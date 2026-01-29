Как продать ООО в 2026 г. и не переплатить налоги? Что изменилось в налогообложении продажи долей в ООО

Ключевое изменение 2026 года лимит теперь нужно увязывать с наличием на балансе активов

С 1 января 2026 года вступило в силу принципиально новое условие для освобождения от НДФЛ при продаже доли. Теперь недостаточно просто владеть долей более 5 лет и быть резидентом.

Новое требование (п. 17.2 ст. 217 НК РФ): На последний день месяца, предшествующего месяцу продажи доли, не более 50% активов общества (по данным бухгалтерской отчетности) прямо или косвенно должны состоять из российской недвижимости.

Что это значит на практике?

Если ваше ООО — это, по сути, «оболочка» для владения торговым центром, складом или иной дорогостоящей недвижимостью, льгота по пятилетнему сроку владения для вас не сработает. Налоговики начали тщательно отслеживать структуру активов.

Пример:

ООО «Бетельгейзе» на 30 сентября 2026 года (продажа планируется в октябре) имеет на балансе:

- Всего активов - 500 000 000 руб.

- В том числе недвижимость (здания, земля): 300 000 000 руб.

В тоге мы получаем, что доля недвижимости ООО «Бетельгейзе» 60% (300 / 500).

Вывод: Даже при владении долей более 5 лет, доход от ее продажи будет полностью облагаться НДФЛ, так как лимит в 50% превышен. Коридор применения льготы вновь был сужен в этом году.

До 2025 г:

Можно было продать по любой цене и действовала льгота при владении более 5 лет без ограничений.

В 2025 г:

Под лимит попадала сумма только 50 000 0000 руб. со всего что выше платится налог. При этом не важно, что доля в собственности более 5 лет. Продать ООО по номиналу без налоговых последствий стало уже нельзя.

С 2026 г:

Существенных условий стало три: владение более 5 лет, стоимость не более +50 000 000 руб. + активы ООО не более чем на 50% состоят из недвижимости. Норма нацелена пресечь продажу недвижимости вместе с оболочкой-ООО с низким налогообложением. Но кто сказал, что против лома нет приема? 😊

Было (до 2026) Стало (с 2026) Комментарий Ольги Ульяновой Спорная судебная практика Прямое указание в НК РФ ФНС получила формальный инструмент Анализировали «на глаз» Смотрят отчетность Последний день месяца до сделки Только прямые активы Прямые + косвенные Холдинги под особым контролем

Как быть?

Планирование сделки должно начинаться с глубокого анализа баланса компании. Иногда целесообразно предварительно вывести недвижимость из состава активов (например, через вклад в УК другой компании или продажу и т.д., нужно смотреть все индивидуально), но такие операции требуют ювелирной точности в расчетах и оформлении, чтобы не вызвать претензий контролирующих органов.