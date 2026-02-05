Развод супругов не спас 265 млн. руб. Доначисления из-за дробления бизнеса и серых зарплат. ФНС жжет!

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю бизнесменам законно экономить налоги и проводить анализ бизнеса на предмет налоговых рисков.

Оценивая собственные риски следует понимать: «Аффилированность — это не преступление. Преступление — грубо использовать её для минимизации налогов. Значение всегда будут иметь детали».

Практика показывает, если в группе компаний есть единый центр управления, общие ресурсы и искусственное распределение выручки, суды почти всегда встают на сторону налогового органа и бизнес ждет каскад острых ощущений.

Один из показательных кейсов— дело ООО «Динские колбасы», где попытка сохранить спецрежимы обернулась доначислениями на 265 млн рублей и полным проигрышем во всех инстанциях.

Разберёмся, кто участвовал, кто проиграл и — главное — какие выводы должен сделать бизнес, чтобы не повторить этот сценарий.