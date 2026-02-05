Развод супругов не спас 265 млн. руб. Доначисления из-за дробления бизнеса и серых зарплат. ФНС жжет!

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.
Оценивая собственные риски следует понимать:
«Аффилированность — это не преступление. Преступление — грубо использовать её для минимизации налогов. Значение всегда будут иметь детали».
Практика показывает, если в группе компаний есть единый центр управления, общие ресурсы и искусственное распределение выручки, суды почти всегда встают на сторону налогового органа и бизнес ждет каскад острых ощущений.
Один из показательных кейсов— дело ООО «Динские колбасы», где попытка сохранить спецрежимы обернулась доначислениями на 265 млн рублей и полным проигрышем во всех инстанциях.
Разберёмся, кто участвовал, кто проиграл и — главное — какие выводы должен сделать бизнес, чтобы не повторить этот сценарий.
Ключевые действующие лица дела:
- ООО «Динские колбасы»
- ИФНС России № 5 по г. Краснодару, УФНС России по Краснодарскому краю
Бенефициары группы:
- Макаревич О.А.
- Члены его семьи: Макаревич Н.В., Макаревич Л.О.
Группа компаний:
- ГК «ЮМК» — более 10 юридических лиц и ИП, формально самостоятельных, фактически — единый бизнес (розничная торговля под брендами «Динские колбасы – ЕстЪ», «Маг-Мак»).
Кто выиграл спор?
Выиграла ФНС. Полностью.
- Первая инстанция — отказ налогоплательщику
- Апелляция — отказ
- Кассация — отказ
Суды признали доказанным:
«Факт создания обществом схемы искусственного дробления бизнеса для получения необоснованной налоговой экономии».
В чём суть претензий ФНС
1. Искусственное дробление бизнеса
Формально — много компаний и ИП. Фактически — единая розничная сеть, управляемая из одного центра. И налоговикам это удалось доказать!
Суд прямо указал:
«По существу, все вовлеченные налогоплательщики представляют единую организационную структуру, как если бы они составляли подразделения одного юридического лица».
Цель дробления:
- сохранить право на спецрежимы
- не платить НДС, налог на прибыль и налог на имущество
- формально соблюдать лимиты по выручке и численности
📌 Нарушенные нормы:
ст. 54.1 НК РФ, пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ, п. 4 ст. 346.13 НК РФ
2. Единый центр управления (ключевой фактор проигрыша)
ФНС доказала буквально всё, что бизнес обычно считает «неважным»:
- один банк — ООО «ЮМК Банк» (берите за заметку)
- единые IP-адреса для «Банк-Клиента», 1С, управления ККТ, единая корпоративная почта (это конечно прям очень грубый косяк), общие склады, логистика, маркетинг, «номинальные директоры.
Цитата суда:
«Это свидетельствует о том, что проверяемые налогоплательщики не распоряжались денежными средствами самостоятельно, все транзакции были запланированы единым центром управления».
3. Круговое движение денег внутри группы
- займы внутри группы на 1,2 млрд рублей
- возвраты — почти в полном объёме
- торговая выручка использовалась как источник финансирования группы
Для суда это — не хозяйственная необходимость, а элемент схемы.
4. «Серая» заработная плата
Отдельный, но очень болезненный эпизод. Факты, которые «убили» позицию налогоплательщика:
- официальная зарплата — ½ МРОТ
- ФОТ = 1,5–2% выручки при среднеотраслевых 15%
- показания работников о реальных выплатах «в конвертах»
Суд указал:
«Данный факт сам по себе указывает на существенное искажение сведений о фактически выплаченных доходах».
Учите, речь о проверке в рамках выездной налоговой проверки за 2017-2019 гг. В настоящее время правила игры гораздо жестче.
📌 Применена расчётная методика по пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ — на основе аналогичных компаний.
Почему суд полностью поддержал ФНС
Суды опирались на ст. 54.1 НК РФ — запрет на искажение фактов хозяйственной жизни, Постановление Пленума ВАС РФ № 53, Определения Конституционного Суда РФ, Письма ФНС России (в т.ч. № БВ-4-7/13774@)
Ключевой вывод:
«Регистрация самостоятельных юридических лиц не подтверждена исключительно внутренними хозяйственными целями».
Иными словами: деловой цели не было. Была налоговая экономия.
Главные выводы для бизнеса
1. Развод супругов-бенефициаров, номинальные директора и разные юрлица — не защита
Про то, что развод супругов не поможет защититься от дробления я делала ранее разбор, если тема вам актуальна, то он вам тоже пригодится:
- Поможет ли развод супругов доказать, что семейное дробление бизнеса законно?
2. Единая IT-инфраструктура = единый бизнес. По крайне мере так считают налоговики и суды им вторят. IP-адреса, 1С, ККТ, банк — всё это давно в арсенале налоговых доказательств.
3. Спецрежимы — зона повышенного внимания
Если бизнес вырос из штанишек спецрежимов, а налоги — нет, проверка почти неизбежна.
4. «Серая» зарплата усиливает любой налоговый спор
В этом даже если бы не было дробления — НДФЛ и взносы «утопили» бы компанию. Доначисления по зарплате колоссальные и это за 2017-2019 гг.
О чём важно задуматься собственнику уже сейчас
- Есть ли у вашей группы реальная деловая цель разделения бизнеса?
- Сможете ли вы доказать самостоятельность каждой компании?
- Что покажет анализ IP-адресов, денежных потоков, ФОТ и выручки
Готовы ли вы к выездной проверке не на словах, а по документам?
⚠️ Практика показывает:
90% проблем можно (!) увидеть самостоятельно и устранить ДО проверки.
Но после акта ВНП — пространство для манёвра почти исчезает.
Почему здесь нужен был хороший налоговый консалтинг?
В этом деле бизнес проиграл не потому, что «плохо судился».
Он проиграл потому, что архитектура группы была изначально уязвима, не все риски просчитаны. Собственно это типичная ситуация для подобных налоговых споров, в которых побеждает ФНС.
Моя работа как налогового консультанта —
- выявлять такие уязвимости заранее
- выстраивать защитимую структуру бизнеса
- готовить аргументацию, которую примет не бухгалтер, а суд
Если вы работаете с группой компаний, взаимозависимыми лицами, спецрежимами, розницей, франшизами, сетями, то
👉 лучше проверить риски сейчас, чем читать своё дело в судебной практике ФНС.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
