Какие регионы отменили льготные ставки УСН, почему и что делать?

Что изменилось формально — и почему это обманчиво?

С 1 января 2026 года регионы вправе устанавливать пониженные ставки УСН для бизнеса, зарегистрированного на их территории, по перечню видов деятельности, утверждённому Правительством РФ.

Такой перечень утверждён распоряжением Правительства РФ № 4176-р от 30.12.2025 г. И здесь возникает первый парадокс 2026 года:

в перечень включены пока практически все виды деятельности , охвачены все коды ОКВЭД ,

единственный критерий — соблюдение лимита доходов УСН (не более 490,5 млн руб.).

То есть перечень в 2026 г. носит формальный характер и сам по себе ничего не ограничивает.

Но это не означает, что льготы сохранены.