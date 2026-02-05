8144 ОК МП моб
Ольга Ульянова
Дробление бизнеса
Развод супругов не спас 265 млн. руб. Доначисления из-за дробления бизнеса и серых зарплат. ФНС жжет!

Разбор дела А32-27001/2023 (Постановление АС Северо-Кавказского округа № Ф08-7849/2024 от 24.09.2024 г.)

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Оценивая собственные риски следует понимать:

«Аффилированность — это не преступление. Преступление — грубо использовать её для минимизации налогов. Значение всегда будут иметь детали».

Практика показывает, если в группе компаний есть единый центр управления, общие ресурсы и искусственное распределение выручки, суды почти всегда встают на сторону налогового органа и бизнес ждет каскад острых ощущений.

Один из показательных кейсов— дело ООО «Динские колбасы», где попытка сохранить спецрежимы обернулась доначислениями на 265 млн рублей и полным проигрышем во всех инстанциях.

Разберёмся, кто участвовал, кто проиграл и — главное — какие выводы должен сделать бизнес, чтобы не повторить этот сценарий.

Ключевые действующие лица дела:

- ООО «Динские колбасы»

- ИФНС России № 5 по г. Краснодару, УФНС России по Краснодарскому краю

Бенефициары группы:

- Макаревич О.А.

- Члены его семьи: Макаревич Н.В., Макаревич Л.О.

Группа компаний:

- ГК «ЮМК» — более 10 юридических лиц и ИП, формально самостоятельных, фактически — единый бизнес (розничная торговля под брендами «Динские колбасы – ЕстЪ», «Маг-Мак»).

Кто выиграл спор?

Выиграла ФНС. Полностью.

- Первая инстанция — отказ налогоплательщику

- Апелляция — отказ

- Кассация — отказ

Суды признали доказанным:

«Факт создания обществом схемы искусственного дробления бизнеса для получения необоснованной налоговой экономии».

В чём суть претензий ФНС

1. Искусственное дробление бизнеса

Формально — много компаний и ИП. Фактически — единая розничная сеть, управляемая из одного центра. И налоговикам это удалось доказать!

Суд прямо указал:

«По существу, все вовлеченные налогоплательщики представляют единую организационную структуру, как если бы они составляли подразделения одного юридического лица».

Цель дробления:

- сохранить право на спецрежимы

- не платить НДС, налог на прибыль и налог на имущество

- формально соблюдать лимиты по выручке и численности

📌 Нарушенные нормы:

ст. 54.1 НК РФ, пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ, п. 4 ст. 346.13 НК РФ

2. Единый центр управления (ключевой фактор проигрыша)

ФНС доказала буквально всё, что бизнес обычно считает «неважным»:

- один банк — ООО «ЮМК Банк» (берите за заметку)

- единые IP-адреса для «Банк-Клиента», 1С, управления ККТ, единая корпоративная почта (это конечно прям очень грубый косяк), общие склады, логистика, маркетинг, «номинальные директоры.

Цитата суда:

«Это свидетельствует о том, что проверяемые налогоплательщики не распоряжались денежными средствами самостоятельно, все транзакции были запланированы единым центром управления».

3. Круговое движение денег внутри группы

- займы внутри группы на 1,2 млрд рублей

- возвраты — почти в полном объёме

- торговая выручка использовалась как источник финансирования группы

Для суда это — не хозяйственная необходимость, а элемент схемы.

4. «Серая» заработная плата

Отдельный, но очень болезненный эпизод. Факты, которые «убили» позицию налогоплательщика:

- официальная зарплата — ½ МРОТ

- ФОТ = 1,5–2% выручки при среднеотраслевых 15%

- показания работников о реальных выплатах «в конвертах»

Суд указал:

«Данный факт сам по себе указывает на существенное искажение сведений о фактически выплаченных доходах».

Учите, речь о проверке в рамках выездной налоговой проверки за 2017-2019 гг.  В настоящее время правила игры гораздо жестче. 

📌 Применена расчётная методика по пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ — на основе аналогичных компаний.

Почему суд полностью поддержал ФНС

Суды опирались на ст. 54.1 НК РФ — запрет на искажение фактов хозяйственной жизни, Постановление Пленума ВАС РФ № 53, Определения Конституционного Суда РФ, Письма ФНС России (в т.ч. № БВ-4-7/13774@)

Ключевой вывод:

«Регистрация самостоятельных юридических лиц не подтверждена исключительно внутренними хозяйственными целями».

Иными словами: деловой цели не было. Была налоговая экономия.

Главные выводы для бизнеса

1. Развод супругов-бенефициаров, номинальные директора и разные юрлица — не защита

Про то, что развод супругов не поможет защититься от дробления я делала ранее разбор, если тема вам актуальна, то он вам тоже пригодится:

Поможет ли развод супругов доказать, что семейное дробление бизнеса законно?

2. Единая IT-инфраструктура = единый бизнес. По крайне мере так считают налоговики и  суды им вторят.  IP-адреса, 1С, ККТ, банк — всё это давно в арсенале налоговых доказательств.

3. Спецрежимы — зона повышенного внимания

Если бизнес вырос из штанишек спецрежимов, а налоги — нет, проверка почти неизбежна.

4. «Серая» зарплата усиливает любой налоговый спор

В этом даже если бы не было дробления — НДФЛ и взносы «утопили» бы компанию. Доначисления по зарплате колоссальные и это за 2017-2019 гг. 

О чём важно задуматься собственнику уже сейчас

- Есть ли у вашей группы реальная деловая цель разделения бизнеса?

- Сможете ли вы доказать самостоятельность каждой компании?

- Что покажет анализ IP-адресов, денежных потоков, ФОТ и выручки

Готовы ли вы к выездной проверке не на словах, а по документам?

⚠️ Практика показывает:
90% проблем можно (!) увидеть самостоятельно и устранить ДО проверки.
Но после акта ВНП — пространство для манёвра почти исчезает.

Почему здесь нужен был хороший налоговый консалтинг?

В этом деле бизнес проиграл не потому, что «плохо судился».
Он проиграл потому, что архитектура группы была изначально уязвима, не все риски просчитаны. Собственно это типичная ситуация для подобных налоговых споров, в которых побеждает ФНС. 

Моя работа как налогового консультанта —

- выявлять такие уязвимости заранее

- выстраивать защитимую структуру бизнеса

- готовить аргументацию, которую примет не бухгалтер, а суд

Если вы работаете с группой компаний, взаимозависимыми лицами, спецрежимами, розницей, франшизами, сетями, то

👉 лучше проверить риски сейчас, чем читать своё дело в судебной практике ФНС.

На этом завершаю свой материал.

Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.

Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!

Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀

Информации об авторе

Ольга Ульянова

Ольга Ульянова

Аудитор-консультант в Индивидуальный предприниматель

235 подписчиков197 постов

