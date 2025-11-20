Список новых расходов на УСН. Как с 2026 года легально снизить налог до 5-10% благодаря изменениям законодательства

Отличная новость для упрощенцев «доходы минус расходы». С 2026 г. можно снизить свою общую налоговую нагрузку до 5 -10% — (в зависимости от специфики бизнеса). Кто-то даже сумеет «отбить» необходимость платить НДС из-за превышения лимита.

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

На всякий пожарный напомню, для тех, кто в танке:

С 01.01.2026 г. плательщиками НДС становятся компании, у которых выручка по итогам 2025 превысила 20 млн. руб. на УСН и ПНС.

Если патент применяется вместе с упрощенкой, то все равно не более 20 млн. руб. (УСН + ПСН суммарно не более 20 млн. руб., а не отдельно).

Однако, налоговая реформа и поправки в НК РФ с 1 января 2026 года принесут не только негативные изменения. Расширение перечня расходов (по законопроекту № 1026190-8) позволит списывать больше реальных трат — по нормам главы 25 НК РФ, как на ОСНО.

Кстати, отдельно про ОСНО дробиться с ОСНО на УСН будет продолжительно одним из трендов в оптимизации налогообложения. Все-таки 10% в разнице между налогом на прибыль 25 % ОСНО ⚖️ УСН «Доходы – Расходы» 15% существенная. А легально это, если компании реально независимы (договоры, риски, активы — без искусственного дробления, за которое ФНС штрафует по ст. 54.1 НК РФ).

Напомню: лимит для УСН с 2026 г. с учетом коэффициента дефлятора – 490,5 млн. руб., почти пол миллиарда.

Простая арифметика:

Чек в 60 млн. руб. оптимизации - весомый аргумент поискать вариации разделения на две организации. Правда и в случае доначислений ставки тоже высоки.

Так вот вернемся к изменениям про «расходы на УСН» предстоящие изменения выгодны как малышам с выручкой 20 млн. +, но и тем кто работает на грани между УСН и ОСНО с выручкой в сотни миллионов рублей.

Объясню почему. С 1 января 2026 года перечень вычетов из доходов расширяется — добавят "иные расходы" по нормам главы 25 НК РФ (как на ОСНО).

Почитать в первоисточнике можно здесь: законопроект № 1026190-8

Раньше — жесткий закрытый список, теперь гибче: можно списывать больше реальных трат, снижая налог на 5–10% (для бизнеса с маржей 30–40%). Это смягчит удар от роста НДС до 22% и снижения лимитов УСН (до 20 млн руб. доходов). Но касается это тех, у кого документально подтвержденные расходы есть в принципе, и их доля превышает 60-70%.

Важно: изменения касаются только УСН «Доходы минус расходы» (не «Доходы» 6%). Они вступят в силу с 2026 года, но бизнесу стоит готовиться уже сейчас — инвентаризировать расходы и консультироваться с аудиторами и налоговыми консультантами.

Список расходов, которые раньше не входили в закрытый перечень УСН, но теперь можно будет признавать с 01.01.2026 года

На основе норм главы 25 НК РФ вот ключевые категории, которые ранее были под запретом или в «серой зоне» для УСН, но теперь станут доступны для вычета. Это не исчерпывающий список (ФНС и Минфин выдадут разъяснения), но наиболее актуальные для малого бизнеса.

Я опираюсь на текущие нормы ОСНО и проект закона — все они должны быть экономически обоснованными* (ст. 252 НК РФ) и подтвержденными документами (чеки, договоры).

Категория расходов Описание и примеры Примерная экономия (для бизнеса с доходом 50 млн руб.) Безнадежная дебиторская задолженность Расчеты по цессии, ликвидация покупателя, оплатившего аванс, долг пред поставщиком, которому вы не успели оплатить до того, как он был признан безнадежным При списании дебиторки на 1000 тыс. руб. экономия на налоге составит ~150 тыс. руб. (1000 000 * 15%). Расходы на НИОКР и научные работы Затраты на исследования, разработки, патенты (кроме уже учтенных НМА). Пример: оплата лабораторий для улучшения продукта. До 500 тыс. руб. вычета в год, минус 75 тыс. руб. налога (15%). Расходы на обучение и подготовку персонала (расширенно) Курсы, семинары, стажировки за рубежом (не только внутренние тренинги). Пример: MBA для ключевых сотрудников. 200–300 тыс. руб., экономия ~45 тыс. руб. налога. Представительские расходы (расширенные) Бизнес-ужины, корпоративы, подарки партнерам (до 4% от расходов на оплату труда). До 100 тыс. руб., минус 15 тыс. руб. налога. Расходы на добровольное страхование (дополнительное) Страхование имущества, ответственности, жизни сотрудников (сверх обязательного). Пример: ДМС с опциями. 300–500 тыс. руб., экономия ~75 тыс. руб. Убытки от реализации имущества Потери от продажи активов ниже балансовой стоимости (не только основные средства). Пример: продажа устаревшего оборудования. Зависит от актива, но до 1 млн руб. вычета. Расходы на ремонт и модернизацию (гибче) Улучшения арендованных помещений, некапитальный ремонт. 150–400 тыс. руб., минус ~60 тыс. руб. налога. Комиссии по финансовым операциям (расширенно) Брокерские услуги, комиссии по кредитам, лизингу (сверх банковских). Пример: плата за торговлю акциями. 50–200 тыс. руб., экономия ~30 тыс. руб. Расходы на рекламу в соцсетях и digital (детализировано) Таргетированная реклама, инфлюенсеры. До 500 тыс. руб., минус 75 тыс. руб. налога. Потери от стихийных бедствий и форс-мажор Убытки от пожаров, наводнений (если застраховано — нет). Пример: порча товаров. Зависит от случая, но до 300 тыс. руб. Расходы на экологические меры Очистка, утилизация отходов (не только производство). Пример: эко-аудит. 100–200 тыс. руб., экономия ~30 тыс. руб.

* Затраты признаются экономически оправданными, если они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.(п. 1 ст. 252 НК РФ) + разъяснения Конституционного суда РФ и ВС РФ: Расходы не должны быть чрезмерными, не должны преследовать исключительно цель налоговой экономии без деловой цели. (Постановление Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 (пункты 1, 2, 9)) — действует и сейчас

Эти расходы теперь можно вычитать, если они соответствуют нормам главы 25 НК РФ (например, не личные, а связанные непосредственно с деятельностью).

Курочка по зернышку клевала, если набрать расходов, которые раньше было нельзя, а теперь можно получится сэкономить приличные деньги при желании.

Что дальше для бизнеса?

Совет: Проведите аудит трат за 2025 год — что можно перенести на 2026. В переходном периоде можно как потерять на налогах много денег, так и наоборот сэкономить, нужно разбирать в тонкостях законодательства.

Обращайтесь за помощью, следите за новостями, чтобы не нарваться на доначисления. Это шанс оптимизировать, а не просто выжить.