Какие регионы отменили льготные ставки УСН, почему и что делать?

С 01.01.2026 виды деятельности и критерии для применения пониженных ставок по УСН определяет Правительство РФ. Однако в 2026 г. главный вопрос не в перечне видов деятельности, а в том, что именно изменилось для бизнеса на практике.
Что изменилось формально — и почему это обманчиво?
С 1 января 2026 года регионы вправе устанавливать пониженные ставки УСН для бизнеса, зарегистрированного на их территории, по перечню видов деятельности, утверждённому Правительством РФ.
Такой перечень утверждён распоряжением Правительства РФ № 4176-р от 30.12.2025 г. И здесь возникает первый парадокс 2026 года:
в перечень включены пока практически все виды деятельности, охвачены все коды ОКВЭД,
единственный критерий — соблюдение лимита доходов УСН (не более 490,5 млн руб.).
То есть перечень в 2026 г. носит формальный характер и сам по себе ничего не ограничивает.
Но это не означает, что льготы сохранены.
В чём же реальная проблема 2026 года?
Их на самом деле две.
Первая — прямая и очевидная
Регионы получили право не устанавливать льготы вовсе. И значительная часть субъектов этим правом воспользовалась.
Особенно это заметно в регионах, куда в 2022–2024 годах массово «мигрировал» бизнес ради ставок 1% и 5%. В 2026 году именно такие регионы начали:
полностью отказываться от льгот,
либо резко повышать ставки,
либо сужать диапазоны, оставляя формально льготу, но фактически ухудшая условия.
Вторая — латентная, но не менее опасная
Отношение надзорных органов к фиктивным мигрантам никуда не исчезло. Более того, отмена льгот усиливает риски: возврат в «родной» регион или новая миграция теперь может быть использована ФНС как дополнительное доказательство фиктивности прежнего переезда.
Если сказать прямо: с фиктивными мигрантами у местных чиновников много возни. Могу предположить, что такие регионы как Удмуртия и Мордовия, специально избавились от льгот, чтобы пресечь «налоговый туризм» и сократить нагрузку на местную ФНС и правоохранительные органы в поимке фиктивных мигрантов. Однако по данным регионом это не отменяет рисков за 2025 г.
Пониженные ставки по УСН что говорит НК РФ?
Региональные власти по-прежнему могут устанавливать пониженные ставки УСН (ст. 346.20 НК РФ), но:
могут — не значит обязаны.
Диапазоны ставок:
объект «доходы» — от 1% до 6% (в отдельных случаях до 0%);
объект «доходы минус расходы» — от 5% до 15% (иногда ниже).
Информацию о ставках в конкретном регионе можно проверить на сайте https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/usn/ в разделе "Особенности регионального законодательства".
Нулевые ставки и минимальные ставки: кому они доступны?
Кто может применять ставку 0%
Ставка 0% — это налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП, если регион установил такую льготу (п. 4 ст. 346.20 НК РФ).
Важно: это исключение, а не общее правило.
Кто может применять ставку 1%, 3%, 7%, 10%?
Все эти ставки возможны только при наличии регионального закона.
Если регион не установил льготу — применяется федеральная ставка (6% или 15%).
Подвох для массовых мигрантов
Есть категория предпринимателей, которых не останавливают ни изменения законодательства, ни судебная практика. Для них льготная ставка — цель любой ценой.
Самое популярное решение сейчас:
«Быстро переехать из региона, где льготу отменили, туда, где она ещё есть».
И здесь начинается самое опасное.
Моё мнение (и судебная практика его подтверждает):
если вы после отмены льготы возвращаетесь в «родной» регион или снова мигрируете, это дополнительное доказательство фиктивности предыдущей миграции.
Однако налоговые органы оценивают совокупность обстоятельств, в том числе:
реальное место ведения бизнеса,
сотрудников,
контрагентов,
офис,
цифровые следы (сайты, вакансии, реклама, соцсети).
Истории массовых мигрантов 2024–2025 годов показывают:
суды стабильно поддерживают ФНС, если миграция не имеет деловой цели. Ранее я выпускала по этому поводу статьи. Рекомендую с ними ознакомиться, чтобы не повторять чужих ошибок:
Можно ли сохранить льготу, переехав из одного «льготного» региона в другой?
Этот вопрос часто задают бизнесмены в комментариях. Формально — да.
Фактически — в 2026 году почти всегда нет.
Разберём на примере Республики Мордовия.
В 2025 году там действовала ставка УСН 1%.
Если бы ИП переехал в 2025 году, например, в Чечню (где тоже 1%), льгота сохранилась бы.
Но если переезд происходит в 2026 году, когда в Мордовии льгота уже отменена, — ситуация меняется. На момент вашего переезда в 2026 г. а Мордовии действует уже ставка УСН 6% именно ее вы обязаны применять 3 года.
Почему?
Потому что ИП выезжает из региона со ставкой 6%, а не 1%.
А дальше включается ст. 346.21 НК РФ и позиция ФНС:
если новая ставка ниже прежней, налогоплательщик обязан в течение трёх лет применять ставку прежнего региона.
Это подтверждено: Федеральными законами № 176-ФЗ и № 362-ФЗ, письмом ФНС
№ СД-4-3/14727@ от 27.12.2024.
Предположу, что в конце 2025 г. законотворцы специально максимально затянули с определенностью по льготам УСН, чтобы бизнес не успел перепрописаться до конца 2025 г.
📊 Какие регионы отменили льготны ставки УСН?
Ну а теперь максимально подробный разбор, который я обещала моим дорогим читателям на прошлой неделе.
1. Критические изменения (существенное ухудшение)
1.1. Полная утрата льгот по отдельным объектам
Субъект РФ
Объект
2025
2026
Характер изменения
Нормативное обоснование
Севастополь
Доходы
3%, 4%
не установлены
Фактическая утрата льготы
Закон г. Севастополя от 03.02.2015 №110-ЗС (не продлён)
1.2. Резкое повышение ставок
Субъект РФ
Объект
2025
2026
Изменение
Основание
Удмуртская Республика
Доходы
1–4%
5%
Рост до максимальной льготной
Закон УР от 28.11.2025 №72-РЗ
Доходы минус расходы
5%, 10%
14%
Существенный рост (+4%)
То же
Республика Бурятия
Доходы
1%, 2,7%
1%, 3,2%
Повышение верхней границы (+0,5%)
Закон РБ от 28.11.2023 №179-VII
Доходы минус расходы
5%, 9%
5%, 10%
Повышение (+1%)
То же
1.3. Существенное сужение льготных диапазонов
Субъект РФ
Объект
2025
2026
Суть изменения
Основание
Владимирская область
Доходы минус расходы
5%, 8%, 10%
10%
Ликвидация льготных ставок 5% и 8%
Закон ВО №130-ОЗ
Хабаровский край
Доходы
3%, 5%
5%
Исключена минимальная ставка 3%
Костромская область
Доходы
1%, 2%, 4%
1%, 4%
Исключение промежуточной льготной ставки 2%
Закон №292-5-ЗКО
2. Регионы, где льготы УСН не установлены на 2026 год
⚠️ Список 12 субъектов РФ:
Республика Коми
Республика Мордовия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Оренбургская область
Орловская область
Ростовская область
Самарская область
Свердловская область
Тамбовская область
Челябинская область
3. Положительные изменения (реальное улучшение)
Субъект РФ
Объект
2025
2026
Характер изменения
Республика Крым
Доходы
1%, 4%
1%
Отмена повышенной ставки 4%
Доходы минус расходы
5%, 10%
5%
Отмена повышенной ставки 10%
Забайкальский край
Доходы минус расходы
5%, 11%
5%
Устранение повышенной ставки 11%
4. Умеренные и технические изменения
4.1. Упрощение шкалы ставок (с ухудшением)
Субъект РФ
Объект
2025
2026
Последствия
Томская область
Доходы минус расходы
5%, 10%, 12%, 15%
5%, 10%, 15%
Для плательщиков на ставке 12% — рост налоговой нагрузки
4.2. Корректировка параметров
Субъект РФ
Объект
2025
2026
Характер изменения
Республика Саха (Якутия)
Доходы
3,1%, 3,8%
3,5%
Унификация ставок
Доходы минус расходы
7,8%
8,9%
Умеренное повышение
Республика Карелия
Доходы
5%
4%
Незначительное улучшение
Доходы минус расходы
Дифференцированная шкала
Добавлены 6%, 9%, 15%
Усложнение и рост максимальной ставки
4.3. Обновление нормативной базы без изменения ставок
Амурская область — Закон от 03.04.2020 №492-ОЗ
Брянская область — Новый закон от 29.07.2025 №63-З
Ивановская область — Доп. закон от 26.12.2025 №88-ОЗ
Тульская область — Доп. закон от 18.07.2025 №59-ЗТО
Пермский край — Доп. закон от 30.04.2025 №426-ПК
5. Стабильные регионы (51 субъект РФ)
Льготные ставки в 2026 году полностью соответствуют условиям 2025 года:
Города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург
Области: Московская, Ленинградская, Архангельская, Белгородская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Курская, Липецкая, Магаданская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тверская, Тюменская, Ульяновская
Республики: Адыгея, Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Марий Эл, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Тыва, Хакасия, Чеченская, Чувашская
Края: Алтайский, Камчатский, Красноярский, Приморский, Ставропольский
Автономные округа: Еврейская АО, Ненецкий АО, ХМАО-Югра, Чукотский АО, ЯНАО
📈 Статистические выводы
Параметр
Значение
Комментарий
Регионов с ухудшением
7-8
Удмуртия, Бурятия, Владимирская, Хабаровский, Костромская, Томская, Севастополь (+ Карелия частично)
Регионов с улучшением
2
Крым, Забайкальский край
Регионов без льгот в 2026
12
Полное отсутствие в перечне
Регионов с обновлением НПА
5
Техническое обновление законов
Стабильных регионов
~51
Без изменений условий
Что делать бизнесу?
Если льгот нет — планируйте бюджет исходя из 6% / 15% ищите другие варианты оптимизации, обращайтесь за помощью, проведите аудит, сейчас самое лучшее время не только для налогового планирования, но и для самостоятельной оценки рисков.
Оцените свои риски даже если льгота в вашем регионе уже отменена никто не отменял проверки налога за 2025 г. В условиях негативного тренда в отношении мигрантов, ожидается повышенный фискальный контроль.
Не спешите с миграцией без реальной деловой цели.
Укрепляйте фактическое присутствие в регионе, если применяете льготу (не забывайте про ваш цифровой профиль в интернете, он тоже может играть против вас).
Оцените альтернативные режимы и способы налоговой оптимизации.
Будет ли «охота на ведьм» в 2026 году?
Фискальные тренды, судебная практика и публичная риторика чиновников говорят о том, что контроль будет только усиливаться. Даже если льгота формально отменена, вопросы к её прошлому применению никуда не исчезают.
Поэтому тем, кто пользовался льготами, особенно после миграции, в 2026 году стоит быть «во всеоружии» и точно позаботиться о налоговой безопасности в отношении применении ставки УСН в 2025 г. Есть вопросы, не стесняйтесь обратиться за помощью, я открыта к сотрудничеству.
На этом завершаю свой материал.
