативе, а на том, «что и почему произошло?», ну и главное: «что делать дальше?»
24 сентября 2025 года Минфин России внес в Правительство бюджетный пакет, в который входят поправки в Налоговый кодекс с 1 января 2026 года.
И вот что в нём прямо сказано:
«…Также в рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности..»
Вывод напрашивается простой - государство намеренно перекладывает нагрузку на потребителя и бизнес, чтобы закрыть дефицит. И делает это не через сокращение расходов, а через повышение налоговой нагрузки.
О дефиците бюджета красноречиво говорят цифры на сайте Минфина:
«С учетом обозначенных подходов к проведению бюджетной политики расходы федерального бюджета составят
44,1 трлн рублей в 2026 году,
46,1 трлн рублей в 2027 году,
49,4 трлн рублей в 2028 году.
Поступление доходов ожидается в размере
40,3 трлн рублей в 2026 году;
42,9 трлн рублей в 2027 году;
и 45,9 трлн рублей в 2028 году.
Дефицит федерального бюджета определен в размере порядка 1,4% ВВП ежегодно
(1,6% ВВП в 2026 году,
1,2% ВВП в 2027 году и
1,3% ВВП в 2028 году).»
Куда планируют потратить деньги?
Министерство финансов четко обозначило приоритеты расходования дополнительных налоговых поступлений.
Антон Силуанов подчеркнул: "Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны".
Структура приоритетных расходов на 2026-2028 годы
Направление
Сумма (трлн руб.)
Доля
"Детский бюджет"
10+
25%
Технологическое лидерство
1,9
4,7%
Дорожное хозяйство
4,6
11,4%
Здравоохранение
0,9+
2,2%+
Инфраструктурные кредиты регионам
1,0
2,5%
В отношении «детского бюджета» и дополнительных выплат выражу непопулярное мнение и скептицизм: женщины рожают, когда имеют внутреннюю безопасность и перспективы на будущее. Когда нет уверенности ни в том, ни в другом, то рожают только те, кто не может предохраняться.
Если я не права, то можете отразить свое мнение в комментариях.
Что, возможно, нас ждет дальше?
Краткосрочные эффекты (2025-2026)
Повышение НДС вызовет рост цен. Уже в 4-м квартале 2025 г. возможен всплеск спроса, так как потребители захотят совершить крупные покупки до подорожания. Основное снижение покупательной активности ожидается в январе-феврале 2026 г.
Снижение порога для уплаты НДС с 60 до 10 млн руб. для бизнеса на УСН создаст резкий рост налоговой нагрузки на стадии развития. Это заставит многих предпринимателей пересмотреть планы, а для некоторых может стать критическим фактором.
Одновременно государство усилит контроль за «серыми» схемами через цифровизацию, включая использование ИИ и внедрение цифрового рубля.
Среднесрочные последствия (2027-2030)
Начнется структурная перестройка МСП: отмена льготных взносов для торговли и строительства будет стимулировать переток капитала в приоритетные отрасли (производство, IT).
Ускорятся процессы концентрации бизнеса, борьба с «дроблением» и общее повышение нагрузки приведут к поглощению мелких компаний более крупными.
Возрастет риск роста теневого сектора, так как чрезмерное налоговое давление в отдельных сегментах может дать обратный эффект.
Что делать?
Во-первых, конечно, до конца года завершить крупные сделки, будь то вывод имущества из ООО, а то и продажу самого бизнеса. Есть высокая вероятность что в следующем году эти сделки обойдутся кратно дороже. О некоторых вариантах оптимизации налогообложения по таким сделкам я выпускала серию статей, а о самых интересных и выгодных рассказываю на консультациях.
Во-вторых, перечислю белые способы оптимизации, о которых можно говорить открыто:
Для ИП и малого бизнеса имеет смысл проанализировать УСН "Доходы" (6%) и УСН "Доходы минус расходы" (15%). Если у вас небольшие расходы (менее 60-70% от доходов), выгоднее УСН 6%. Но помните о новом пороге в 10 млн рублей — превысили его, и вы становитесь плательщиком НДС, что резко усложняет жизнь на УСН.
Также рассмотрите патент (ПСН), если ваш вид деятельности подходит и региональный закон устанавливает для него патент. В изменениях законодательства не был анонсирован НДС на ПСН, а лимит выручки там по-прежнему 60 млн. руб.
Для крупного бизнеса рассмотрите возможность агентских схем с оглядкой на судебную практику, или небанальные способы оптимизации налогообложения. Главное посчитать и проверить все заранее.
Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ). Позволяет уменьшить налог на стоимость приобретенного основного средства (оборудования, техники). Это прямые инвестиции в модернизацию, позволяющие законно экономить налоги.
Льготы для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и ОЭЗ. Регистрация бизнеса на такой территории дает серьезные налоговые каникулы (снижение налога на прибыль, страховых взносов, налога на имущество).
Уделите внимание правильному оформлению операций и документооборота. Часто переплаты возникают из-за ошибок, а не из-за отсутствия хитрых схем.
В-третьих, не стоит делать оптимизацию впопыхах, иначе она может очень дорого обойтись. Например, если у вас сеть магазинов или арендный бизнес, и вы решите «лишние объекты» подарить маме, жене, брату свату, то не забывайте, что возникает внереализационный доход.
Налоговая база – рыночная стоимость подаренного имущества. Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/77074 от 16.08.2024, суды с чиновниками солидарны.
С дарением имущества, которое использовалось в коммерческой деятельности все совсем не просто, даже если речь о дарении между близкими родственниками.
Заключение
Налоговое планирование становится критически важным. Цена ошибки в новых условиях возрастает многократно.
До вступления изменений в силу с 1 января 2026 года осталось не так много времени. Те, кто начнет адаптацию сейчас, получат конкурентное преимущество. Повлиять на налоговую нагрузку задним числом практически невозможно.
Самый рискованный шаг — бездействие. Цель — не уход от налогов, а легальная минимизация издержек для сохранения бизнеса. Разумно провести финансовый аудит, смоделировать сценарии и разработать план адаптации с привлечением профессионалов.
Ваш бизнес — ваша крепость. Убедитесь, что его финансы под контролем!
На этом завершаю свой материал. Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! ❤ До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
